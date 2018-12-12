В среду, 12 декабря, в Минск прилетел новый «танколет» - это второе совместное детище авиакомпании «Белавиа» и компании Wargaming, которая делает популярную компьютерную игру World of Tanks.

В Национальном аэропорту «Минск» впервые совершил посадку новый «танколет»Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Это уже второй «танколет» в стране. Первый - черно-оранжевый Boeing 737-300 с танком-орнаментом на борту - появился 2,5 года назад - это был первый брендированный самолет в Беларуси. Но до середины 2019 года этот борт вернут лизингодателю, поэтому в компании Wargaming решили сделать другой - по данным «Комсомолки», решение приняли еще в мае. Однако две недели назад в руководстве «Белавиа» еще все отрицали: мол, ничего непонятно, переговоры с Wargaming продолжаются, о результатах сообщим позже. Сегодня риторика сменилась:

На его фюзеляже изображен символ Беларуси - зубрФото: Святослав ЗОРКИЙ

- Над новым «танколетом» работали почти год в условиях строжайшей секретности, перебирая и рассматривая множество вариантов дизайна… - сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Итак, новый «танколет» - это Embraer-195 на 107 мест, который четыре года назад «Белавиа» купила новым. Как видно, на этот раз выбор пал на самолет поменьше, зато поновее. Прошлому «танколету» уже 25 лет, новому - всего четыре года. Новый «танколет» раскрашен в том же стиле - черно-оранжевом. На бортах теперь красуется зубр. Самолет не только перекрасили снаружи, но и забрендировали салон в стиле «танчиков». В фирменных цветах с логотипами «танчиков» стали подголовники и дорожки, а на откидных столиках нарисовано устройство танков.

Известно, что только на перекраску самолета ушло около 100 тысяч долларовФото: Святослав ЗОРКИЙ

Если прошлый «танколет» перекрашивали в Чехии, то перекраску этого самолета доверили российским специалистам - красили в Ульяновске. Там находится крупное предприятие «Спектр-Авиа», которое красит самолеты авиакомпаний «Россия», «Аэрофлот», S7, Red Wings, «Якутия», Azur Air, Cubana и других российских и зарубежных компаний. По данным «Комсомолки», белорусский борт находился в Ульяновске 13 дней.

Wargaming и «Белавиа» представили новый «танколет»Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Забрендировать самолет - дорогое удовольствие. Известно, что только на перекраску самолета ушло около 100 тысяч долларов, но точную сумму держат в секрете. Плюс владелец рекламной площади - в данном случае «Белавиа» - наверняка взял за брендирование немалые деньги. Правда, точная сумма контракта держится в тайне. Но очевидно, что позволить себе такую роскошь могут не все. Ранее замдиректора «Белавиа» Николай Чергинец рассказывал «Комсомолке», что забрендировать один из бортов авиакомпания предлагала и другим крупным белорусским компаниям, однако решилась только Wargaming. Новый «танколет» в фирменной раскраске будет эксплуатироваться в «Белавиа» не менее двух лет.

Это уже второй самолет компаний Wargaming и «Белавиа»Фото: Геннадий МОЖЕЙКО

Кстати, этот самолет уже попадал в поле зрения журналистов. Буквально через два месяца эксплуатации, 28 июля 2014 года, этот борт совершил вынужденную посадку в Батуми с 99 пассажирами на борту. Оказалось, что сразу после вылета в двигатель попала птица, из-за этого была нарушена работа гидросистемы. Самолет вернулся и благополучно приземлился, за пассажирами отправили из Минска другой борт - через 20 часов после аварийной посадки они вылетели в Минск. Кроме этого известно, что будущий «танколет» еще как минимум один раз возвращался в аэропорт вылета по техническим причинам. Один из таких случаев произошел 12 июня 2016 года в Минске, однако подробностей инцидента у журналистов не было.

В авиакомпании довольны новым образом самолетаФото: Святослав ЗОРКИЙ

Над новым «танколетом» работали почти год в условиях строжайшей секретностиФото: Святослав ЗОРКИЙ

Забрендировать самолет - дорогое удовольствие.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Вот так устроена кабина пилотаФото: Святослав ЗОРКИЙ

Новый «танколет» - это Embraer-195 на 107 местФото: Святослав ЗОРКИЙ

Новый «танколет» в фирменной раскраске будет эксплуатироваться в «Белавиа» не менее двух лет.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

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