Муж телеведущей Марины Грицук попросил у Деда Мороза красавицу-дочку, а сыновья - мешок евро и реактивный рюкзак

Накануне 2019 года «Комсомолка» заглянула в гости к звездной семье и вместе со всеми написала заветные желания.

Пожалуй, собрать эту большую семью за одним столом нам действительно помогло новогоднее чудо: у каждого свои заботы - съемки, репетиции, выступления, кружки, секции, уроки… Шутка ли - четверо мальчишек, мама-телезвезда и папа - певец! Но традиции в этой семье любят. Поэтому в один из субботних вечеров все приготовили ручки и карандаши, чтобы попросить у известного волшебника Деда Мороза всё что душа пожелает. Ну и заодно поведать нам о своих главных желаниях и новогодних традициях.

Накануне 2019 года «Комсомолка» заглянула в гости к звездной семье и вместе со всеми написала заветные желанияФото: Святослав ЗОРКИЙ

«Новый год всегда встречаем у бабушки на даче»

- Миссия родителей в эти праздничные дни - дарить детям ощущение волшебства, веру в чудо, в то, что мечты сбываются! Поэтому мы всегда на праздники дома, - рассказывает Марина, пока муж Аким кормит кашей самого младшего сына Марка. Марику, так ласково называют малыша родные, уже год и семь месяцев. Самый старший - Данила, мальчику 12 лет, за ним 9-летний Всеволод и 7-летний Аким.

С первого взгляда ребята очень дружные, но мама признается, что ладят они по удивительному принципу: четные с четными, нечетные - с нечетными.

- С Даником мы дружим, а с Севой у нас вражда, - хохочет 6-летний Аким.

- Какая у вас главная семейная традиция в Новый год? - спрашивает мы, пока дети расставляют на столе свечи, новогодние статуэтки и игрушки.

- Каждый год мы собираемся большой семьей на даче у нашей бабушки - заслуженной артистки БССР Людмилы Ефимовны Тимофеевой. Представляете, у нашей любимой бабушки день рождения 1 января! Как только мы поприветствовали Новый год, загадали свои заветные желания под бой курантов, тут же поздравляем ее с днем рождения… А в этом году у нас намечается грандиозный праздник - бабушке исполнится 85 лет, - рассказывает улыбчивая Марина.

Супруг телеведущей Аким вместе с самым младшим членом семьи Мариком загадывают одно на двоих желание: красавицу-дочку и сестричку – помощницу маме.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Елку тоже у бабушки наряжаете? Наверняка есть игрушки с историей?

- Конечно! Мы очень ценим фигурку деда-мороза, которую ставили под елку, еще когда моя бабушка была маленькой. Он такой потрепанный, но такой родной… Бабушка уже несколько раз хотела его выбросить и купить новую фигурку, но рука не поднимается. Он как член семьи: видит, как растут дети, внуки, правнуки, сменяются поколения. Возможно, будет наблюдать, как будут праздновать Новый год дети наших детей…

Детям в звездной семье везет: они получают подарки и от родителей, и от Деда Мороза. Мальчишки тоже стараются всех поздравить - всегда готовят открытки для родителей и родных. Так что несколько недель до Нового года на столе у них творческий беспорядок: цветная бумага, клей, блестки.

В один из новогодних праздников Дед Мороз уже принес Даниле баланс-борд. А в этом году подросток ждет велосипед для исполнения трюков.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Женская половина семьи почти весь день проводит на кухне - печем, варим, жарим… Как, наверное, во всех семьях традиционно готовим сельдь под шубой, оливье. Покупаем побольше мандаринов. Наши бабушки щепетильно следят за календарями и советами астрологов и обязательно соблюдают все требования для встречи Нового года, - смеется телеведущая. - Так что я уже в курсе, что для празднования наступающего года Свиньи в меню должен быть кролик, ягоды и орехи. Уверена, что все это будет на нашем праздничном столе. Конечно, нам еще позвонят и скажут, какого цвета должны быть наряды в новогоднюю ночь. Когда мы не соблюдаем дресс-код, бабушки очень недовольны!

«Откуда Дед Мороз узнает, что такое AirPods? Он загуглит!»

- Марина, а что вы в детстве просили у Деда Мороза?

- Не помню, что точно просила. Зато помню, как начинались эти письма: «Дорогой Дедушка Мороз, я вела себя хорошо целый год…», - говорит Марина. - В детстве родители мне внушали, что если буду плохо себя вести, Дед Мороз ко мне не придет. Поэтому очень старалась быть примерным ребенком.

Всеволод решил изобразить свои желания в виде рисунков.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Так, что мы будем писать письма Деду Морозу? - нетерпеливо спрашивает Аким, вооружившись подготовленными открытками от «Комсомолки». - И почему здесь так мало строчек?! Мне нужно расчертить полоски на обратной стороне…

Наш фотограф быстренько помогает мальчику, начертив шесть полосок с помощью импровизированной линейки - телевизионного пульта. По ТВ, кстати, идет футбол, а маленький Марк слегка пританцовывает, глядя, как спортсмены носятся по полю. Через минуту все садятся за круглый стол. Папа с малышом Мариком пишут одно желание на двоих.

- «Дорогой Дед Мороз...» И восклицательный знак, а вместо точки нарисую снежинку, - начинает мама.

Аким очень волновался, что желаний много, а строчек в открытке мало!Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Мама, а реально Дед Мороз пишется с большой «Д» и «М»? - задорно спрашивает Аким. Данила и Всеволод сосредоточенно пишут в открытках.

- Дед Мороз - пожилой. Откуда он узнает, что такое AirPods? Напиши, что это беспроводные наушники, может, так поймет, - подсказывает Даниле папа.

- Дед Мороз загуглит!

- Аким, а что такое РПГ? - подсматриваем в письмо.

- Это ручной противотанковый гранатомет! Папа, а как пишется: автомат Ка-лаш-ни-ко-ва? И набор бомб-липучек! Что еще я хотел? - задумался Аким. - А, истребитель!

- Ты хочешь стать военным?

- Вообще-то ученым…

- А Даник хочет стать крутым хакером: AirPods, MacBook, IPhone XS Max, MTB и BMX, - зачитывает письмо Марина. - Тебе еще не хватает BMW...

Марина Грицук попросила у Деда Мороза, чтобы все люди на земле были здоровы!Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Даже мы не все аббревиатуры поняли. Да и Дед Мороз, наверное, не сможет сразу все желания выполнить?

- MTB и BMX - это велосипеды, на которых можно делать трюки. На них даже ехать назад можно! Если выбирать из всех желаний, мне бы больше всего хотелось велосипед… - объясняет Данила.

Папа показывает разрисованный вместе с Марком листочек.

- У нас с Мариком одинаковое желание. Мы хотим заказать у Деда Мороза красавицу-дочку. Как вы на это смотрите?

- Какое интересное желание! - смеется Марина. - А я прониклась недавним конкурсом «Мисс Мира - 2018», комментатором которого я была на ОНТ. Там все участницы призывают к благотворительности и добрым делам, поэтому хочу попросить у Деда Мороза, чтобы все люди на земле были здоровы!

- Сева, а что ты написал? - спрашивает Аким.

- Он нарисовал мешок евро, долларов и белорусских рублей, - подсматривает Данила.

Действительно, Всеволод решил наглядно продемонстрировать свои желания: к мешкам с деньгами он добавил приставку Sony PlayStation и несколько гаджетов Xiaomi.

- Сева - творческий мальчик. Любит фотографировать, снимать видео. Поэтому не написал, а проиллюстрировал свои желания, - объясняет мама.

Известные родители заедем в почтовое отделение и отправят письма в резиденцию Деда Мороза!Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Так! Нужно дорисовать реактивный ранец. И поставить жи-и-ирную точку - так звучит громче! - смеется Аким.

- Все готовы? Тогда завтра с утра заедем в почтовое отделение и отправим письма в резиденцию Деда Мороза, - улыбаются родители, собирая письма. - Надеемся, Дед Мороз обязательно исполнит самое заветное желание каждого из этого многочисленного списка…