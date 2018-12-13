Мама двухлетней Веры обратилась в суд из-за отказа Минздрава лечить ее дочь за границей

О двухлетней Вере Званько из Минска «Комсомолка» уже писала в рубрике «Отдел добрых дел». У девочки спинальная мышечная атрофия (СМА II типа). Это прогрессирующее заболевание, из-за которого постепенно атрофируются мышцы. Помочь Вере может дорогостоящее импортное лекарство «Спинраза». Однако в Беларуси этот препарат не зарегистрирован. Родители малышки обратились в Минздрав с требованием обеспечить ребенку лечение. Например, отправить его лечиться за границу, но получили отказ.

Семья была вынуждена открыть благотворительный сбор на лечение в немецкой клинике, которая выставила внушительный счет - 701 тысяча 50 евро. Благодаря неравнодушным людям родители Веры уже собрали более 158 тысяч евро.

Вместе с тем мама Веры Мария Званько решила обратиться в суд, чтобы обжаловать отказ Минздрава признать потребность в лечении дочери препаратом «Спинраза», который применяют за границей.

- Дважды комиссия Минздрава принимала решение о нецелесообразности направления Веры за границу. Это, в том числе, препятствует благотворительному сбору средств, так как организациям нужен документ, подтверждающий, что ребенок нуждается именно в этом препарате, - говорит адвокат Дмитрий Лаевский, который представляет интересы Веры.

В минувшую среду, 12 декабря, в суде Московского района Минска прошли прения сторон. Адвокат Дмитрий Лаевский выступал больше сорока минут:

- Я хочу обратить внимание, что в данном процессе оспаривается не какой-то ошибочный медицинский рецепт и речь не про какую-то врачебную ошибку. И вообще, по большому счету, не ставится вопрос о понуждении государства к каким-то платежам за какие-то лекарства. Хотя бы потому, что Вере Званько никто не отказывал в лечении со ссылкой на отсутствие средств. В настоящем процессе оспаривается результат административной процедуры. И ставится вопрос, что Минздрав в рамках этой административной процедуры, по нашему мнению, безосновательно отказался признавать необходимость ребенка в препарате "Спинраза". (...) Суд заслушал информацию о том, что аналогов препарата нет, что он единственный из официально допущенных к применению.

Адвокат ссылается на слова главного внештатного детского невролога Минздрава Беларуси Леонида Шалькевича, который заявлял в суде, что препарат хороший и ни одна страна не отказалась бы от использования «Спинразы» в случае финансовой возможности приобрести его.

Дмитрий Лаевский также обращает внимание на то, что в начале года Минздрав поручал РНПЦ неврологии и нейрохирургии обратиться с запросом к производителю «Спинразы» для включения белорусских детей в программу бесплатного доступа к лекарственному средству.

- Поручение Минздрава доказывает потребность больных в этом препарате, - говорит Лаевский. - От чего они охраняют Веру? У нее не так много, скажем, времени. Если «Спинраза» не восстановит Вере способность ходить, то поможет выжить.

Представитель Минздрава, сотрудник юридического отдела ведомства, был более краток.

- В ходе рассмотрения дела нами уже высказывалась позиция на предмет отражения в решениях комиссии о нецелесообразности направления ребенка за пределы республики для получения медпомощи. До настоящего времени непонятно, что препятствует получению какой-либо помощи, в частности денежной, принятым решением комиссии о нецелесообразности направления (Веры за границу. - Ред.). Исходя из всей имеющейся информации о «Спинразе», пока в настоящее время отсутствуют достаточные сведения, которые свидетельствуют о безопасности этого препарата при лечении пациентов именно с данным видом заболевания.

Сегодня, 13 декабря, судья Полина Антипчук не удовлетворила жалобы минчанки.

- В удовлетворении жалоб нам отказали. Мотивы не озвучивались. Из чего исходил суд, пока нам неизвестно, - говорит Дмитрий Лаевский. - Мы будем это решение оспаривать в апелляционном порядке.