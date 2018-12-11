КП Беларусь
Радио «Легенды FM» захватывает новые территории
Теперь радио «Легенды FM» удобно слушать не только в автомобиле, дома или в офисе, с ним можно не расставаться, уезжая в командировку, за город на выходные или отправляясь в путешествие по Беларуси!
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С декабря звуками «легендарных» хитов начали наслаждаться не только минчане, но и жители Витебска, Солигорска, Жлобина и прилегающих к этим городам территорий.
Новых слушателей по утрам разбудят «Два капитана», днем Юлия Славинская передаст всем приветы и поздравления в прямом эфире, а ближе к вечеру слушатели смогут пообщаться с Ольгой Нефедовой на острые темы в программе «Отвертка».
Слушайте радио «Легенды FM», настроив приемник на частоту:
94,1 FM в Минске;
88,5 FM в Витебске;
98,3 FM в Солигорске;
96,8 FM в Жлобине.