2018-12-12T17:28:03+03:00
Экономика
КП Беларусь

Задолженность по безнадежным кредитам за полгода выросла в 1,5 раза

Всему виной убыточные заводы, которым банки дают деньги и не получают их назад
Таисия САВИНА
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На 1 ноября 2018 года Нацбанк озвучил цифру в 2624,8 миллиона рублей,На 1 ноября 2018 года Нацбанк озвучил цифру в 2624,8 миллиона рублей,Фото: Дарья ПУТЕЙКО
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Долги по кредитам Нацбанк стал тщательнее считать с мая этого года. И тут выяснилась интересная статистика: цифры задолженностей сильно выросли за это время.

1 апреля этого года было чуть более 13% проблемных активов, или плохих долгов. Это кредиты, которые выплачиваются с опозданием и очень медленно. Еще через месяц, в мае, главный банк ввел понятие «необслуживаемые активы» - кредиты, которые очень долго вообще не выплачивают. Тогда же банковские специалисты впервые начали считать, как много плохих долгов не выплачивается вообще. Таких оказалось 3,5%, или 1743,4 миллиона рублей.

А вот на 1 ноября 2018 года Нацбанк озвучил цифру уже в 4,9%, или 2624,8 миллиона рублей, которые бюджет может и не получить обратно. Например, в ноябре, по сравнению с цифрами за октябрь, необслуживаемые кредиты выросли на 447,2 миллиона рублей, или на 20,5%.

Если же считать с мая, когда их начали считать по новой методике, то необслуживаемые активы выросли аж на 50,4%. Плохих долгов за полгода стало в полтора раза больше! Почему?

- Это существенный рост, но в нем могут быть и технические моменты - не обязательно за полгода выросло число тех, кто не в состоянии вернуть кредит, - объясняет старший аналитик Альпари Вадим Иосуб. - Возможно, просто выросло число тех, кто показывает реальную картину. Раньше кто-то мог балансировать на грани того, чтобы относиться к плохим долгам, а потом переступил эту грань. При старой методике подсчета (до мая) такая негативная информация могла заметаться под ковер: долг вовремя не отдают, но кредитный договор продляют, и кредит уже вроде как и не плохой. А теперь мы хотим получить кредит от Международного валютного фонда (МВФ) и прислушиваемся к их рекомендациям отражать реальные данные. Чтобы управлять банковской системой, нужно получать от нее правдивую информацию.

Основной причиной роста задолженности аналитик считает неэффективные крупные госпредприятия. Например, предприятия деревообработки, целлюлозы и бумаги, цементные заводы, которые неудачно провели модернизацию.

- Их задолженность выросла по нескольким причинам. Например, из-за роста курса доллара, который был особенно заметен в августе - сентябре. Многие из этих предприятий получают кредиты в валюте, а выручку - в белорусских рублях, и то кое-как. У сельхозпредприятий еще и идут перманентные торговые войны с Россией, нам то и дело блокируют поставки мясной, молочной продукции. Обслуживать валютные кредиты в такой ситуации нелегко, - объясняет Вадим Иосуб.

Напомним, миссия МВФ приезжала в Беларусь в ноябре и настоятельно советовала не выдавать кредиты неэффективным предприятиям. Если они долго не приносят прибыли, помочь могут только существенные реформы, говорили специалисты фонда. Пока банки субсидируют убыточные заводы, статистика долгов только будет расти.

- К рекомендации МВФ прислушиваются очень медленно, - считает Вадим Иосуб. - Одним махом перестать кредитовать убыточные предприятия не получится: пришлось бы их просто закрыть и распустить народ по домам. Это слишком болезненно. Поэтому кредиты по-прежнему выдаются, но с 2015 года их объем снижается. Например, в следующем году их будут выдавать еще на 10% меньше, чем в этом.

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