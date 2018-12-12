Зимняя распродажа стартует в салонах CAPRICE: скидки на немецкую обувь до 50%

Совсем скоро в двери белорусов постучатся главные праздники зимы - Новый год и Рождество. А значит, самое время порадовать себя, своих родных и близких хорошим подарком - парой качественной обуви. С 14 по 31 декабря в салонах CAPRICE 400 актуальных моделей поступят в продажу с большой скидкой - от 20 до 50%!

Философия CAPRICE состоит в том, чтобы красивая, комфортная и отвечающая моде обувь стала доступнее. Обратите внимание на цены:

- туфли женские - от 82 рублей;

- осенние ботинки - от 120 рублей;

- зимние женские ботинки - от 142 рублей;

- мужские полуботинки - от 114 рублей;

- зимние мужские ботинки - от 77 рублей.

И, что немаловажно, все модели на полках CAPRICE - это изделия из натуральной кожи!

Ценителям хорошо известны марки обуви, представленные в наших салонах: S.Oliver, Rieker, Trio, Baldowski, Tamaris, Marco Tozzi Domeno, Szydlowski, LLOYD и, конечно, CAPRICE. Свою пару ботинок или сапог здесь найдет любой покупатель: мужчина и женщина, приверженец обувной классики и сторонник трендовых решений.

Наконец, главное достоинство CAPRICE: в наших магазинах не нужно выбирать между красотой и удобством. В утепленной обуви с натуральной шерстью и натуральным мехом мы успешно сочетаем эти два качества.

И еще приятный бонус: 14 - 16 декабря, только три дня, скидка 30% на всю новую коллекцию!

Во время новогодней распродажи CAPRICE традиционно принимает карты рассрочки:

- «Халва» - 6 месяцев рассрочки (при покупке от 300 рублей);

- «Магнит» и «Карта покупок» - 3 месяца рассрочки.

При этом шопинг остается выгодным: расплатившись картой, покупатель сохраняет скидку от 20 до 50% за выбранную пару.

Большой модельный ряд, чуткий персонал и лучшие скидки - все это ожидает вас в салонах CAPRICE с 14 по 31 декабря!

Магазины CAPRICE в Минске:

ТЦ «Столица», г. Минск, пр. Независимости, 3-2, верхний уровень, маг. 502, вход со стороны гостиницы «Минск», ст. м. «Площадь Ленина»

ТРЦ Green City, г. Минск, ул. Притыцкого, 156, 2-й этаж, ст. м. «Каменная Горка»

ТЦ «Замок», г. Минск, пр. Победителей, 65, 3-й этаж

ТЦ «Скала», г. Минск, ул. П. Глебки, 5, 2-й этаж, ст. м. «Спортивная»

ТРЦ «Экспобел», г. Минск, перес. Логойского тракта и МКАД, ТРЦ «Экспобел», пав. 86

Режим работы: ежедневно с 10.00 до 22.00.

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