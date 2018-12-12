6-летнего футболиста из Минска назвали белорусским Роналду в шоу «Лучше всех»

Выпуск с талантливым не по годам футболистом показали на ОНТ 9 декабря. Леша с легкостью продемонстрировал трюки с мячом и забил три гола Акинфееву, что вызвало восторг у знаменитого футболиста и ведущего шоу Максима Галкина.

- Ты тренируешься четыре раза в неделю? - спросил ведущий.

- Четыре раза в день! - ответил Леша, а Галкин потерял дар речи.

- В 6 лет Леша чеканит 12 779 раз - и это он не теряет мяч, а просто устает, - похвалил мальчика тренер по фристайлу Кирилл Белинский, который тоже был в студии.

- Человек, который считал это, жив вообще? - пошутил ведущий.

На шоу в Москву Леша Майоров приехал с папой Алексеем.

- Нас нашли сами продюсеры шоу и предложили пообщаться по видеосвязи - нужно было понять, как Лешка держится с незнакомыми людьми. Тогда он еще чеканил только 5035 раз, но даже в 12 лет дети набивают не больше 3000. Мы побеседовали, и нас пригласили на съемки в Москву - все взяли на себя продюсеры шоу. Конечно, мы согласились и были очень рады поучаствовать в «Лучше всех».

Леша с легкостью продемонстрировал трюки с мячом и забил три гола Акинфееву. Фото: кадр из видео

Отец признается, что из-за таланта сына он в корне изменил свой образ жизни и теперь занимается только ребенком. Леша начал тренироваться с папой в 4,5 года, а с 6 лет занимается в клубе «Динамо-Минск».

- У нас в семье дедушка Александр Анатольевич Кистень - воспитанник минского «Динамо», играл под руководством Эдуарда Васильевича Малофеева и других прославленных динамовцев. Поэтому с выбором команды вопросов не было. Леша сам загорелся идеей играть в футбол. Когда пришел на просмотровую тренировку, сын за две минуты забил пять мячей, всех обыграл. Сразу взяли в команду.

Отец признается, что из-за таланта сына он в корне изменил свой образ жизни и теперь занимается только ребенком. Фото: личный архив

В будущем Леша мечтает стать лучшим футболистом и завоевать престижную награду «Золотой мяч». Хотя Максим Галкин назвал мальчика белорусским Роналду, сам Леша равняется на Лионеля Месси и мечтает играть за «Барселону».

- Как говорят, успех - это 5% таланта, а остальное - тяжелый труд. Леша нацелен на профессиональную карьеру, хотя серьезно играть он сможет только с 16 лет. Сейчас он уже учит английский язык, чтобы в перспективе выступать за иностранные клубы, - рассказывает папа Алексей.

У маленькой звезды футбола уже берут автографы. Фото: личный архив

В свои 6 лет Алексей Майоров не только вундеркинд в футболе, но и в образовании. Мальчик уже проходит программу первой четверти 3-го класса - умеет считать и писать. Сейчас Леша занимается с частным учителем и даже не планирует идти в школу в следующем году. Родители футболиста приняли решение перевести ребенка на заочную форму обучения, где он раз в четверть будет сдавать экзамены в школе.