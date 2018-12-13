2018-12-13T16:03:38+03:00
Досуг
КП Беларусь

Весной в Минске выступят «Звери»

Музыканты сыграют песни из альбома «10» и другие хиты, без которых и концерт не концерт
Дарья ПУТЕЙКО
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Фото: организаторы.Фото: организаторы.
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Новая программа Ромы Зверя и Ко называется не очень-то интригующе - «Новый альбом + все хиты». Это первый концерт «Зверей» в Минске после выхода фильма Кирилла Серебренникова «Лето», в котором Рома Зверь получил награду Каннского фестиваля за лучший саундтрек.

- В Минске «Звери» представят вышедший недавно юбилейный альбом «10», где коллектив продемонстрировал рок во всем его разнообразии, - рассказывают организаторы. - Важная часть программы – хиты за всю карьеру группы, включая знакомые всем «До скорой встречи», «Районы-кварталы», «Напитки покрепче» и многие другие.

Фото: организаторы.

Фото: организаторы.

ГДЕ? Дворец спорта (пр. Победителей, 4)

КОГДА? 20 апреля 2019 года в 20.00

ЦЕНА ВОПРОСА: 48 рублей (сидячие), 58 рублей (танцпол), 70 рублей (фанзона). Справки по телефону 8 (029) 389-86-16.

ЗВЕРИ - Корабли.

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