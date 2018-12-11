Как быстро сделать карьеру в IT-сфере?

Я начинал свою карьеру еще в середине 2000-х. Родился и вырос в городе Курске, поступил в Юго-Западный государственный университет. Учась в университете, пошел работать сначала стажером, а потом и системным администратором в быстрорастущую компанию по предоставлению телекоммуникационных услуг. Набравшись опыта по построению сетей и созданию интернет-сервисов, перешел работать в группу компаний «Комстар-регионы». В «Комстаре» успешно завершил проект по переводу кабельных сетей оператора с устаревшего формата DOCSIS на оптоволокно.

Следующим шагом в карьере был переезд в Казань в 2012 году. Там я начал работать в компании ICL Services. Я работал на проектах крупных европейских заказчиков, это были автопроизводители, торговые центры, производственные гиганты. Здесь активно внедрял инновационные идеи в области автоматизации развертывания сервисов, виртуализации инфраструктуры и миграции дата-центров между странами, что позволило сократить затраты на поддержание и развертывание облачной инфраструктуры.

В ICL Services активно занимался и другой инновационной деятельностью. Впервые в Республике Татарстан создал лабораторию облачных вычислений вместе с Артемием Кропачевым, которая и сейчас активно готовит специалистов по перспективным IТ-технологиям (облачные решения, автоматизация). Тогда лаборатория объединила экспертов отрасли республики и позволила вывести облачные проекты Казани на международный уровень.

Примерно в это же время увлекся облачными технологиями, в частности появился интерес к проекту OpenStack, основательно изучил этот продукт и в сотрудничестве со своим коллегой Артемием Кропачевым реализовал вычислительное облако внутри самой компании. Впоследствии эту лабораторную среду начали использовать многие проектные команды и отдельные специалисты компании как площадку для разработки Proof-of-Concept-решений, демонстрации решений заказчикам и чтения учебных курсов. Данный опыт работы с OpenStack сильно помог мне в дальнейшем. Так, в сжатые сроки удалось автоматизировать установку OpenStack с разнообразными сетевыми модулями для более чем 60 центров обработки данных одного из крупнейших мировых телеком-операторов. На базе этого решения был осуществлен первый видеозвонок в сетях передачи данных новейшего поколения 5G.

В связи с моими достижениями меня пригласили занять позицию Cloud Infrastructure Department Manager в компании Bell Integrator в Москве, где построил, развил и стал руководителем департамента решений облачных технологий с более чем 430 профессионалами в подчинении. Тут я активно совмещал задачи руководителя и технологического эксперта в сфере облачных решений и DevOps-практик. Я внес свой вклад в реализацию облачных решений крупнейших поставщиков мобильной связи в России, где принимал участие и как руководитель команды, и как архитектор решений. Кроме того, различные облачные решения были внедрены в других не менее крупных компаниях России и зарубежья.

Здесь серьезным проектом стала разработка решения Network Function Virtualization (NFV) для крупного телеком-оператора России. На проекте я был архитектором платформы и разработал отдельные компоненты этой системы. Сейчас данное решение предоставляется на территории большинства регионов России и позволяет упростить процесс управления сетевыми функциями для среднего бизнеса, позволяя серьезно снизить стоимость поддержки IТ-инфраструктуры компаний.

В настоящее время работаю в крупной международной компании, консультируя банковские организации СНГ и Европы о возможностях внедрения методологии DevOps, облачных вычислений и микросервисной архитектуры. С каждым годом все больше компаний осознают необходимость перехода на новый технологический уклад, который поможет быстрее выводить свои разработки на рынок и идти в ногу со временем.

Помимо прямой профессиональной деятельности продолжаю заниматься обучением и повышением квалификации состоявшихся высококлассных экспертов и молодых специалистов. Являюсь рецензентом книг «OpenStack. Практическое пособие с облачной ОС» и Learn OpenShift, а также работаю над рядом других, консультирую специалистов во многих крупных международных компаниях и провожу тренинги.

И в заключение хотел бы добавить: чтобы что-то создавать в IТ, не обязательно иметь диплом и другие документальные подтверждения навыков, гораздо важнее иметь знания и опыт, желание учиться всему новому и взаимодействовать с коллегами со всего мира - это необходимые условия для профессионального развития.

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