Анжелика Агурбаш: Покажите мне, в каком месте я не белоруска!

Утихли скандалы вокруг развода Анжелики с российским миллионером Николаем Агурбашем, говорить о котором певица уже не хочет. Новых информационных поводов она не давала давно, но на днях выяснилось, что Анжелика в обстановке секретности готовила коллекцию одежды из меха совместно с Белкоопсоюзом под маркой GNL Angelica (что расшифровывается как Genius, National, Lovely (гениальное, национальное, любимое). После презентации певица рассказала о том, что происходит в ее жизни

- Анжелика, вы давно не были в Беларуси?

- Наоборот, я практически все лето провела в Минске, где занималась коллекцией из меха. Надо мною посмеивались все мои друзья, потому что я постоянно ходила с образцами меха. На самом деле это большой труд, нужно было окунуться в производство, чтобы не выглядеть профаном. На мне ответственность еще больше, чем на Белкоопсоюзе, с которым я сотрудничаю. На кону мое имя и положение в обществе. Когда говорила мастерам, какими вижу модели, они в ужасе смотрели на меня и говорили - нет, это невозможно. Я говорила - делайте! Мех - не ткань, это дорогой продукт, но мне поверили, хоть это было непросто.

- Простите, но зачем вам это?

- Мне уже не 20 лет, хочется делать что-то достойное. Не собираюсь прыгать на сцене в 60 лет. Поэтому нахожу другие формы своего существования и реализации, и мне это очень нравится. Думаете, меня не тянет в Беларусь? Еще как тянет. Некоторые говорят - она уже 14 лет живет в Москве, какая она белоруска! Ну покажите мне, в каком месте я не белоруска! Кстати, мех - не единственное мое направление в области производства. Я являюсь дилером Минского автомобильного завода. Совместно с компаньоном ОАО «Липецксервис» недавно подписали контракт на поставку первых 9 автобусов, которые отправляются в Липецкую область. С удовольствием бывала бы в Минске намного чаще, могу прилетать сюда хоть каждый день - что тут лететь, час. Даже машиной я еду 6 - 7 часов. Приглашайте!

Горжусь детьми - они все знают белорусский

- Что у ваших детей нового?

- За старшую дочь Дашу я очень рада, она нашла себя в жизни, активно развивается творчески и духовно. Она ведь училась в Лондоне в Touch Music School, поэтому у нее потрясающая техника преподавания современного вокала. Я даже попросила ее позаниматься со мной перед записью нового альбома. У нее своя вокальная школа в Москве, более 60 учениц. Я ее практически не вижу - настолько занята сейчас. Преподает она европейский вокал и мантра-пение. Также есть своя группа музыкантов, с которыми она активно выступает на альтернативных фестивалях. Есть еще совместный проект с двумя подругами «Твори себя» - они занимаются арт-терапией, вокальной терапией и йога-терапией. У Даши уникальная методика постановки слуха - за 18 занятий люди, которые плавали по нотам, начинают точно и уверенно петь.

Анжелика и дети (слева направо): дочь Даша, девушка Никиты Ксения и сам Никита, Анастас (в очках). Фото: личный архив

- Замуж не собирается?

- Нет, она не торопится. Хотя и жить со мной вместе категорически не хочет. Мы обе самодостаточные личности, со стрежнем. Я и сама, при всей своей большой любви к маме, с юности жила отдельно. Кстати, сейчас решила переехать из съемного дома в съемную же квартиру в Сколково - слишком дорого мне обходился дом…

Среднему сыну Никите 21 год, сейчас получает диплом в университете Боккони в Милане, он экономист-международник, владеет четырьмя языками. Вот у него уже есть чудесная девушка, кстати, из Беларуси. Приехал к бабушке на каникулы, и здесь влюбился в Ксению.

Вся семья в сборе. Фото: личный архив

Младшему Анастасу 14 лет, но он уже выше меня ростом. Анастас владеет английским в совершенстве, а еще учит японский язык. Я ему нашла педагога японца, он с ним занимается по скайпу. Анастас увлекается японской живописью аниме и не выпускает карандаш из рук. Считаю, что это влияние его крестного - художника Андрея Смоляка. У них такие дискуссии об искусстве бывают - заслушаешься! Сын мечтает получить высшее образование в Японии.

Но особенно горжусь тем, что мои дети прекрасно владеют белорусским языком. Ну, может, Анастас чуть в меньшей степени, но он свое наверстает еще.

- Даша одобряет вашу идею заняться мехом? Она ведь вегетарианка.

- Даша, кстати, была в Минске на фотосессии для коллекции шуб. Она поначалу сопротивлялась, говорила - мама, я же не ношу натуральные меха и кожу. Да, она не ест мясо, молочные продукты и даже обувь старается покупать из экокожи. И у меня в гардеробе много одежды из экокожи, доступной по цене и хорошего качества. Мне нравятся экомеха, они стильные и современные, хотя в гардеробе у меня нет ни одной искусственной шубы. Но у моих подруг они есть.

Счастливая мама Анжелика и дети. Фото: личный архив

Извините, но хорошо говорить европейкам о защите животных, у них температура на улице не опускается ниже -1 градуса. А что говорить нам, если зимой температура опускается до -25…-30? И Даша в 30-градусный мороз надевает парку с мехом, потому что иначе просто заболеет.

- Но речь не только о комфорте и тепле, но и о том, что негуманно носить мех животных.

- А вы знаете, что искусственный мех разлагается в земле так же долго, как и пластиковые бутылки? Он будет загрязнять природу и десятилетиями лежать на свалке, в то время как натуральный мех земля полностью поглощает всего за пару лет?

Образцы продукции от АнжеликиФото: Сергей МАЛИНОВСКИЙ

- Будете со своей коллекцией участвовать в показе Недели моды в Беларуси?

- Все это уже немодно, нас не интересуют показы. Нас интересует сотрудничество с модными домами, крупными байерами, ГУМом, ЦУМом в Москве. И там уже ждут не дождутся, чтобы увидеть модели и сделать заказы на следующий год.

Анжелика в красной шубе. А та, что на манекене, только с синей полосой, а не красной - уже обещана Филиппу Киркорову.Фото: Сергей МАЛИНОВСКИЙ

«Евровидение» в судьбе артистов играет негативную роль»

- Вы упомянули про альбом - так все же он будет?

- Должен был выйти к этому Новому году, но отвлеклась на коллекцию из меха, так что чуть позже. Клип на одну из песен «Четверг в твоей постели» (ее написал Дмитрий Лоран), набрал в интернете уже 5,5 миллиона просмотров. Есть еще 8 песен этого автора, которого, кстати, нашла я. А теперь уже его композиции поют и Алексеев, и Лобода.

- Анжелика, но все же уходить со сцены еще рановато!

- А я и не собираюсь. Я всегда была многогранной личностью, пела и белорусский фолк, и эстраду, и шансон. Это все вокруг пытались загонять меня под свои стереотипы. Я мечтала о театре - и вот уже третий театральный сезон мы с Эммануилом Виторганом играем на сцене театра Маяковского в Москве спектакль «Король треф - карта любви». Это совершенно другая среда, которая мне безумно нравится.

- В Беларуси в ближайшее время концертов не будет?

- Меня об этом постоянно спрашивают в соцсетях. У меня сейчас нет возможности сделать безумное шоу с мишурой и всякой дурью, я этим уже наелась. У меня сейчас новая группа, причем каждый из музыкантов - звезда, я немного утяжеляюсь и делаю новые аранжировки старых песен. Если будет интерес со стороны организаторов, с удовольствием покажу новую программу в Минске.

- Следите за «Евровидением»?

- Нет, понятия не имею, что там происходит. Нет времени.

Анжелика и в 48 даст фору любой 20-летней красотке. Фото: личный архив

- Говорят, что в следующем году от Беларуси поедет очередная ставленница Виктора Дробыша - 16-летняя Зена.

- Да? Не слышала ее, но теперь послушаю обязательно, тем более что периодически общаюсь с Дробышем. Я вообще считаю, что «Евровидение» в судьбе артистов играет негативную роль, какая-то магия исчезает, что ли. Та же Елена Папаризу, прекрасная артистка, где она сейчас? После «Евровидения» ее просто не стало. И Алексеев дурак, что поехал! Я люблю его, он глубокий и самобытный молодой человек. «Евровидение» скорее хоронит таланты, чем раскручивает. Зачем в этом году рвется туда Панайотов от России - не понимаю, он же состоявшийся артист! И для меня «Евровидение» стало пагубным, не надо было мне вообще в нем участвовать. Черт дернул! Никогда в жизни не участвовала в конкурсах и не собиралась. Я, конечно, расширила круг знакомых, это сумасшедший опыт, но поначалу сильно переживала из-за неудачи. И знаю, что мои коллеги годами после «Евровидения» отойти не могут, даже у Димы Билана после «Евровидения» стало хуже с карьерой, хоть он и выиграл. Думаю, не нужно участвовать в «Евровидении» личностям. Пусть едут или начинающие артисты, или фрики типа Lordi или этой женщины с бородой - как ее звали? Только безумством можно выиграть.