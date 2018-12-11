Александр Лукашенко – послу Германии: Вы забор выстроили. Хуже чем у Трампа с Мексикой стена выстроена

11 декабря президент встретился с послом Германии в Беларуси Петером Деттмаром. И напомнил, что традиционно встречается с зарубежными послами, чтобы понимать перспективы развития отношений с ключевыми партнерами.

- Таковым является для нас и Германия. Я не хочу ничего здесь скрывать, несмотря на то, что в очередной раз могу подвергнуться критике со стороны известных сил и писак. Германия нас очень интересует в связи с тем, что, во-первых, немцы нас понимают, воспринимают. Во-вторых, это высокотехнологичная, мощная страна, и мы заинтересованы в инвестициях и технологиях. Также у нас существует ряд других интересов, о которых я сегодня готов с вами поговорить, - цитирует Александра Лукашенко belta.by. - Я ожидаю полной ясности: чего бы Германия хотела от Беларуси, что не нравится в Беларуси? Я откровенно вам скажу, чего бы мы хотели получить от Германии, да и от Евросоюза. Вы ведущая страна, оплот Евросоюза, если хотите, главная хранительница. Евросоюза без Германии сегодня просто бы не было, а он наш сосед. У нас принцип один: с соседями надо строить отношения и жить нормально.

Лукашенко добавил, что Беларусь может пойти навстречу в определенных вопросах, но не во всех.

- Единственное хочу сказать, чтобы Германия - хотя немцы это понимают - никогда не ставила нас перед выбором. Вот американцы это поняли. Разговаривал недавно с помощником госсекретаря, и он мне прямо сказал: «Мы не хотим ставить Беларусь перед выбором: вы с Востоком или вы с Западом». Мы там, где мы есть. Господом Богом это определено, и толкать нас туда-сюда не надо. Мы исходя из национальных интересов, интересов наших соседей будем строить нашу мирную политику. Мы никогда не станем очагом напряженности в Европе, - сказал президент. - Нам больше никаких войн не нужно. Наверное, поэтому Германия стремится в любой точке попытаться урегулировать какие-то конфликты мирным путем. Мы тоже этого хотим. Поэтому мы никогда не будем проблемой для Европейского союза, в том числе и для Германии. Того же самого мы хотели бы и от Германии: мы хотим, чтобы Германия, понимая нас, делала конкретные шаги навстречу.

Правда есть проблемы в торговых отношениях между странами.

- Вы забор выстроили и даже к забору никого не подпускаете. Хуже чем у Трампа с Мексикой стена выстроена, только она незримая, экономическая. Поэтому мы хотели бы наконец-то снять эти заборы. Если Европейский союз так привержен рыночной экономике, чего тогда ограждаться?

Петер Деттмар отметил, что провел в Беларуси уже восемь лет. А этот 2018 год стал, по его мнению, наиболее успешным и важным в отношениях Беларуси и Германии как в политическом, так и в экономическом плане.

КСТАТИ

Для Беларуси Германия занимает четвертое место по объему товарооборота. В январе-октябре объем взаимной торговли между странами достиг $2,74 млрд. Беларусь экспортирует в Германию нефть, изделия из недрагоценных металлов, продукцию лесной и деревообрабатывающей промышленности, нефтехимии.

Германия – лидер по поставкам высокотехнологичного оборудования для модернизации белорусских предприятий.

Объем немецких инвестиций в первом полугодии 2018 года превысил $311 млн (за весь 2017 год он составил $142,1 млн).