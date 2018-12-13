2018-12-13T15:50:00+03:00
Досуг
КП Беларусь

Первый за 25 лет большой сольный концерт Макса Фадеева: в октябре композитор планирует собрать «Минск-Арену»

Вместе с ним выступят Наргиз и бывшая солистка группы SEREBRO Ольга Серябкина
Дарья ПУТЕЙКО
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Фото: организаторы.Фото: организаторы.
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– Каково это – 25 лет не давать концертов? Тяжело, - говорит Фадеев. – Но этот перерыв для меня стал вынужденным. За это время было написано огромное количество песен, создан обширный каталог музыки, запущены десятки громких имен. Были написаны хиты, которые сейчас, к моему счастью, слушает весь мир. И я безмерно благодарен тем, кто любит и понимает эту музыку.

Вместе с музыкантов на сцену выйдут Наргиз Закирова и Ольга Серябкина.

- Поклонники Максима Фадеева знают, что он оставил сольную карьеру из-за частичной потери слуха. Он долго думал, как вернуться на сцену без ущерба своему здоровью, и к тому же, чтобы зрители остались довольны. Поэтому для композитора и певца был изобретен специальный аппарат: на сцене Максим Александрович выступает с полностью заблокированным звуковым проходом - лишь может чувствовать вибрации, - рассказывают организаторы. - То есть, по собственным костям он ощущает предположительные звуки, также по ним ориентируется и поет, а световые индикаторы указывают темп песни.

Фадеев много лет учился слушать не слыша – и смог с полностью закрытыми ушами демонстрировать то, что происходит на концерте.

Фото: организаторы.

Фото: организаторы.

- К сожалению, он не может выходить из зоны, в которой сосредоточено все необходимое оборудование и не слышит эмоции зрителей, но он их видит.

Сольное выступление Фадеева – это его самые известные хиты: «Танцы на стеклах», «Сестричка», «Беги по небу», «Мы вдвоем».

Билеты уже в продаже.

СПРАВКА «КП»

Макс Фадеев – композитор, автор-исполнитель, музыкальный продюсер, обладатель престижных премий, прославившийся самыми яркими проектами в российском шоу-бизнесе: Total, Monokini, Катя Лель, Линда, Юлия Савичева, SEREBRO, Глюк’оZа, Наргиз, Олег Майами. Продюсер и наставник проектов «Фабрика звезд-2» и «Фабрика звезд-5». Наставник шоу «Голос. Дети», «Главная сцена», «Песни» на ТНТ.

Фото: организаторы.

Фото: организаторы.

ГДЕ? Минск-Арена (пр. Победителей, 111)

КОГДА? 12 октября 2019 года в 20.00.

ЦЕНА ВОПРОСА: 55 – 300 рублей. Справки по телефону +375 (29) 650-11-33.

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