Страхи после родов: растяжки, варикоз и никуда не ушедший животик

Нас уверяют, что беременность украшает, но порой сложно закрыть глаза на неожиданные перемены тела: лишний вес, варикоз, проблемы с волосами... И еще до рождения ребенка все мы немного переживаем за себя прежнюю и за свою красоту. Но хорошо, что сейчас об этом говорят открыто, поэтому остается лишь намотать на ус и быть готовой к любым переменам. Мы расспросили врача акушера-гинеколога УЗ «5-я городская клиническая больница» г. Минска, руководителя проекта «МамаPro» Дианы Мардас о популярных страхах беременных и узнали, как их решить.

1. Растяжки

Во время беременности мама может в норме набрать до 14 кг, и это не может не сказаться на коже. Она эластична, но растягивается до того предела, пока резерв организма может это позволить (резерв у всех разный, поэтому некоторые не сталкиваются с проблемой растяжек). Растяжки появляются не только на коже живота, но и на внутренней стороне бедер, на руках, ягодицах, груди.

Что делать? Рецепт прост: увлажняем кожу. Рекомендую средства на масляной основе. Лучше наносить после душа и после того, как женщина ускорит кровоток: в тех местах, где кожа начинает немного чесаться (а это первый предвестник появления растяжек), можно легонько пощипывать кожу, делая самомассаж, а затем наносить средство. Начинаем с 14 - 15-й недели беременности. Если после родов растяжки остались и они смущают - в помощь современные технологии, клиники сейчас предлагают много процедур.

Диана Мардас - врач акушер-гинеколог УЗ «5-я городская клиническая больница» г. Минска, руководитель проекта «МамаPro»

2. Лишний вес и никуда не ушедший животик

Часто беременные в первом триместре теряют в весе: токсикоз, изменения, волнения. И у беременных есть мнимое радостное ощущение, что после этого можно и смело поднабрать, побольше поесть! Нужно помнить, что основной набор массы тела идет после 30 недель беременности. Норма набора веса - максимум 14 кг.

Что делать? Чтобы лишнего веса не осталось много, его нужно много не набирать. Следим за питанием и помним, что кушаем не за двоих, а для двоих. На первом месте - качество продукции. Обязательно дома должны находиться весы, и после 25-й недели беременности женщина должна ежедневно взвешиваться и вести дневник, чтобы не упустить момент резкого набора массы тела, за которым могут скрываться другие проблемы.

Женщине дается девять месяцев, чтобы малыш сформировался и родился, и ровно столько же, чтобы прийти в форму. К легким упражнениям на пресс (если не было кесарева сечения) можно переходить хоть через 10 дней. К более серьезному фитнесу не рекомендую возвращаться в течение 1,5 месяца после родов.

3. Варикозное расширение вен

Это недооцененная проблема, которую надо ставить на первое место, ведь она имеет не только косметический эффект, но и может нести угрозу здоровью женщины.

Что с этим делать, мы спросили у Ивана Климова, врача, клинического ординатора БелМАПО, специалиста по компрессионной терапии:

- При беременности в организме женщины увеличивается объем крови примерно на 20 - 30%, это приводит к увеличению давления на стенки вен, к тому же кровь становится гуще. А из-за высокой концентрации прогестерона снижается тонус венозной стенки. Ко второму триместру увеличивается матка, сдавливаются магистральные вены и нарушается отток крови от ног.

Варикоз, связанный с беременностью, начинает определяться примерно у 15% беременных уже с начала II триместра, поэтому с момента установления факта беременности нужно начинать носить компрессионный трикотаж. Важно правильно его выбрать: купить не просто белье с утягивающим эффектом, а именно медицинский компрессионный трикотаж. Например, колготы и чулки из линейки бренда «Тонус Эласт». Они соответствуют строгим европейским стандартам качества, при этом сохраняют доступную цену, что тоже важно для беременной, у которой впереди еще много расходов на малыша. Лечебный эффект достигается за счет того, что изделия оказывают давление на поверхность конечности (градуированное - от максимального на уровне лодыжек с постепенным уменьшением к бедру), что приводит к ускорению кровотока по поверхностным и глубоким венам, снижению вязкости крови и препятствует тромбообразованию.

Компрессионный трикотаж во время беременности нужно надевать утром и снимать перед сном. Для родов можно выбрать специальный вид госпитального антиэмболического компрессионного трикотажа (например, чулки «Тонус Эласт» серии Hospital). В нем женщина может находиться в течение 5 - 7 суток непрерывно.

Компрессионный трикотаж можно носить в период всей беременности и в течение 8 - 12 недель после родов, в случае кесарева сечения пациентам с хронической венозной недостаточностью (ХВН) - 6 месяцев после родов.

БУДЬ В КУРСЕ!

Как выбрать компрессионный трикотаж?

- для начала прислушайтесь к своим ощущениям. Основные симптомы ХВН - боль, чувство жжения в ногах, ощущение тяжести, быстрая утомляемость ног, «ползанье мурашек» на коже, ночные судороги;

- затем проводим осмотр ног в положении стоя при хорошем освещении. Видимые проявления - сосудистые звездочки, узелки, выступающие вены с неровной узловатой стенкой, отеки;

Компрессионный трикотаж

- если беременную не беспокоят (и не беспокоили) симптомы ХВН и нет изменений кожи, она сама может пойти в ортопедический салон, аптеку и купить компрессионные чулки или колготки 1-го класса компрессии (компрессия - это степень давления). Если есть симптомы или изменения на коже - нужен 2-й класс компрессии, но перед этим нужно проконсультироваться с гинекологом и хирургом (флебологом);

- как выбрать размер? Нужно провести замер: утром (до появления отеков), в положении полусидя (если есть помощник, лучше лежа), используя мягкую ленту измерить окружности ноги в определенных точках и длину ноги. Три основные точки: окружность в самом узком месте голени, окружность в самой широкой части голени и окружность бедра на 5 см ниже промежности. Если остались сомнения по поводу нужного размера, то дополнительно можно измерить окружность голени под коленной чашечкой и окружность на уровне середины бедра;

- купить желательно сразу две пары, т. к. повседневные компрессионные изделия необходимо стирать каждый день.

4. Выпадение волос

Во время беременности гормональная система работает так, что волосы практически не выпадают. Все беременные получают уйму комплиментов! А после родов возвращаются к исходной степени выпадения. Возникает ощущение, что волосы выпадают с неимоверной скоростью. А это по сути то, что не успело выпасть во время беременности.

Что делать? Плохая новость: они все равно будут выпадать. С этим нужно смириться. Но если женщина замечает, что выпадение волос действительно переходит границы нормы, то нужно обратиться к врачу-трихологу, который подберет средства и назначит лечение.

5. Проблемы с зубами

Ребенок забирает кальций из волос, костей и зубов тогда, когда его не хватает в рационе питания будущей мамы. Поэтому если женщина потребляет много кальция, то с такой проблемой не столкнется. Проблемы с зубами могут возникнуть в том случае, если женщина недолечила их до беременности.

Что делать? Во время беременности включаем в рацион творог, зеленые продукты, рыбу, орехи, ограничиваем сладкое и углеводы. После родов необходимо посетить стоматолога, потому что организм женщины столкнулся с большой нагрузкой, которая действительно может привести к проблемам.