Радио «Легенды FM» захватывает новые территории

С декабря звуками «легендарных» хитов начали наслаждаться не только минчане, но и жители Витебска, Солигорска, Жлобина и прилегающих к этим городам территорий.

Новых слушателей по утрам разбудят «Два капитана», днем Юлия Славинская передаст всем приветы и поздравления в прямом эфире, а ближе к вечеру слушатели смогут пообщаться с Ольгой Нефедовой на острые темы в программе «Отвертка».

Слушайте радио «Легенды FM», настроив приемник на частоту:

94,1 FM в Минске;

88,5 FM в Витебске;

98,3 FM в Солигорске;

96,8 FM в Жлобине.