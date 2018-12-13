2018-12-13T15:35:39+03:00
Досуг
КП Беларусь

Незадолго до концерта в Минске звезда оперной сцены Ольга Перетятько спела с Робби Уильямсом

Выступление «золотого сопрано России» состоится в Большом театра Беларуси 15 декабря
Дарья ПУТЕЙКО
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Фото: личный архив.Фото: личный архив.
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О дуэте Ольга Перетятько рассказала подписчикам в инстаграме – выложила видео и подписала:

- Мечта любого артиста петь то, что ты хочешь и можешь петь; петь то, что зрители хотят от тебя услышать. Это был невероятный и неожиданный опыт. Самая дорогая награда для меня это видеть и чувствовать публику. Энергию, которая исходила в этот момент из зала, можно было осязать.

Фото: личный архив.

Фото: личный архив.

В Минске дива представит особенную программу: будут арии русских и итальянских композиторов под аккомпанемент оркестра Большого театра, дирижером выступит Джанлука Марчано. В том числе Ольга впервые исполнит написанную специально для нее композитором Петром Геккером композицию «День Рождества».

- Я волнуюсь перед каждым выступлением, - говорит Ольга Перетятько. - Это такое полезное волнение, которое на сцене превращается в адреналин и помогает. Ведь важен кураж. А он есть, к сожалению, не на каждом выступлении. Но когда ты ловишь эту волну, получаются самые замечательные спектакли или концерты. Очень жду встречи с минской публикой и, надеюсь, мы будем на этой самой одной волне.

Фото: организаторы.

Фото: организаторы.

ГДЕ? Большой театр (пл. Парижской коммуны, 1)

КОГДА? 15 декабря 2018 года

ЦЕНА ВОПРОСА: 35 – 600 рублей.

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