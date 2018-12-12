Реальные зарплаты растут в три раза быстрее, чем производительность труда

По данным Белстата, в январе - сентябре этого года реальная зарплата в стране выросла на 12,2% по сравнению с тем же периодом прошлого года. В реальную зарплату уже заложена инфляция. Так что можно говорить о том, что у белорусов на руках стало на 12,2% больше живых денег.

Казалось бы, отличный результат! Но есть проблема. Производительность труда, к которой, по словам президента и чиновников, должен быть привязан рост зарплат, росла в три раза медленнее. По данным на октябрь, производительность выросла всего на 4,1%. Получается, мы опять получаем завышенные зарплаты?

- Действительно, цифры говорят о том, что при повышении зарплат по-прежнему используются административные рычаги, и мы получаем деньги, которых не заработали, - подтверждает Жанна Кулакова, финансовый консультант ООО «Форекс Оптимум». - В какой-то степени этот разрыв сглаживается более медленным ростом реальных доходов, в январе - сентябре он составил 7,8%. Реальные доходы - это более широкое понятие, которое включает в себя пенсии, пособия, социальные трансферты и так далее. Но с учетом того, что в этом году пенсии значительно увеличились, рост реальных доходов скоро может догнать рост зарплат.

- Чем чревата такая ситуация?

- В первую очередь давлением на цены и курс рубля. Последствия мы еще не ощутили: ситуация с ценами пока стабильная, курсы валют колеблются не сильно. Но в будущем они могут проявиться. По валютному рынку звоночки уже видны. С сентября у нас наметился дефицит валюты, если учесть операции предприятий и населения. В какой-то степени сказывается конец календарного года, но то, что у людей стало больше денег, тоже оказывает влияние. Многие направляют эти излишки на покупку валюты или импортной продукции, что, в свою очередь, влечет рост покупки валюты со стороны предприятий. На мой взгляд, административный рост зарплат - это второй по значимости внутренний риск для валютного рынка после валютного госдолга.

- Сохранится ли в следующем году разрыв между ростом производительности и ростом зарплат?

- Судя по заявлениям правительства, оно не отказывается от идеи довести среднюю зарплату до определенных показателей. Поэтому, думаю, этот процесс будет продолжаться. Но есть интересный момент: раньше всем обещали зарплату по 500 долларов, теперь - по 1000 рублей. Но 1000 рублей - это больше не 500, а 470 долларов. Так что «по 500» наша экономика генерировать все-таки не может.