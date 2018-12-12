На 16% больше. Почему в Беларуси выросло число смертей на рабочем месте?

Гибель во время ремонта, демонтажа, рубки леса…

Задуматься над статистикой заставили сразу несколько трагических случаев, которые один за другим прошли в сводках милиции в последние дни.

Последней стала трагедия в Новополоцке: 11 декабря во время ремонта одного из корпусов университета погиб 54-летний рабочий. Его коллеги во время демонтажа лестницы выбрасывали обломки перил в окно. Судя по всему, не убедившись заранее, что под окнами никого нет. Часть деревянных обломков упали на мужчину, который в этот момент стоял внизу. Спасти его не удалось.

А 10 декабря произошло сразу два несчастных случая со смертельным исходом во время работы. 20-летний монтажник трубопроводов одного из предприятий Кобринского района приехал Пинск в командировку, с коллегами из стройбригады он демонтировал стальную трубу в помещении. Во время резки труба упала на парня, он пошатнулся, ударился о железобетонную плиту, а на него обрушилась секция трубы. От травм молодой человек скончался на месте… В этот же день в Борисове погиб 34-летний работник, который проводил плановую замену лифта в жилом доме. Каркас кабины упал вниз вместе с находившимся в ней мужчиной.

В Новополоцке рабочего убило сброшенными с четвертого этажа перилами. Фото: Телеграмм-канал ПГУ "Отчислено".

Днем ранее, 9 декабря, в Добрушском районе погиб 35-летний вальщик леса, на него упало спиленное дерево, и мужчина скончался на месте.

Череда этих случаев поражает. Да, и на работе случаются трагедии, но чтобы каждый день? Ведь получается, что за это время в Беларуси погибал один или два человека в день. Судя по всему, из-за несоблюдения техники безопасности, по вине своей или других людей. Что происходит?

«Многие руководители ставят безопасность труда на второй план»

За безопасность на рабочем месте отвечают наниматель (обеспечивает безопасные условия труда) и работник (должен их соблюдать).

- Причины, по которым происходят несчастные случаи, носят индивидуальный характер, но зачастую обусловлены человеческим фактором. Так, за январь - ноябрь 2018 года, 23% случаев гибели работников произошло по вине нанимателя, около 18% - по вине работника, а почти в 29% случаев - по вине нанимателя и работника, - объясняет первый заместитель директора Департамента государственной инспекции труда Александр Семич. - Редко бывает, что нет вины ни одного, ни другого. Это может быть, например, ДТП, когда едет водитель молоковоза, а навстречу машина, которая нарушила правила встречной полосы. Работник попадает в аварию, не виноват ни он, ни работодатель.

В департаменте говорят, что таких происшествий в последнее время действительно стало больше.

- У нас есть оперативные данные, то есть все случаи травмирования людей на рабочем месте. Но дальше проводится расследование, которое может показать, что это был вовсе не производственный несчастный случай. За январь - ноябрь 2018-го погибло 137 человек, а за этот же период 2017 года - 118. То есть за 11 месяцев этого года число погибших на производстве на 16% больше, чем за аналогичный период прошлого.

- Но это серьезная разница! Почему так происходит?

- В стране проводится политика, направленная на минимизацию вмешательства госорганов в экономическую деятельность субъектов хозяйствования, увеличения их самостоятельности в принятии решений, в том числе по обеспечению безопасности условий труда работников (имеется в виду Декрет №7. - Ред.). Одновременно это требует от владельцев бизнеса повышения своей ответственности за обеспечение здоровых условий труда. К сожалению, не все руководители это понимают. Многие ставят безопасность труда на второй план, - говорит Александр Семич. - Частично на сложившейся ситуации сказался объявленный мораторий на проведение контролирующими органами плановых проверок в 2018 году. Помимо этого, бывает сложно добиться от работников самосохранительного поведения, чтобы они сами думали о своей безопасности. В основном травмируются рабочие, которые еще недостаточно опытны и обучены, и те, кто считает себя «суперпрофессионалом» и пренебрегает правилами безопасности. Если в 90-е несчастные случаи происходили из-за того, что рабочие не были обеспечены средствами индивидуальной защиты, то сейчас - из-за того, что они их не применяют.

«Несчастный случай увеличивает вероятность того, что организация попадет в план проверок»

То есть после введения моратория на проверки инспекторы труда уже не могут просто так прийти на предприятие и изучить ситуацию. Но при этом гораздо больше требуется от руководителя и самого работника, а справляются с этой ответственностью не все. Департамент же делает упор на профилактику нарушений.

- В 2018 году - это мониторинги и обследования по заявлениям предприятий. Их порядок прописан в указе президента №510. Мониторинги проводятся только с согласия субъекта хозяйствования. Мы проверяем их и выдаем рекомендации. Большинство соглашается с ними и устраняет нарушения. За 9 месяцев 2018 г. проведено около 1300 таких мониторингов, - объясняет Александр Семич. - Кроме того, организация сама может написать нам заявление с просьбой провести обследование выполнения законодательства о труде и охране. За 9 месяцев 2018 г. проведено 1500 таких обследований. При таких формах работы даже в случае выявления нарушений мы не применяем штрафные санкции, а указываем на недостатки для устранения.

- А может ли департамент сам выбрать организацию для проверки?

- Да, но для этого организация должна быть включена в план выборочных проверок, формируемый Комитетом госконтроля каждые полгода.

- По каким критериям предприятия могут попасть туда?

- При формировании плана мы собираем данные по всем предприятиям. Первый критерий - если предприятию установлена надбавка к страховому тарифу по обязательному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Раз она есть, то там уже был несчастный случай или профзаболевание, значит, скорее всего, есть угроза их повторения. Также у нас есть база данных по календарному году, мы смотрим, были ли в организации несчастные случаи, факты несвоевременной выплаты зарплаты, подтвержденные факты нарушений по рассмотрению обращений граждан. Повторю, каждый несчастный случай увеличивает вероятность того, что организация попадет в план выборочных проверок.

- Предприятия, где произошли недавние несчастные случаи, могут попасть в план выборочных проверок?

- Если по итогам расследований несчастные случаи будут квалифицированы как производственные, вероятность весьма высока.