Телеведущая Екатерина Забенько: Во время беременности стала «пентхаусом» для сына, но сбросила 13 кг за два месяца

Ведущая канала СТВ Екатерина Забенько впервые стала мамой в 38 лет. Миниатюрная красавица при росте 158 сантиметров выносила настоящего богатыря - Савелий родился весом 4310 г. Правда, набрала Екатерина 13 лишних килограммов.

«Против диет, а лишнее сгоняю на дорожке или в бассейне»

- До беременности вес мой был практически неизменен - даже с мороженым на ночь. Хотя это самое безобидное, что я могла себе позволить перед сном, - улыбается Катя. - Никогда особо себя не ограничивала, позволяла себе сладкое, особенно утром. Но все вольности в еде отрабатывала на беговой дорожке, в бассейне, на танцах, во время массажа - наверное, как и многие девушки, которые питают слабость к вкусняшкам.

Только однажды Екатерина решила поэкспериментировать и отказалась от ужинов - ведущая тогда сбросила около 6 килограммов и весила заветных 54.

- Собрала немало комплиментов в адрес новой фигуры, но вскоре вернулась в свой привычный вес, понимая, что комплименты получаешь только на каких-то мероприятиях, а вот грустные вечера без еды - это повседневность! На самом деле я против диет, а за регулярное поддержание правильного питания. Желательно, чтобы это стало хорошей привычкой. А уже из сотен вариантов подбора питания - самостоятельно или с диетологом - уже можно найти для себя подходящий и комфортный рацион. Для меня это раздельное питание. Булочки отдельно, мясо отдельно, - смеется Екатерина.

Лишние 13 килограммов, набранные во время беременности, Екатерина сгоняла ЗОЖем. Фото: личный архив

- Менялось ли ваше отношение к своему телу во время и после беременности?

- Никогда не была экстремально худой. Мне даже нравилось, что я немного, как говорят, латинос - местами аппетитная. Но при этом без целлюлита и с крепкими мышцами. Во время беременности долго держалась молодцом: кроме изначально аккуратного животика, ничего не выдавало мое интересное положение. До шести месяцев беременности выходила в прямой эфир, и никто не догадывался, что под столом у ведущей «сюрприз». Потом вес резко пошел вверх, и я превратилась в шарик на ножках. Но страха большого не было, была уверена, что вернусь в форму. Переживала, что останутся растяжки, обвиснет кожа, но, к счастью, таких последствий удалось избежать.

«Когда стрелка на весах показала 79 кг, перестала взвешиваться»

- Во время беременности следили за весом или жили по принципу: «я беременная - мне все можно»?

- Животик для моих пропорций оказался очень большим, врачи сразу увидели на УЗИ большой плод, прогнозировали вес при рождении около 3900 г, но мой сын решил появиться на свет в весе 4310 г! Так что я стала соответствующим «домиком для крепыша»: когда стрелка на весах показывала 79 килограммов, уже и взвешиваться перестала… Врачи ругали за лишние килограммы, но я уже не могла остановить эту лавину. Конечно, во время беременности хочется позволять себе больше, но до сих пор считаю, что сильно не злоупотребляла едой. Возможно, произошел гормональный сбой. Мой Савелий хотел много пространства, вот я и превратилась для него в огромный «пентхаус» (смеется).

Екатерина родила настоящего богатыря – Савелий появился на свет весом 4310 г.

Екатерина признается, что за время беременности набрала 20 килограммов, а спустя 2,5 месяца сбросила 23!

- 10 лишних кило остались в роддоме, а вот 13 пришлось выгонять ЗОЖем. Сразу планировала выйти на работу, но было жалко оператора, которому пришлось бы брать слишком общий план, чтобы я целиком в него поместилась, - шутит Катя. - Поэтому решила быстренько возвращаться в телевизионные габариты. Учитывая, что экран визуально прибавляет 5 килограммов, пришлось еще и уйти в минус по весу от того, что было до беременности. Вернулась на телевидение через два месяца после родов.

Так телеведущая выглядела сразу после родов. Фото: личный архив

- Сразу после родов комплексовали?

- Не комплексовала, но в шкафу появились новые вещи. А для женщины лишь бы найти повод обновить гардеробчик: потолстела, похудела, надоело! Но если честно, фотографироваться не хотелось, расстраивалась, что не могу влезть в старые вещи, купальник был заброшен на дальнюю полку. Вещи пришлось покупать на два размера больше… Мой вес колебался от 55 до 59 кг максимум, размер - 42 - 44. Так психологически покупать вещи другого размера было непросто - я при покупке сразу думала, кому потом их отдам.

«Белки, углеводы и крахмал разделяю по дням»

Быстро и эффективно постройнеть телеведущей помогла знакомая - владелица салона вибромассажа. Она расписала рацион для Екатерины, главный принцип которого - раздельное питание.

- Здесь нет ничего сложного. Просто я не ела все вместе, а разделяла по дням. Весь цикл занимал четыре дня. Первый день «белковый» - ешь только мясо, рыбу или грибы с овощами, без мучного и сладкого, но с утра можно фрукт. Второй день «крахмальный» - готовишь картофель или рис (на выбор) с овощами. Можно есть овощи и фрукты в течение всего дня, но желательно не есть до 12.00. Третий день «углеводный» - готовила спагетти с овощами. Четвертый день «витаминный» - можно есть только овощи и фрукты. Кстати, фрукты можно есть каждый день, а в «углеводный» разрешается даже немного сладкого. Не диета, а кулинарный рай! На самом деле можно приготовить огромное количество вкусных блюд в этой системе, если не лениться. Ты не голодаешь, питаешься вкусно и разнообразно, порции неограниченны - но каждый день лишние килограммы тают на глазах. Ушел не только вес, но и почти все объемы: талия, бедра - на 11 - 16 сантиметров.

А так уже спустя два месяца. Фото: личный архив

Екатерина придерживалась раздельного питания. Фото: личный архив.

- В спортзал получалось вырваться?

- У меня другой метод - ежедневные приседания с ребенком на руках. Я серьезно! Савелий в 1 год и 5 месяцев весит уже под 16 килограммов. Носить его - самая серьезная физическая нагрузка для меня сейчас. Помимо этого постоянно бываю в бассейне, часто с малышом. Но и прогулки с коляской никто не отменял: летом гуляли по 4 часа, а это 10 - 12 километров. Осень немного ограничила наши прогулки, но мы ждем снега и тогда обязательно активизируемся! Сейчас я вполне довольна своей фигурой - вешу 57 килограммов. А если мне захочется сбросить 2 - 5 килограммов, знаю, это точно не займет много времени и сил.

- Кто-то из близких заразился вашим примером?

- Близких подсадить на мое питание не удалось, хотя все меня очень поддержали в моем похудении. После того как я стала стройнее, чем до беременности, окружающие стали буквально умолять: «Хватит!» Меня долго уговаривать не надо (смеется). Зато очень много мамочек в социальных сетях буквально засыпали меня сообщениями: «Как вы это сделали?» Я всем с удовольствием отвечала, надеюсь, у всех все получилось.

Все вольности в еде телеведущая отрабатывает физическими нагрузками. Фото: личный архив.

- Какой бы совет дали нашим читателям?

- Не ждите понедельника и даже завтрашнего дня! Прямо сейчас съешьте что-то полезное и вкусное, и уже завтра вам намного приятнее будет завтракать бананом и обедать овощным рагу. А тренажерный зал не так страшен, как только делаешь первый шаг на беговой дорожке. Не доводите до того, когда ваш вес начнет контролировать вас, а не вы его.

БУДЬ В КУРСЕ!

Как держать вес под контролем: 5 советов от Екатерины Забенько

1. Не ждать завтра, чтобы начать питаться правильно, сделайте это прямо сейчас.

2. Не скачите от строгой диеты до объедания. Постарайтесь придерживаться правильного питания постоянно, и тогда не страшно, если в вашем рационе будут иногда появляться шоколадки и булочки. Главное, чтобы это был праздник, а не повседневность.

3. Не ешьте мясо с картошкой - разные группы продуктов гораздо быстрее усваиваются организмом и не навредят фигуре.

4. Запаситесь рецептами полезных блюд и не ленитесь готовить - полезное при желании может быть очень вкусным.

5. Попробуйте приобщить близких к здоровому образу жизни - питаться правильно вместе легче и эффективнее.