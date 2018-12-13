2018-12-14T11:57:36+03:00
Минск
КП Беларусь

Мама двухлетней Веры обратилась в суд из-за отказа Минздрава лечить ее дочь за границей

Суд Московского района Минска не удовлетворил жалобы минчанки
Дарья ЛОМОНОВСКАЯ
Поделиться:
Вера Званько страдает тяжелым заболеванием - спинальной мышечной атрофией. Фото: личный архивВера Званько страдает тяжелым заболеванием - спинальной мышечной атрофией. Фото: личный архив
Изменить размер текста:

О двухлетней Вере Званько из Минска «Комсомолка» уже писала в рубрике «Отдел добрых дел». У девочки спинальная мышечная атрофия (СМА II типа). Это прогрессирующее заболевание, из-за которого постепенно атрофируются мышцы. Помочь Вере может дорогостоящее импортное лекарство «Спинраза». Однако в Беларуси этот препарат не зарегистрирован. Родители малышки обратились в Минздрав с требованием обеспечить ребенку лечение. Например, отправить его лечиться за границу, но получили отказ.

Семья была вынуждена открыть благотворительный сбор на лечение в немецкой клинике, которая выставила внушительный счет - 701 тысяча 50 евро. Благодаря неравнодушным людям родители Веры уже собрали более 158 тысяч евро.

Вместе с тем мама Веры Мария Званько решила обратиться в суд, чтобы обжаловать отказ Минздрава признать потребность в лечении дочери препаратом «Спинраза», который применяют за границей.

- Дважды комиссия Минздрава принимала решение о нецелесообразности направления Веры за границу. Это, в том числе, препятствует благотворительному сбору средств, так как организациям нужен документ, подтверждающий, что ребенок нуждается именно в этом препарате, - говорит адвокат Дмитрий Лаевский, который представляет интересы Веры.

В минувшую среду, 12 декабря, в суде Московского района Минска прошли прения сторон. Адвокат Дмитрий Лаевский выступал больше сорока минут:

- Я хочу обратить внимание, что в данном процессе оспаривается не какой-то ошибочный медицинский рецепт и речь не про какую-то врачебную ошибку. И вообще, по большому счету, не ставится вопрос о понуждении государства к каким-то платежам за какие-то лекарства. Хотя бы потому, что Вере Званько никто не отказывал в лечении со ссылкой на отсутствие средств. В настоящем процессе оспаривается результат административной процедуры. И ставится вопрос, что Минздрав в рамках этой административной процедуры, по нашему мнению, безосновательно отказался признавать необходимость ребенка в препарате "Спинраза". (...) Суд заслушал информацию о том, что аналогов препарата нет, что он единственный из официально допущенных к применению.

Адвокат ссылается на слова главного внештатного детского невролога Минздрава Беларуси Леонида Шалькевича, который заявлял в суде, что препарат хороший и ни одна страна не отказалась бы от использования «Спинразы» в случае финансовой возможности приобрести его.

Дмитрий Лаевский также обращает внимание на то, что в начале года Минздрав поручал РНПЦ неврологии и нейрохирургии обратиться с запросом к производителю «Спинразы» для включения белорусских детей в программу бесплатного доступа к лекарственному средству.

- Поручение Минздрава доказывает потребность больных в этом препарате, - говорит Лаевский. - От чего они охраняют Веру? У нее не так много, скажем, времени. Если «Спинраза» не восстановит Вере способность ходить, то поможет выжить.

Представитель Минздрава, сотрудник юридического отдела ведомства, был более краток.

- В ходе рассмотрения дела нами уже высказывалась позиция на предмет отражения в решениях комиссии о нецелесообразности направления ребенка за пределы республики для получения медпомощи. До настоящего времени непонятно, что препятствует получению какой-либо помощи, в частности денежной, принятым решением комиссии о нецелесообразности направления (Веры за границу. - Ред.). Исходя из всей имеющейся информации о «Спинразе», пока в настоящее время отсутствуют достаточные сведения, которые свидетельствуют о безопасности этого препарата при лечении пациентов именно с данным видом заболевания.

Сегодня, 13 декабря, судья Полина Антипчук не удовлетворила жалобы минчанки.

- В удовлетворении жалоб нам отказали. Мотивы не озвучивались. Из чего исходил суд, пока нам неизвестно, - говорит Дмитрий Лаевский. - Мы будем это решение оспаривать в апелляционном порядке.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Африканец, который работает на МТЗ: «Приехал в Беларусь как футболист, а стал слесарем на заводе. Сам не поверил бы!»
Мы поговорили с Мохаммедом Кейта о том, как он переехал из Гвинеи в Беларусь, попрощался здесь с карьерой спортсмена, зато обеих жен встретил на стадионе [фото и видео]
Новости 24
Белстат: реальные доходы белорусов в 2018 году выросли
В Бобруйске пьяная автоледи сбила насмерть пешехода, разнесла забор и и врезалась в стену дома
Больше 200 тысяч туристов из 20 стран отдохнули в этом году в белорусских здравницах
Volkswagen лоб в лоб въехал в маршрутку с пассажирами: есть погибший
Брестскую область засыпало снегом. А 18 декабря снежно будет по всей стране
В Шумилино девушка потратила 240 рублей с карточки подруги на «поцелуйчики» в соцсети
Проголосовали за логотип, который будет представлять Беларусь
Пять дней выходных или шесть? Почему было два варианта переноса рабочих дней в мае?
В Оршанском районе на пожаре погиб человек, спасатели не знают, мужчина это или женщина
Лукашенко прокомментировал очереди пенсионеров за подарками в Солигорске
БАТЭ в 1/16 финала Лиги Европы сыграет с «Арсеналом»
Кремль: планов полного объединения РФ и Беларуси нет
В Несвиже в милицейской машине нашли повешенным мужчину
Состоялась жеребьевка Лиги чемпионов. «Ливерпуль» сыграет с «Баварией», «Атлетико» - с «Ювентусом»
Лукашенко о бюджете: Надо считать каждую копейку
Александр Мошенский: В Витебской области видел кое-где на селе такую картину, что и работать-то некому
В полоцком музее открылась уютная выставка - там показывают теплые узорчатые варежки
2 января - рабочий день, а на майские отдыхаем пять дней подряд
Трезвый мужчина убил молотком знакомого из-за испорченного электронного носителя
В Пинске видеоблогера оштрафовали за фан-встречу на площади Ленина
Подростки украли в ТЦ туфли, которые женщина оставила без присмотра, и сдали их в магазин
Лось пошел по тонкому льду озера. Его спасали сотрудники МЧС
Очередь из фур: больше 1700 машин стоит на выезд из Беларуси
Туристы простояли на литовско-белорусской границе всю ночь
В Беларуси будут две рабочие субботы подряд. Объявят ли 2 января выходным?
Сильный снег и мороз до -10 градусов накроют Беларусь
В Червене рухнула главная новогодняя елка
Бьорндален: Ну, конечно, Дашу я люблю больше, чем Беларусь
Умерла пассажирка "Фольксвагена", перевернувшегося в ДТП на Орловской