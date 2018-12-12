2018-12-12T15:48:22+03:00
Общество
КП Беларусь

В Googlе «Настю Рыбку», в Яндексе - «Хабиба Нурмагомедова»: кого и что белорусы искали в интернете в 2018 году?

Google и Yandex составили и опубликовали свои годовые рейтинги
Дарья ПУТЕЙКО
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Фото: коллаж.Фото: коллаж.
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Запросы в поисковиках - самый точный индикатор всенародного интереса. Поисковые системы Google и Yandex подбили статистику за прошедший год и определили, что белорусы хотели узнать в интернете в 2018-м. Запросы разделили на категории: «События», «Персоны», «Фильмы», «Сериалы» и другие. Любопытно, что результаты Гугла и Яндекса во многом разошлись.

Первое место в обеих системах - чемпионат мира по футболу. Это неудивительно: он проходил в России, время начала матчей совпадало с нашим, поэтому следить было удобно. И смотреть интересно, неожиданных поворотов было полно: начиная с того, что туда не попали Нидерланды и Италия, заканчивая тем, что Россия обыграла Испанию в четвертьфинале, а второе место в итоге заняла Хорватия.

Другие спортивные события вызвали меньше интереса. Например, проходившая в феврале в Южной Корее зимняя Олимпиада (на которой Беларусь взяла два золота, серебро и заняла десятку мест в топ-10 в нескольких дисциплинах) в Яндексе оказалась на втором месте, в Гугле - на пятом. А чемпионат мира по хоккею в Дании (на котором Беларусь выступила крайне неудачно, вылетев в дивизион рангом ниже) только в Гугле и только на девятом. И правда, чего там искать?

Пользователи Яндекса интересовались введением единой платы за школьные учебники, лунным затмением (было такое 27 июля), повышением пенсионного возраста в России и президентскими выборами там же. Еще искали информацию про трагедии - нападение на колледж в Керчи и про пожар в ТРЦ «Зимняя вишня».

В категории «Люди» гуглили больше всего про ушедших в этом году. Про ученого Стивена Хокинга, 20-летнего американского рэпера Джасея Онфроя, который выступал под псевдонимом XXXTentacion (летом его застрелили), Иосифа Кобзона, Олега Табакова, автора комиксов Marvel Стэна Ли... И, видимо, после фильма «Богемская рапсодия» (это первое место по запросам в «Фильмах») читали про Фредди Меркьюри. В Яндексе на первом месте Иосиф Кобзон. Дальше Олег Табаков, погибшая в ДТП в Украине звезда КВН Марина Поплавская, Людмила Сенчина, Николай Караченцов, Михаил Державин, Евгений Осин и шведский диджей Avicii.

А вот из ныне живущих больше всех белорусов интересовала эскорт-модель Настя Рыбка - №6 по популярности рейтинга Google. 28-летняя бобруйчанка попала в поле зрения и интереса людей после того, как российский политик Алексей Навальный снял по ее книге «Дневник по соблазнению миллиардера» расследование. В книге Настя описала путешествие на яхте с олигархом и чиновником - и все это привело к страшному скандалу, про который написали СМИ всего мира.

Также в Гугле искали информацию про американскую актрису Меган Маркл (летом она вышла замуж за британского принца Гарри), президента Хорватии Колинду Грабар-Китарович (уж очень она всем понравилась на футбольном чемпионате) и белорусскую теннисистку Арину Соболенко. И это тоже вполне объяснимо: 20-летняя минчанка стремительно ворвалась в теннисную элиту, поднявшись в мировом рейтинге с 78-го места на 13-е. В этом году она побеждала суперзвезд и выиграла два турнира, только призовыми заработав почти 2 млн. долларов. Арина - единственная белоруска, попавшая в рейтинги.

В Яндексе первое место по запросам занял боец Хабиб Нурмагомедов - в контексте боя с ирландцем Макгрегором. Второе - российский фрик Гоген Солнцев. На третье попал Диего Марадона, то ли приехавший, то ли не приехавший работать в Брест. На пятом, сразу после российского футболиста Артема Дзюбы, оказался украинский артист Alekseev, который в этом году представлял Беларусь на «Евровидении». Кроме них попали в десятку российская фигуристка Алина Загитова, певец Александр Серов, вратарь Игорь Акинфеев и хорватский футболист Лука Модрич, получивший в этом году «Золотой мяч».

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Фото: https://vk.com/belarus_kp

Фото: https://vk.com/belarus_kp

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