2018-12-17T09:31:10+03:00
Общество
КП Беларусь

«ОПТИМЕД» готовится к открытию нового центра - одного из крупнейших в СНГ

О своих планах на 2019 год офтальмологи рассказали сразу после награждения престижной премией, основа которой - признание белорусских потребителей
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Сергей Владимирович Поляченков, офтальмохирург высшей категории и главный врач центра восстановления зрения «ОПТИМЕД»Сергей Владимирович Поляченков, офтальмохирург высшей категории и главный врач центра восстановления зрения «ОПТИМЕД»Фото: Святослав ЗОРКИЙ
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29 ноября во Дворце Республики состоялась уже традиционная церемония награждения победителей ежегодной премии «Народная марка». Большое торжество собрало настоящих лидеров рынка - речь об обладателях наиболее узнаваемых и предпочитаемых сегодня брендов нашей страны. Критерий для выбора лучших из лучших - мнение массового потребителя.

Одним из призеров престижной премии стал специализированный центр восстановления зрения ОПТИМЕД. Награду принял Сергей Поляченков, офтальмохирург высшей категории и главный врач центра.

«Комсомолка» расспросила Сергея Владимировича о том, почему награда на «Народной марке» стала не сюрпризом, а вполне ожидаемым результатом многолетней работы медиков.

- То, что мы заняли лидирующую позицию среди номинантов на премию в категории «Специализированный медицинский центр», - это признание нашего многолетнего опыта работы. Ведь центр восстановления зрения «ОПТИМЕД», который открылся в далеком 1998 году, стоял у истоков лазерной хирургии в Беларуси. Кроме того, мы одни из первых в пространстве СНГ начали использовать офтальмологическое оборудование ведущих мировых производителей, новейшие технологии и методики. Все это - на благо приходящих к нам пациентов. Само собой, «ОПТИМЕД» держит эту планку качества и по сей день.

Причем стремление высококлассных белорусских офтальмологов идти в ногу со временем не давало центру восстановления зрения стоять на месте. Вскоре «ОПТИМЕД» закупил дорогостоящее оборудование. Это приобретение стало серьезной инвестицией в будущее. Техника позволила не только выйти на новый уровень оказания медицинских услуг, но и стать единственным центром в нашей стране, который имеет возможность проводить лазерное удаление катаракты. Такое предложение оказалось по-настоящему востребованным для тысяч белорусов.

- И тот факт, что «ОПТИМЕД» стал победителем премии «Народная марка», как раз и означает, что мы на верном пути, - говорит Сергей Поляченков.

А после торжеств центр ждет еще одно важное событие: следующим шагом развития «ОПТИМЕД» станет открытие нового центра.

- Сегодня помещение, которое мы арендуем для нашей мощной диагностической базы и хирургической лаборатории, достаточно комфортное, - говорит главврач центра восстановления зрения. - Но мы понимаем: уже не хватает места, чтобы полностью удовлетворить всех своих клиентов. Мы хотим и будем развиваться дальше, именно поэтому в 2019 году откроем один из крупнейших офтальмологических центров на территории СНГ. Это будут помещения площадью почти в четыре тысячи квадратных метров.

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