«Размер детских пособий зачастую превышает зарплату»: почему белорусам выгодно рожать детей и чем это плохо для экономики

Отложенная бедность: тех, кто рассчитывает на детские выплаты, ждут три экономические ловушки

По количеству всевозможных детских пособий Беларусь заметно вырывается вперед по сравнению с другими странами. При рождении ребенка каждая женщина получает единовременное пособие: за первого - 10 величин бюджета прожиточного минимума (сейчас это 2142 руб. 10 коп.), за второго и последующих - 14 (2998 руб. 94 коп.). После этого государство еще три года каждый месяц начисляет пособие: на первого ребенка - 35% от средней зарплаты (328 руб. 4 коп.), на второго и последующих - 40% (376 руб. 4 коп.). Так долго родителям в декрете не платят нигде. Даже в России, где в отпуске по уходу за ребенком можно провести те же три года, пособие положено только в первые полтора.

Помимо этого существуют в Беларуси и другие детские выплаты от государства, которые положены некоторым родителям. Например, пособие по уходу за ребенком от 3 до 18 лет, если в семье при этом есть ребенок младше трех лет. В конечном итоге все это выливается в круглую сумму.

- По нашим оценкам, при рождении первого ребенка средняя семья получает в течение первых 12 месяцев с момента его рождения денежных выплат на сумму 474 рублей в месяц, при рождении второго ребенка - 656 рублей в месяц, - подсчитывают экономисты Глеб Шиманович, Александр Чубрик и Наталья Щербина, авторы исследования «Бедность и социально уязвимые группы населения в Беларуси. Поддержка семей с детьми и ее эффекты», выпущенного Исследовательским центром ИПМ.

Казалось бы, что плохого в том, что государство помогает родителям рублем, заодно положительно влияя на рождаемость и снижая риск бедности? Но у этой медали есть оборотная сторона. В небольших населенных пунктах рождение детей превратилось в своеобразный источник дохода.

- Поскольку размер детских выплат зачастую превышает ту заработную плату, на которую могут рассчитывать женщины (и мужчины), проживающие в сельской местности и даже в малых городах, многие домохозяйства начали «интегрировать» рождение детей в свои стратегии преодоления трудностей, - объясняют авторы исследования.

Конечно, когда в стране кризис и работу найти непросто, это хорошо. Но эксперты выделяют сразу три экономические ловушки, в которые семьи с детьми могут угодить из-за такой щедрости со стороны государства.

- Во-первых, это ловушка бедности. Мать, родившая нескольких детей подряд, как правило, теряет квалификацию (либо просто остается с образованием на уровне школьного) и становится намного менее мобильной, поэтому после выхода из «последнего» отпуска по уходу за ребенком может рассчитывать лишь на низкооплачиваемую работу, что резко увеличивает риск бедности, - констатируют авторы исследования. - Во-вторых, это пенсионная ловушка, поскольку отпуск по уходу за ребенком не засчитывается в страховой стаж, и женщина, достигнув пенсионного возраста, рискует не накопить требуемые 20 лет страхового стажа. В-третьих, это замкнутый круг, поскольку при рождении каждого следующего ребенка начиная с третьего размер детских выплат практически не меняется, а его нужно распределять среди все большего количества членов семьи.

Получается, многие многодетные семьи оказались в зоне риска так называемой отложенной бедности. Чтобы сгладить опасную ситуацию, государство, считают эксперты, может пойти на некоторые шаги.

- Изменение подходов к содействию занятости и развитию предпринимательства на селе (развитие семейного бизнеса, фермерства, улучшение доступа к микрофинансированию, расширение доступности переподготовки и повышения квалификации на местах и др.), совмещенное с мерами по снижению потребления алкоголя и повышением пособия по безработице до размера прожиточного минимума, позволило бы действующей системе социальной поддержки семей с детьми эффективно выполнять именно свою функцию и помогло бы раскрыть потенциал тех демографических эффектов, которые дало повышение детских пособий, - полагают эксперты.

«У детей могут быть другие интересы, кроме как обеспечивать родителей-пенсионеров»

Рожая детей, многие рассчитывают на денежный бонус не только в настоящем, но и в будущем, а именно, на то, что выросшие дети будут помогать им на пенсии. Мол, достойной пенсии от государства не дождешься, накопления можно потерять, а вот дети в беде точно не бросят. И чем их больше, тем лучше.

Такую же мысль иногда озвучивают и чиновники. Например, замминистра труда Александр Румак во время онлайн-конференции так ответил на жалобу белоруски о том, что пенсии на жизнь не хватает, а брать деньги у детей ей стыдно:

- Нет ничего зазорного в том, чтобы дети заботились о своих родителях: вы же всю жизнь их растили, помогали им. Теперь настал их черед вас поддержать.

Так можно ли считать детей полноценной инвестиционной стратегией, вкладом в свое будущее финансовое благополучие? Эксперты считают, что такой подход давно устарел, а упор лучше сделать на то, чтобы каждый мог накопить на пенсию сам.

- Пару веков назад, когда дети были единственным способом достойно обеспечить свою старость, их действительно можно было назвать инвестицией. Даже законодательство тогда строилось согласно этому видению. Дети по умолчанию были обязаны обеспечивать своих родителей, а в некоторых странах у родителей даже были права на часть доходов детей, - рассказывает Лев Львовский, старший научный сотрудник исследовательского центра BEROC. - Сейчас мы живем гораздо богаче, чем пару веков назад, и у нас есть финансовые институты, которые позволяют нам самим позаботиться о себе в старости. Но даже если рассмотреть рождение детей как инвестиционную стратегию, то у нее есть множество изъянов. В первую очередь, чтобы обезопасить себя, придется, как и раньше, рожать много детей. Ведь детям может не повезти с карьерой, и они будут получать недостаточно много, чтобы без ущерба для себя поддерживать родителей. Или у них могут быть другие интересы и цели, кроме как обеспечивать своих родителей, и мы не имеем права у них что-то отбирать. В конце концов, дети могут умереть. Поэтому, чтобы рассчитывать на детей в старости, рожать придется много. Также стоит иметь в виду, что большое количество детей ухудшает качество их человеческого капитала. Пятерым детям сложнее дать хорошее образование и уделить им столько же внимания, сколько двум. И родителям придется уделять больше времени воспитанию детей, а не работе. Поэтому вместо возврата к устаревшим практикам государству следует совершенствовать пенсионную систему, которая позволила бы людям самим копить себе на старость.

В целом, если все переложат свою жизнь на пенсии на плечи детей, страна может стать еще беднее.

- Современная экономика строится на специализации. Раньше каждый человек сам себе делал одежду, выращивал еду и так далее. Наша экономика стала более производительной отчасти благодаря тому, что мы пришли к идее специализации: кто-то лучше печет хлеб и занимается только этим, а кто-то лучше шьет одежду. Если каждый будет заниматься тем, что у него получается лучше, ресурсов у страны в итоге будет больше, - рассказывает Лев Львовский. - Такой же принцип можно перенести и на деторождение. Кому-то больше удовольствия доставляет карьера, бизнес, наука, а кому-то - родительство. Наше общество, где старость не зависит от того, сколько детей мы воспитали, позволяет больше специализироваться. Ведь если бы каждая пара пыталась накопить на пенсию, рожая по четыре-пять детей, половина населения не смогла бы достичь никаких карьерных высот, потому что временные ресурсы уходили бы у них на деторождение, хоть талантливы в этом не все.