«Они кресты пилят, а люди в них камни кидают»: как в умирающей деревне под Каменцем люди сохранили кресты-обереги

Угляны - деревенька вблизи Беловежской пущи. До Каменца отсюда всего 7 километров, но в селе тишь и глушь. Старожилы год за годом уходят, а молодежь перебираться сюда не спешит. Хотя места здесь красивые. Сразу за домами - река Лесная, пойменные луга и пуща. В морозную погоду стоит такая тишина, что можно услышать, как осыпается иней. Осенью где-то за деревней стучат рогами олени и плачет рысь, весной гогочут гуси на реке и трубят журавли, а летом невозможно надышаться запахом луговых трав.

От Углян до Каменца всего 7 километров. Фото: Вадим ПРОКОПЧУК.

Местные до сих пор верят, что природа в окрестностях Углян имеет особую силу, а сама деревня словно находится под Божьей опекой. Подтверждение этому - восемь дубовых крестов, которые уже много лет стоят на перекрестке.

Кресты на перекрестке - единственная достопримечательность Углян. Фото: Вадим ПРОКОПЧУК.

СОВЕТСКИХ БОГОБОРЦЕВ УГЛЯНЦЫ ЗАБРАСЫВАЛИ КАМНЯМИ

Первый крест поставили почти 200 лет назад. В округе началась эпидемия тифа. В то время существовало такое поверье: чтобы защититься от болезни, нужно было поехать ночью в Беловежскую пущу, срезать дуб и в ту же ночь сколотить из него крест. Так и сделали. До восхода солнца местные жители трижды обошли с молитвами и дубовым крестом село, а потом вкопали его на перекрестке дорог в центре деревни. Люди спаслись - никто не заболел, хотя в соседних деревнях смертельная напасть погубила десятки сельчан.

Надпись на кресте: «Спаси и сохрани, Господи. Люди Твои».Фото: Оксана БРОВАЧ

С тех пор судьбу Углян местные связывают с крестами.

- При советской власти мы отстояли кресты. У нас зампредседателя колхоза тут был хороший. Сказал: «Сегодня придут кресты резать». Люди камни побрали: те пилят, а люди камни в них кидают. И отогнали. Потом ночью они пришли все равно. Кресты срезали и кинули за деревней в болото. Так люди потом нашли их и вернули на место. Я тогда еще пацаном был, но помню, - рассказывает житель Углян Григорий Кузько.

А 86-летняя Вера Жук помнит, что после этого деревенские несколько дней охраняли кресты по ночам.

Семья Веры Жук поставила последний крест из уважения к традиции.Фото: Оксана БРОВАЧ

- Сказали, что к нам опять приедут. То женщины сторожили ночью. Собирались со всей деревни и сторожили, чтобы не срезали. И днем и ночью, так пару дней.

- Женщины? А почему не мужики?

- Ну… мужики… Женщины - они смелее, - афоризмом отвечает баба Вера. - Я не сторожила, там были другие: смелые, грозные…

Одной из таких смелых женщин оказалась соседка бабы Веры - 87-летняя Ольга Клюка:

- Мы их охраняли с киями даже - конечно, эти комсомольцы уже бы их не резали, если б приехали. Так эти кресты и остались, - вспоминает пожилая женщина.

Ольга Клюка помнит, как кресты защищали от советов.Фото: Оксана БРОВАЧ

Кресты в деревне появлялись в основном по печальным поводам. Например, один из них поставила семья, в которой болели и умирали дети. Отец поехал ночью в пущу и, следуя поверью, сделал дубовый крест. Установил его на перекрестке - и семья вырастила еще нескольких дочерей.

Только последний крест, насколько помнит Вера Жук, появился не из-за несчастья. Его в 90-е вкопал рядом с другими ее супруг Иван со своим братом Александром.

- Верили, молились, просили Бога, чтобы охранял людей и деревню. Просто не поленились и из уважения сделали крест, - говорит баба Оля.

Так кресты выглядели до ремонта: некоторые подгнили у основания и стояли, покосившись. Фото: Вадим ПРОКОПЧУК.

- Мы кресты на Пасху наряжаем. Вся деревня приходит под кресты с корзинками своими. Батюшка приезжает, читает молитву и святит. А когда умирают люди, то покойника тоже ведут под кресты. Туда люди все сходятся с деревни, прощаются - такой обряд у нас.

КАК КРЕСТАМ ПРОДЛИЛИ ЖИЗНЬ

Когда-то в Углянах кипела жизнь: местные ловили в реке рыбу и раков и продавали закупщикам из Каменца. В начале XX века здесь жило около 900 человек. Теперь осталось только 14 жителей. Вся деревня - это старенькие, но ухоженные домики по обе стороны улицы, да кресты на перекрестке. Ни церкви, ни магазина, ни школы. Углянцы передают своим потомкам историю спасения деревни и переживают, что с последним старожилом умрет и традиция хранить кресты - а значит, и деревня.

В Углянах осталось 14 жителей.Фото: Оксана БРОВАЧ

- Подошел ко мне как-то сосед Гриша. Говорит: «Больше не к кому идти… Глянь, кресты гниют, падают. Ты самый молодой - собери мужиков, надо подладить», - рассказывает Вадим Прокопчук.

Вадим живет в Бресте, но пару раз в неделю приезжает в Угляны. Не спеша занимается стареньким домом, что купил пару лет назад, наблюдает за птицами на Лесной. Местные назначили его активистом и возложили на него миссию по сохранению реликвии. Вадим не отказал. Подали заявку в рамках инициативы «Добрый сосед» по программе малых грантов посольства США - и получили 200 долларов на стройматериалы.

Идею реставрировать кресты поддержали местные власти. Чиновники вышли из кабинетов и взялись за работу. Ремонтом крестов Вадим занимался вместе с зампредом райисполкома Денисом Шпаком, главным архитектором Павлом Юзвуком и другими чиновниками.

Чиновники райисполкома сняли галстуки и принялись за работу - зачищали, ремонтировали, красили кресты. Фото: Вадим ПРОКОПЧУК.

- Мы выкопали кресты, потом болгарками их шуровали - снимали старую краску, заделывали трещины, пропиткой обрабатывали, заново красили. К каждому кресту сделали металлическое основание, которое потом забетонировали. Кресты поставили на то же место. А рядом информационный стенд разместили, - отчитывается Вадим Прокопчук.

Старожили контролировали, чтобы к крестам относились бережно. Фото: Вадим ПРОКОПЧУК.

Местные старожилы все строго проконтролировали. Состоялась даже приемка объекта.

- Пришла соседка: «Воны нэ так стоялы!» Я говорю: «Баба Оля, просто они были покосившиеся, а сейчас стоят ровно». Она присмотрелась: «Ну, можэ буты, можэ буты…» - смеется Вадим.

После реставрации кресты простоят еще сотню лет.Фото: Оксана БРОВАЧ

После реставрации кресты простоят еще сотню лет, а может, и больше. Помогут ли они Углянам в очередной раз, спасут ли вымирающую деревню?