Мужчину, которого обвиняли в убийстве 2-летней девочки в Слуцке, приговорили к 25 годам колонии

Резонансное дело об убийстве девочки в Слуцке начали рассматривать в суде 24 сентября. Детали трагедии поражали: по информации следствия, маленькую Марину ударили дома больше 198 раз, 26 раз – в голову. В тяжелом состоянии со следами побоев девочку обнаружили врачи «скорой», которые приехали 29 января по вызову мамы. Пострадал еще один ребенок из этой семьи – 5-летний Леша. Его ударили около 50 раз. Всего в семье - пятеро детей.

В убийстве и покушении на убийство обвинили 26-летнего Максима Чижика, сожителя мамы детей, Екатерины Комар (Жаврид). Женщине предъявили обвинение в том, что оставила детей в опасности, не вызвала помощь.

13 декабря суд огласил приговор: Максима Чижика приговорили к 25 годам колонии, Екатерину Жаврид – к двум годам ограничения свободы в исправительном учреждении открытого типа. Накануне, 12 декабря гособвинитель просила приговорить Максима Чижика к 26 годам колонии, Екатерину Комар (Жаврид) - к двум годам ограничения свободы.

В суде Чижик свою вину отрицал, говорил, что не мог ударить ребенка столько раз.

- Я не знаю, откуда эти 198 ударов, понятия не имею. Это же просто ребенка надо превратить в мясо, я не мог этого сделать. Я не зверь. Три ночи не мог уснуть. Моей вины в этом точно нет, - говорил мужчина.

В последнем слове обвиняемый попросил прощения у своей мамы.

- То, что мне там следователь написал, прокурор запросил, - это много. У меня ребенок остается один, которому пять лет (от первого брака. - Ред.). А она (Екатерина) даже не признает своей вины. Хотелось бы к родственникам обратиться: мам, прости. 26 лет - это очень много, уже можно было расстрел запросить, да и все.

А Екатерина признала свою вину.

- Да, виновата. Но прошу меня не наказывать строго. Да, это моя ошибка - не вызвала «скорую», недосмотрела, - глухо, еле слышно сказала Екатерина.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.