Французский фестиваль «Клермон-Ферран» режиссеры сравнивают с Каннским - только для короткого метра. В этом году жюри отбирало из 9236 заявок со всего мира - остались 76. Один из них - «Возера радасці» по книге Виктора Мартиновича. Впервые в истории белорусский фильм прошел в главный конкурс самого главного кинофестиваля короткометражного кино. Алексей Полуян впервые подал свою работу на фестиваль - и уже через несколько месяцев наш язык услышат французы. Уже запланированы восемь показов белорусскоязычного фильма с английскими и французскими субтитрами.

Немецкий оператор хотел ходить в белорусскую баню каждый день

«Возера радасці» - 30-минутный короткометражный фильм. Из книги Мартиновича режиссер взял только небольшой эпизод - о детстве девочки Яси, которая росла в интернате. Для Алексея это личная история.

Фото: кадр из фильма «Возера радасці»

- Гэта гісторыя пра жыццё майго бацькі, які рос у інтэрнаце, - рассказывает Алексей. - Віктар пайшоў мне насустрач, і я ўдзячны яму за давер. Я патлумачыў, што ёсць у мяне балючая тэма, пра якую хочацца расказаць. Узяў эпізод ягонага рамана, пакінуў зерне і пабудаваў нешта новае. Калі я прапанаваў паглядзець фільм загадзя, Віктар адмовіўся, сказаў, што пачакае прэм’еры.

Отец Алексея - учитель, мама - врач. Оба они присутствовали на съемках. Мама даже взяла отпуск.

- Для таты гэта было няпроста, але ў той жа момант і прыемна. Ён зноў згадаў сваё дзяцінства, пабачыў, колькі людзей прыехала, каб зняць фільм, - рассказывает Алексей. - Бацька вельмі падобны да Ясі - шмат не расказвае. Слова за слова я даведваўся пра яго дзяцінства. Мне было вельмі важна дазнацца, што ж там адбывалася. Той перыяд жыцця бацькі можна апісаць словам «горыч». Ён мне неяк сказаў, што жыццё яго пачалося толькі тады, калі пазнаёміўся з маёй маці.

Фото: кадр из фильма «Возера радасці»

Съемочная группа фильма - немецко-белорусская. А вот всех актеров режиссер выбирал принципиально среди земляков. В короткометражке играют Игорь Сигов, Светлана Аникей, Елена Зуй-Войтеховская, Алесь Молчанов, Татьяна Мархель, Денис Тарасенко.

- Я не разумею рэжысёраў, якія шукаюць акцёраў па-за Беларуссю, - Алексей перечисляет плюсы каждого. - Астатнія ролі выконвалі людзі з вёсак, дзе мы здымалі. Іх было задзейнічана каля 40 чалавек.

Снимали фильм в Ляховичском районе в октябре прошлого года, около года ушло на монтаж. Главная сцена - в деревне Любейки, на экране появляются деревни Остров, Ольховка, Липск.

Фото: кадр из фильма «Возера радасці»

- Каб вы разумелі, наколькі далёка мы паехалі - там нават няма гарачай вады! - улыбается Алексей. - Дарэчы, немцам вельмі спадабалася наша лазня. Аператар хацеў хадзіць у яе штодзень. А яшчэ ён вельмі здзівіўся хаткам - кожная мае свой колер. Кажа, што такога не бачыў ні ў Германіі, ні ў Польшчы. У нас такі меланхалічны менталітэт у грамадстве, столькі праблем, але глядзіш звонку - усё пафарбавана!

«Убачыў Настачку і зразумеў, што гэта наша Яся!»

Когда перед съемками нашли девочку, которая будет играть главную героиню, фотографией в Инстаграме поделился Виктор Мартинович. «Такую себе и представлял», - появился комментарий одного из подписчиков писателя.

Фото: кадр из фильма «Возера радасці»

Яся из фильма - девятилетняя Настя Пляц. Девочка с трех лет живет в Могилевской SOS-деревне.

- О-о-о! Цяжкі працэс быў! - вспоминает поиски юной героини Алексей Полуян. - Мы аб’ехалі паў-Беларусі, я ўжо нават не памятаю ўсе інтэрнаты, у якія завіталі. Мне так не хацелася ехаць на Магілёўшчыну. Але я ўбачыў Настачку і адразу падумаў: «О-о-о! Дык гэта ж наша Яся!»

На съемочной площадке Настя была со своей воспитательницей Светланой Петровной.

- Настачка - гэта такая маленькая жанчыначка, якая разумее, што адбываецца ў яе жыцці. Ёсць дзеці, якія адразу крычаць: «Я! Я хачу!» А яна не такая, яна сядзіць і назірае. Так робяць дарослыя разумныя людзі. І твар такі, вочы. Ты глядзіш на яе - і разумееш: «Бо-о-ожа мой! Яна ж не дзіця!»

Фото: кадр из фильма «Возера радасці»

Алексей хочет, чтобы фильм увидели в регионах, но в Беларуси его покажут, скорее всего, только на «Лістападзе» почти через год. А вот во Франции - уже в феврале. Алексей мечтает, чтобы и Настя, и Светлана Петровна смогли увидеть фильм на кинофестивале. Режиссер понимает, что осуществить идею непросто, но возможно.

- У мяне ёсць мара - хачу, каб Настачка таксама прыехала на такі вялізны кінафестываль, дзе сустракаюцца 160 тысяч чалавек. Каб яна пабачыла сябе на вялікім экране. Гэты фестываль вядомы тым, што адкрывае новыя імёны.