2018-12-15T00:00:02+03:00
Общество
КП Беларусь

Зимние каникулы - 2018 для подростка за границей: совмещаем отдых с изучением иностранного языка

Языковой лагерь за рубежом - это реальная возможность подтянуть знание языка, лучше узнать страну обучения, завести новых друзей и получить опыт самостоятельной жизни без родителей
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Зимние каникулы - 2018: детские лагеря за рубежом

Учим иностранные языки, путешествуя в компании сверстников

Головная боль многих родителей тинейджеров: где подросток проведет две недели зимних каникул? Минимальные требования - дочка или сын должен провести время увлекательно и в безопасных условиях, максимальные - извлечь из свободных от учебы недель пользу для здоровья, получить импульс к творческому и интеллектуальному развитию. Оптимальным вариантом выглядят детские языковые лагеря за рубежом.

Мы расспросили гуру в этой области, руководителя туристической компании Royal Sky Виталия Белоуса о языковых лагерях за рубежом и не только.

- Виталий, расскажите об альтернативном компьютеру и соцсетям варианте, который может понравиться подросткам?

- Это наш проект Getwise! Он относительно новый, но именно благодаря ему компания Royal Sky удостоилась Национальной премии №1 в номинации «Образование за рубежом». Это языковые курсы, детский отдых и академическое образование за границей. Руководит проектом Наталья Аникеенко, именно она является его идейным вдохновителем и организатором прямых связей с британскими языковыми школами, пансионами, колледжами и университетами. Проект рассчитан на молодых людей в возрасте от 10 до 25 лет.

- Какие направления детского зимнего отдыха вы развиваете?

- Мы сконцентрированы на двух основных направлениях - Великобритании и Швейцарии. Британские зимние лагеря - идеальный вариант для изучения английского языка с погружением в лингвистическую среду плюс элитарность. В швейцарских лагерях можно не только отдыхать, изучая французский, немецкий и итальянский, но и осваивать горные лыжи. Безопасность, море общения со сверстниками из других стран, насыщенный досуг, отличные бытовые условия и полноценное питание гарантированы всеми нашими партнерскими лагерями. На сайте getwise.by вы можете подробнее ознакомиться с этими проектами.

- Ваша специализация исключительно детский отдых и образование за рубежом?

- Отнюдь нет: «Роял Скай» - компания многогранная, разрабатывающая несколько направлений. Мы занимаемся организацией туров во многие страны мира, создаем собственные горнолыжные программы, предоставляем визовое сопровождение. Мы стараемся сохранять собственное лицо и делать все чуть лучше, чем коллеги. Приятно, что наш труд оценивается по достоинству и не только клиентами: в 2018 году мы получили Национальную премию №1 в номинации «Туристическая компания премиум-класса». В сфере наших интересов находится семейный и корпоративный туризм, элитарный шопинг, романтические и свадебные путешествия, экстрим-туры различных конфигураций и многое другое. Каждое направление курирует опытный менеджер, с солидным опытом и соответствующей специализацией.

- Вернемся к теме детского отдыха: как вы организуете проект, ведь ваши подопечные дети без родителей в чужой стране?

- В нашей компетенции абсолютно все: от выбора программы до ее непосредственного сопровождения. Оформление всех документов ложится на плечи наших менеджеров. Наша работа заканчивается только тогда, когда ребенок благополучно возвращается домой. Мы предлагаем клиентам только проверенные лагеря, с которыми сотрудничаем многие годы. Причем это больше чем деловое сотрудничество: личные контакты позволяют устанавливать приятные цены, вовремя реагировать на возможные проблемные моменты, гарантировать лучшие условия для наших клиентов, информировать родителей о том, как проводят время их дети.

- Провокационный вопрос: а как проводят каникулы ваши дети?

- Пока дома: моей дочери всего три года. Но когда она подрастет, обязательно будет ездить в лагеря, которые мы предлагаем своим клиентам.

Важные контакты!

ООО «Роял Скай»

Адрес: Минск, пр. Победителей, 59, офис 210 (бизнес-центр отеля «Виктория»).

Телефоны: +375 17 203-22-23; +375 29 679-22-26; +375 29 836-22-26.

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