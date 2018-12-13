2018-12-13T15:50:00+03:00
Досуг
КП Беларусь

Первый за 25 лет большой сольный концерт Макса Фадеева: в октябре композитор планирует собрать «Минск-Арену»

Вместе с ним выступят Наргиз и бывшая солистка группы SEREBRO Ольга Серябкина
Дарья ПУТЕЙКО
Поделиться:
Фото: организаторы.Фото: организаторы.
Изменить размер текста:

– Каково это – 25 лет не давать концертов? Тяжело, - говорит Фадеев. – Но этот перерыв для меня стал вынужденным. За это время было написано огромное количество песен, создан обширный каталог музыки, запущены десятки громких имен. Были написаны хиты, которые сейчас, к моему счастью, слушает весь мир. И я безмерно благодарен тем, кто любит и понимает эту музыку.

Вместе с музыкантов на сцену выйдут Наргиз Закирова и Ольга Серябкина.

- Поклонники Максима Фадеева знают, что он оставил сольную карьеру из-за частичной потери слуха. Он долго думал, как вернуться на сцену без ущерба своему здоровью, и к тому же, чтобы зрители остались довольны. Поэтому для композитора и певца был изобретен специальный аппарат: на сцене Максим Александрович выступает с полностью заблокированным звуковым проходом - лишь может чувствовать вибрации, - рассказывают организаторы. - То есть, по собственным костям он ощущает предположительные звуки, также по ним ориентируется и поет, а световые индикаторы указывают темп песни.

Фадеев много лет учился слушать не слыша – и смог с полностью закрытыми ушами демонстрировать то, что происходит на концерте.

Фото: организаторы.

Фото: организаторы.

- К сожалению, он не может выходить из зоны, в которой сосредоточено все необходимое оборудование и не слышит эмоции зрителей, но он их видит.

Сольное выступление Фадеева – это его самые известные хиты: «Танцы на стеклах», «Сестричка», «Беги по небу», «Мы вдвоем».

Билеты уже в продаже.

СПРАВКА «КП»

Макс Фадеев – композитор, автор-исполнитель, музыкальный продюсер, обладатель престижных премий, прославившийся самыми яркими проектами в российском шоу-бизнесе: Total, Monokini, Катя Лель, Линда, Юлия Савичева, SEREBRO, Глюк’оZа, Наргиз, Олег Майами. Продюсер и наставник проектов «Фабрика звезд-2» и «Фабрика звезд-5». Наставник шоу «Голос. Дети», «Главная сцена», «Песни» на ТНТ.

Фото: организаторы.

Фото: организаторы.

ГДЕ? Минск-Арена (пр. Победителей, 111)

КОГДА? 12 октября 2019 года в 20.00.

ЦЕНА ВОПРОСА: 55 – 300 рублей. Справки по телефону +375 (29) 650-11-33.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
«Документальное кино в эпоху постправды». Встреча с режиссером Сергеем Мирошниченко
В Беларусь по приглашению Международного медиаклуба «Формат А-3» приезжает один из крупнейших российских режиссеров-документалистов, сценарист, продюсер, руководитель мастерской ВГИК, профессор, лауреат Государственной премии РФ Сергей Мирошниченко
Илья Авербух: «При постановке «Щелкунчика» совершил музыкальное хулиганство»
Прославленный фигурист и режиссер - о ледовом спектакле, который привезет в Минск, работе с певцом-хулиганом Робби Уильямсом, предстоящем чемпионате Европы, дуэли Медведевой и Загитовой
Новости 24
Белстат: реальные доходы белорусов в 2018 году выросли
В Бобруйске пьяная автоледи сбила насмерть пешехода, разнесла забор и и врезалась в стену дома
Больше 200 тысяч туристов из 20 стран отдохнули в этом году в белорусских здравницах
Volkswagen лоб в лоб въехал в маршрутку с пассажирами: есть погибший
Брестскую область засыпало снегом. А 18 декабря снежно будет по всей стране
В Шумилино девушка потратила 240 рублей с карточки подруги на «поцелуйчики» в соцсети
Проголосовали за логотип, который будет представлять Беларусь
Пять дней выходных или шесть? Почему было два варианта переноса рабочих дней в мае?
В Оршанском районе на пожаре погиб человек, спасатели не знают, мужчина это или женщина
Лукашенко прокомментировал очереди пенсионеров за подарками в Солигорске
БАТЭ в 1/16 финала Лиги Европы сыграет с «Арсеналом»
Кремль: планов полного объединения РФ и Беларуси нет
В Несвиже в милицейской машине нашли повешенным мужчину
Состоялась жеребьевка Лиги чемпионов. «Ливерпуль» сыграет с «Баварией», «Атлетико» - с «Ювентусом»
Лукашенко о бюджете: Надо считать каждую копейку
Александр Мошенский: В Витебской области видел кое-где на селе такую картину, что и работать-то некому
В полоцком музее открылась уютная выставка - там показывают теплые узорчатые варежки
2 января - рабочий день, а на майские отдыхаем пять дней подряд
Трезвый мужчина убил молотком знакомого из-за испорченного электронного носителя
В Пинске видеоблогера оштрафовали за фан-встречу на площади Ленина
Подростки украли в ТЦ туфли, которые женщина оставила без присмотра, и сдали их в магазин
Лось пошел по тонкому льду озера. Его спасали сотрудники МЧС
Очередь из фур: больше 1700 машин стоит на выезд из Беларуси
Туристы простояли на литовско-белорусской границе всю ночь
В Беларуси будут две рабочие субботы подряд. Объявят ли 2 января выходным?
Сильный снег и мороз до -10 градусов накроют Беларусь
В Червене рухнула главная новогодняя елка
Бьорндален: Ну, конечно, Дашу я люблю больше, чем Беларусь
Умерла пассажирка "Фольксвагена", перевернувшегося в ДТП на Орловской