В ЦСКА назвали победу легендарной. Это так?

ЦСКА обыграл в Лиге чемпионов «Реал», причем, крупно и в Мадриде (3:0), но никаких турнирных дивидендов из этого не извлек.

- Обыграть два раза «Реал» и вылететь из группы с семью очками - это обидно. Эта победа войдет в историю и придаст силы нашим молодым игрокам, - сказал после матча главный тренер армейского клуба Виктор Гончаренко.

Клуб назвал свою победу в соцсетях легендарной. Но не все так однозначно.

- ЦСКА - первая команда, обыгравшая Реал на «Сантьяго Бернабеу» в матче еврокубков с разницей более чем в два мяча, но из группы мы все равно не вышли. Шедеврально, - написали в клубном Твиттере.

Обозреватели «Комсомолки» поспорили, действительно ли успех московской команды был легендарным.

Да

«И такой «Реал» надо было суметь обыграть!»

Два раза обыграть «Реал» - это очень круто. И ведь 3:0 в Мадриде - это самое крупное домашнее поражение королевского клуба в еврокубках. 44 матча подряд «Реал» забивал хотя бы один мяч на «Сантьяго Бернабеу» в Лиге чемпионов. А тут Игорь Акинфеев стал четвертым вратарем, кто не пропускал от «Реала» в двух матчах.

Конечно, можно говорить, что «армейцам» «Мадрид» достался «тепленьким». Сначала в Москве (1:0) с игровыми проблемами команды незадачливого тренера Лопетеги, который не смог воплотить свои гениальные идеи «нового футбола». Потом антикризисный менеджер Солари выставил полуосновной состав, чтобы дать шанс резервистам. Но ведь и такой «Реал» надо обыграть! Подопечные Виктора Гончаренко с чувством, с толком и расстановкой сначала держали удар, а потом жалили атаками с осознанием дела.

Молодая команда Гончаренко и до этого заработала много комплиментов. Половина состава - игроки, которым 20 лет или около того. На их фоне 32-летние Акинфеев и Набабкин смотрятся как ветераны. Эта победа позволит поверить в себя и расти дальше. И станет наукой на будущее. Надо набирать и «свои» очки, а не кусать потом локти. Обыграй ЦСКА туром ранее «Викторию» (вели же в счете), вышли бы в плей-офф!

Кстати, случай, когда команда с 7 очками осталась на последнем месте, действительно редкость. В сезоне 2013/2014 «Зенит» вышел в плей-офф с 6 очками.

Владимир КРИУЛИН

Нет

«Мадридский клуб был ленив и немотивирован»

То, как «Реал» лениво играл, говорило только об одном: игроки начали ждать финального свистка сразу после стартового. А уровень нынешней команды не позволяет выигрывать без мотивации и полуосновным составом, когда им вздумается. Проще говоря, для ЦСКА это были не те галактикос, до которых не достать. И они такие в этом сезоне бывают нередко. «Реал» накануне в куда более ответственном матче с трудом переиграл последнюю команду чемпионата Испании «Уэску» (1:0) и борется не за золото с «Барселоной», а за место в Лиге чемпионов на будущий год с «Алавесом».

А какая спортивная мотивация на ЦСКА? «Реал» уже обеспечил себе первое место, это ЦСКА сражался за Лигу Европы, но так его и не получил. Будь это матч за выход в плей-офф, вот тогда бы можно было назвать победу ЦСКА легендарной. Как это было в 1992 году, когда армейцы выбили в 1/8 финала «Барселону».

Главная цель в групповом этапе - плей-офф. Надо было ранее обыграть «Реалу» итальянскую «Рому», и они это сделали. Надо было «Роме» победить ЦСКА - и они дважды победили. А где этот фантастический ЦСКА был, когда в Москве надо было хотя бы не проиграть дома «Виктории»?! И если все решено, гранды могут себе позволить слабину. Вполне объяснимо, что в последнем туре «Рома» без слез уступила «Виктории», а «Ювентус» - «Янг Бойзу». Матч в Мадриде из этой же оперы.

- Мы разочарованы поражением, но нашей целью было первое место в группе, и мы добились этого, - словно за всех грандов ответил главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри.

А для ЦСКА еврокампания закончена. Но зато есть чем утешиться.

Андрей ОСМОЛОВСКИЙ