2018-12-13T22:05:00+03:00
Спорт
КП Беларусь

ЦСКА Гончаренко крупно обыграл «Реал» в Мадриде

Это первое крупное поражение «Реала» в еврокубках дома, но «армейцам» не помогло – они заняли последнее место, хотя могли выйти в Лигу Европы [комментарии тренеров]
Владимир КРИУЛИН
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Виктор Гончаренко с ЦСКА проделывает отличную работу, но пока это работа на перспективу. Фото: uefa.comВиктор Гончаренко с ЦСКА проделывает отличную работу, но пока это работа на перспективу. Фото: uefa.com
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Московский ЦСКА под руководством белорусского тренера Виктора Гончаренко перед заключительным туром группового этапа Лиги чемпионов имел виды на третье место, дающее право выйти в «утешительную» Лигу Европы. Для этого надо было обыгрывать в Мадриде «Реал» и рассчитывать, что чешская «Виктория» не обыграет «Рому».

И ЦСКА обыграл «Реал», причем, крупно – 3:0. «Армейцы» сыграли крайне эффективно, хотя и «Мадрид» на некоторых позициях выставил резервистов. Но что сделала «Виктория»? Тоже выиграла - дома у «Ромы» (2:1). Так ЦСКА, обыграв два раза «Реал», остался на последнем месте в своей группе.

Молодая команда Гончаренко и до этого заработала много комплиментов. Но ведь сложись все удачнее, могло быть продолжение еврокубков весной, а не только «спасибо» и «молодцы», которые в карман не положишь… А так можно кусать локти: в предыдущем туре ЦСКА дома к перерыву обыгрывал «Викторию» 1:0, но растранжирил преимущество и проиграл. Это был ключевой матч.

Для «Реала» это крупнейшее поражение дома в еврокубках! И впервые за 10 лет мадридцы дважды проиграли на групповом этапе. И оба раза от команды Гончаренко. ЦСКА впервые за три года забил больше двух голов в Лиге чемпионов.

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко:

- Невероятно обидно победить «Реал», набрать семь очков, но занять в группе последнее место и вылететь из еврокубков. Но винить можем только себя. В любом случае, после сегодняшнего матча все мы отправимся в отпуск в прекрасном расположении духа.

Главный тренер «Реала» Сантьяго Солари:

- Мне не понравилось то, что я увидел во втором тайме. Моя работа заключается в том, чтобы подготовить команду. Сегодня у нас был очень молодой состав, зато ребята получили опыт и игровую практику.

Я разочарован. Да, мы еще до игры гарантировали себе первое место, но хотели завершить групповой этап победой. Не получилось. Мы хорошо начали матч, здорово провели стартовые 30-35 минут. Но сегодня мы плохо сыграли у обоих ворот, и нас за это наказали.

ЦСКА празднует гол, болельщики "Реала" не понимают, что происходит. Фото: uefa.com

ЦСКА празднует гол, болельщики "Реала" не понимают, что происходит. Фото: uefa.com

Реал – ЦСКА – 0:3

Голы: Чалов, 37 (0:1).Щенников, 43 (0:2). Сигурдссон, 73 (0:3).

«Реал»: Куртуа, Одриосола, Марсело (Карвахаль, 74), Вальехо, Хавьер, Вальверде, Асенсио, Льоренте (Кроос, 58), Иско, Бензема (Бэйл, 46), Жуниор.

ПФК ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Щенников, Магнуссон, Бекао, Набабкин, Бистрович, Влашич, Обляков (Кучаев, 89), Сигурдссон (Нисимура, 90), Чалов (Эрнандес, 84).

Предупреждения: Щенников, 78. Валверде, 90.

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