Строителям хотят поднять зарплаты. Из-за этого строительство подорожает на 10 - 12%

В конце ноября Александр Лукашенко всерьез озаботился оттоком белорусских строителей за границу.

- За пять лет отрасль потеряла более 50 тыс. рабочих. (…) Хотят наши специалисты работать - пусть трудятся. Однако не только на благо своих семей, но и на благо государства, - сказал президент. И поручил подумать, как повысить строителям зарплату.

В Минстройархитектуры подумали и вынесли на общественное обсуждение проект постановления. Суть его в том, чтобы увеличить стоимость одного человеко-часа (по ним оплачивается труд строителей). Сейчас час работы строителя четвертого разряда стоит 6 руб. 4 коп. С 1 января плату за выполнение пусконаладочных работ предлагают повысить до 7 руб. 3 коп., а строительно-монтажных - до 8 руб. 15 коп.

- Утверждение цены одного человеко-часа 4-го разряда в предлагаемом размере позволит приблизить уровень зарплаты строителей в Беларуси к уровню зарплаты рабочих строителей в России, - констатируют в Минстройархитектуры.

По данным Белстата, в октябре средняя зарплата в строительстве составила 1123 руб. 70 коп. А в Минстройархитектуры отмечают, что это в 1,3 - 2,4 раза ниже, чем в России, в 1,8 - 3,3 раза ниже, чем в Польше, и в 1,7 - 5,8 раза ниже, чем в Литве.

Конечно, из ниоткуда эти деньги не возьмутся. Если повысить строителям зарплату, общая стоимость строительства вырастет на 10 - 12%. Так что, подытоживают в министерстве, это «потребует дополнительного расходования бюджетных средств».