Минчане пытались попробовать на зуб Эйфелеву башню и розового фламинго

Сладкоежки, которые привыкли к шоколаду в виде конфеток, привычных плиток и других сладостей, наверняка и не думали о другой стороне любимого лакомства - оказывается, шоколад еще может быть и строительным материалом.

«Искусство шоколада» - так называется выставка, которая проходит в Национальном историческом музее.

Розовые фламинго бродят по водоему в поисках счастья. Фото: предоставлено организаторами

Капуста, морковь, лук и картошка - показалось, что мы ошиблись с местом и заглянули на рынок. Овощи выглядят настолько реалистично, словно их только что собрали с грядки.

- Мастер специально сходил на Комаровку и сделал слепки. Кстати, слепки нужно делать со свежих овощей. Если плод будет хоть немного подмят - ничего не получится, - рассказал Михаил Филимонов, организатор выставки.

Чтобы увидеть Эйфелеву башню теперь вовсе не обязательно ехать в Париж. Фото: предоставлено организаторами

Идея шоколадных скульптур зародилась в Азии. Поэтому и мастер приехал в Беларусь из самого Гонконга. Четыре месяца он вместе с нашими скульпторами создавал чудеса из белого, молочного и черного белорусского шоколада. А еще - цветного!

- У посетителей цветные скульптуры вызывают особое удивление, потому что все привыкли видеть шоколад белого, молочного или черного цвета, который употребляют вприкуску с чаем или кофе. А то, что они видят здесь розовых собак, зеленых попугаев или еще кого-то, для всех становится большим открытием, - говорит организатор.

Белый рояль – еще одно чудо выставки. Фото: предоставлено организаторами

Практически все экспонаты на выставке уникальны. Чтобы сохранить их, в зале поддерживается специальная температура. Но публика частенько попадается недоверчивая: дабы проверить шоколад на прочность, экспонаты даже пытаются надкусить.

- На некоторых предметах приходится заделывать следы чьих-то зубов, а то и вовсе делать новые, - смеется Михаил.

А вы бы хотели примерить такие туфельки? Фото: предоставлено организаторами

Оно и неудивительно! Поверить в то, что вся эта красота шоколадная, сложно. А поверив, в особенности детям, хочется проверить. И, конечно же, на вкус.

Мастер привнес в выставку и дух китайских традиций. Среди бамбукового леса можно увидеть миленьких шоколадных панд, а недалеко от них в поисках счастья по водоему бродит розовый фламинго. Отдельный уголок отвели и обитателям Антарктики - семейство пингвинов выглядит полностью приспособившимся к белорусскому климату.

А еще мне понравились поделки в виде собаки! – восхищается 11-летняя Ксюша. Фото: предоставлено организаторами

Обращаем внимание на манекен в шляпке и шикарном платье. Сложно представить, но и платье, и шляпка тоже из шоколада! Платье, кстати, пригодно для ношения. Но, гуляя в подобных нарядах, модницам стоит быть осторожными под солнцем.

Чтобы увидеть Эйфелеву башню, теперь вовсе не обязательно ехать в Париж. На выставке есть свой кусочек французских реалий - большая шоколадная башня, правда, не такая огромная, как оригинал.

Мастера воссоздали стол с вкусностями из мультфильма «Алиса в Стране чудес». Фото: предоставлено организаторами

- На создание этого экспоната мы потратили больше всего времени, а собирали его в течение дня. Использовали около 500 элементов. Это был настоящий строительный проект, потому что вначале пришлось рассчитывать несущую способность каждого строительного элемента, чтобы шоколадная конструкция сама себя держала. Дополнительные подпорки есть только внизу, - рассказал Михаил.

Для любителей сделать красивые и необычные фотографии мастера воссоздали стол с вкусностями из мультфильма «Алиса в Стране чудес». Кстати, фон тут с эффектом 3D: если сесть за столик и под нужным ракурсом сфотографироваться, то окажется, что с вами чаевничал волшебный кролик. А еще можно попасть в настоящее Зазеркалье - рядом со столиком есть комнатка с тремя волшебными зеркалами из черного, белого и молочного шоколада. Здесь, кстати, можно загадывать желания.

Семейство пингвинов выглядит полностью приспособившимися к белорусскому климату. Фото: предоставлено организаторами

Пожилая пара Ольга и Александр выложили шоколадными буквами «Мария, мы тебя любим». Как оказалось, это послание для дочери, которая живет в Новой Зеландии. От выставки пара в восторге. Александра очень впечатлили слесарные инструменты.

- Я и сам слесарь, поэтому могу сказать, что инструменты выглядят как настоящие! Хоть бери и закручивай гайку! - восхищается Александр.

А вот Ольга была в восторге от шоколадного рояля. Белый рояль - еще одно чудо выставки. И выглядит настолько реалистично, что некоторые посетители даже пробуют на нем что-нибудь сыграть.

Капуста, морковь, лук и картошка – показалось, что это Комаровка. Фото: предоставлено организаторами

11-летняя Ксюша пришла вместе с 4-летним братом Даником и бабушкой Раисой.

- Больше всего мне понравилось чаепитие! Кажется, словно я оказалась в сказке «Алиса в Стране чудес». А еще собака, розовый фламинго, панды и пингвины и, конечно же, платье! - восхищается девочка.

Ну а маленький Даник был лаконичен: ему понравилось «все», и он отчаянно умолял бабушку «вот это все» ему купить.

- Это же надо иметь такой полет фантазии, чтобы все из шоколада сделать! Детям, конечно, очень соблазнительно, все хочется попробовать. Поэтому было бы здорово, если бы здесь еще и угощали детей шоколадом, - делится Раиса Михайловна.

В бамбуковом лесу наслаждаются жизнью шоколадные панды. Фото: предоставлено организаторами

Для детишек на выставке создана специальная игровая зона, где они могут насладиться просмотрами мультфильмов про шоколад или поиграть в шоколадные шашки. А недавно тут провели первый в Беларуси турнир по шоколадным шахматам и шашкам.

Кстати, за отдельную плату можно поучаствовать в мастер-классах. Там учат лепить шоколадные фигуры своими руками и делятся всевозможными шоколадными секретами.

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Где: выставка проходит в Национальном историческом музее.

Когда: ежедневно с 11.00 до 19.00, продлится до 8 января.

Цена вопроса: 12 рублей для взрослых, 10 для студентов и пенсионеров, 8 рублей для школьников. Участие в мастер-классах – от 6 рублей.

Контактный телефон: +375 17 3274322