2018-12-13T16:21:32+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Владелец угнанного авто оставил открытую машину с ключами, а в ней - карточку с пин-кодом

Преступник легко воспользовался такой беспечностью
Дарья ЛОМОНОВСКАЯ
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Машину, которую угнал мужчина, нашли сожженной. Фото: УВД МиноблисполкомаМашину, которую угнал мужчина, нашли сожженной. Фото: УВД Миноблисполкома
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Казус случился в городе Березино, что в Минской области. Поздно вечером местный житель оставил у своего дома машину VOLVO V 40 незапертой. Он так и раньше поступал. Видимо, доверял людям. Городок-то маленький, частный сектор, соседи друг друга хорошо знают… Преступник, вероятно, и рассчитывал на то, что здесь чужих не боятся.

Но на такой подарок он вряд ли рассчитывал. Угонщик нашел в открытом авто ключи в замке зажигания, а еще банковскую карточку и… записку с пин-кодом!

Однако злоумышленник разъезжал на чужом авто недолго - на лесной дороге он врезался в дерево, после чего бросил машину и скрылся. Автомобиль нашли сожженным. Известно, что в ближайшем банкомате угонщик снял с карточки 940 рублей. Там его и запечатлела видеокамера.

Сейчас этого мужчину ищет милиция. Фото: УВД Миноблисполкома

Сейчас этого мужчину ищет милиция. Фото: УВД Миноблисполкома

Материальный ущерб оценен на общую сумму в 6 тысяч рублей, сообщает УВД Миноблисполкома. Горе-злоумышленника пока ищут. Милиция просит всех, кто может помочь установить личность мужчины, позвонить в Березинское РОВД по телефонам: 8 (01715) 5-68-69, 8 (01715) 5-57-78, 8 (029) 356-78-01, 8 (029) 505-18-14.

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