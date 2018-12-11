2018-12-11T23:05:55+03:00
Минск
КП Беларусь

В Минске выбрали самую фотогеничную сотрудницу банковской сферы. «Фотографироваться не люблю, но селфи делаю часто»

За титул «Мисс-фото» боролись сразу 20 участниц из разных банков и финансовых компаний [фото]
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«Мисс фото-2018» стала 22-летняя Евгения Денисевич, она работает в банке специалистом контакт-центра«Мисс фото-2018» стала 22-летняя Евгения Денисевич, она работает в банке специалистом контакт-центраФото: Павел МАРТИНЧИК
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11 декабря в столичном Дворце культуры профсоюзов прошел финал конкурса среди работниц банковской сферы «Мисс Фото — 2018». Его организовывала Ассоциация белорусских банков.

Как водится, организаторы долго держали интригу конкурса. Тем более, он прошёл в рамках XIII фестиваля любительского творчества работников банковской сферы. Программа обширная – более 30 номеров от организаций со всей страны.

XIII фестиваль любительского творчества работников банковской сферы. Фото: Павел МАРТИНЧИК

XIII фестиваль любительского творчества работников банковской сферы.Фото: Павел МАРТИНЧИК

XIII фестиваля любительского творчества работников банковской сферы. Фото: Павел МАРТИНЧИК

XIII фестиваля любительского творчества работников банковской сферы.Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Приехали из Гомеля: добираться 8 часов туда-обратно, - рассказывают работницы Белагропромбанка. – Все ради выступления, мы участвуем в фестивале уже 10 раз! Чего только мы не танцевали – от стиляг до народных танцев! Вот пришло время индийских, репетировали после работы каждый день!

Работницы Белагропромбанка подготовили индийские танцы. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Работницы Белагропромбанка подготовили индийские танцы.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Всего в конкурсе приняли участие 20 красавиц из банков и финансовых организаций Фото: Павел МАРТИНЧИК

Всего в конкурсе приняли участие 20 красавиц из банков и финансовых организацийФото: Павел МАРТИНЧИК

Было разнообразие и в песенном репертуаре: тут тебе и хит Арии «Беспечный ангел», и «Кукушка» Цоя и даже «Ждет тебя грузин» Сосо Павлиашвили. А вот другие участники решили покорить актерской игрой, например, чтением «Скупого рыцаря» Пушкина наизусть.

Чтение «Скупого рыцаря» Пушкина наизусть. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Чтение «Скупого рыцаря» Пушкина наизусть.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Чтение «Скупого рыцаря» Пушкина наизусть. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Чтение «Скупого рыцаря» Пушкина наизусть.Фото: Павел МАРТИНЧИК

В середине фестиваля стало известно имя самой фотогеничной работницы банковской сферы. За этот титул боролись 20 красавиц – все они из разных банков и финансовых организаций. Нелегкое бремя выбора досталась организациям Ассоциации: проголосовать можно было на сайте с 3 по 7 декабря. За свою участницу, конечно, голосовать нельзя.

Итак, победительницей конкурса «Мисс фото-2018» стала 22-летняя сотрудница «Технобанка» Евгения Денисевич. Она полгода работает специалистом контакт-центра.

Победительницей конкурса «Мисс фото-2018» стала 22-летняя сотрудница «Технобанка» Евгения Денисевич. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Победительницей конкурса «Мисс фото-2018» стала 22-летняя сотрудница «Технобанка» Евгения Денисевич.Фото: Павел МАРТИНЧИК

- На самом деле не очень люблю фотографироваться, но мне предложили поучаствовать начальство, мол, вдруг пройду. Вот и прошла, - признается девушка и тут же добавляет: - А вот селфи делаю частенько, примерно через день. Конкурсную фотографию делали на рабочем месте, ничего особенного, только чуть больше макияжа, чем обычно. Надеялась на лучшее.

Вице-мисс стала Анастасия Янкович (справа), она работает специалистом по продажам в банке Фото: Павел МАРТИНЧИК

Вице-мисс стала Анастасия Янкович (справа), она работает специалистом по продажам в банкеФото: Павел МАРТИНЧИК

А вот титул «Вице-мисс Фото – 2018» получила специалист по продажам «Паритетбанка» Анастасия Янкович.

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