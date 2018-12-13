2018-12-13T16:33:40+03:00
Минск
КП Беларусь

Выходные в Минске 15 и 16 декабря: забег Санта-Клаусов и светящиеся елки

Мы подскажем, куда отправиться чтобы зарядиться новогодним настроением. Все варианты кроме одного – бесплатные
Оксана ОСПИЩЕВА
Поделиться:
В предстоящую субботу елки начнут переливаться всеми своими огонькамиВ предстоящую субботу елки начнут переливаться всеми своими огонькамиФото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
Изменить размер текста:

Выставка авторских изделий

- Самая креативная и необычная предновогодняя ярмарка «Чароўны Млын» открывается 14 декабря в 11.00 в Выставочном центре «БелЭкспо» на пр. Победителей , 14 и продлится здесь до 18.00 16 декабря. На «Млын» стоит прийти за настроением, подарками, за вдохновением и общением. Здесь будут представлены новогодние предметы интерьер, детские игрушки и одежда, авторские куклы и мишки Тедди, украшения и одежда, домашний текстиль, аксессуары и многое другое, которое более 150 мастеров из Беларуси и зарубежья сделали своими руками. Билеты: 2 - 3 руб.

Предновогодняя ярмарка «Чароўны Млын» открывается 14 декабря Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Предновогодняя ярмарка «Чароўны Млын» открывается 14 декабряФото: Виктор ДРАЧЕВ

Любуемся иллюминацией

- Вечером 15 декабря можно собрать компанию и отправляться к главным столичным елкам, а все потому, что в предстоящую субботу они начнут переливаться всеми своими огоньками. Главная елка на Октябрьской площади украшена так называемой пиксельной гирляндой, где вместо светодиодных лампочек световые элементы размером с теннисный шар. Каждый из них будет сиять с определенной частотой и цветом. Здесь же можно сделать селфи рядом со светящимися новогодними санями, Дедом Морозом, оленем и символом наступающего года - кабаном. Конечно, бесплатно.

«Калядны кірмаш» повеселит и детей и взрослых

- 15 декабря в 12.00 на площадке у Дворца спорта откроется Минский рождественский фестиваль «Калядны кірмаш». До 22.00 здесь рождественская ярмарка с новогодней елкой, фуд-кортом, парком аттракционов и развлекательной программой для детей и взрослых. И так целый месяц. Вход свободный, а за угощения придется заплатить.

Рождественская ярмарка Фото: Дарья ПУТЕЙКО

Рождественская ярмаркаФото: Дарья ПУТЕЙКО

Развлекаемся на ярмарках

- За праздничным настроением, творческой атмосферой и подарками можно будет прийти на выставку-ярмарку «Горошек маркет» c 15 декабря в ТРЦ «Галерея Минск» (пр. Победителей, 9, 1-й этаж) и с 16 декабря - в ТРЦ «МОМО» (пр. Пртизанский, 150 а, 1-й и 2-й этажи). «Новогодний маркет» открывается 15 декабря на втором этаже ТРЦ Green City (ул. Притыцкого, 156). На этой площадке он будет до 31 декабря со всей праздничной атрибутикой - елками, игрушками, подарками, угощениями. А Большую рождественскую ярмарку ищите 15декабря с 13.00 в пространстве «Песочница», что по ул. Куйбышева, 45. 15 и 16 декабря Большой модный маркет, в котором примут участие 170 дизайнеров и мастеров, будет работать во Дворце искусства (ул. Козлова, 3). Побродить, посмотреть можно бесплатно.

Бегут Санты

- Если к шествию Дедов Морозов в Минске привыкли, то забег Санта-Клаусов - это что-то новое. Чтобы посмотреть на бегущих на 5, 10 и 15 километров Сант, отправляйтесь 15 декабря к Цнянскому водохранилищу. Начало забегов в 11.15 и 12.15 в районе улиц Усадебная и Поставская. Посмотреть - бесплатно.

Встреча с режиссером Анастасией Мирошниченко

Анастасия сняла хороший документальный фильм «Дебют» о женском театре в гомельской исправительной колонии, состоится 15 декабря в 14.00 в кинотеатре «Мир» в рамках кинофестиваля WATCH DOCS Belarus (в прокате в трех столичных кинотеатрах эта лента будет с 17 декабря). 15 декабря в 23.59 в пространстве PR3 (ул. Ленина, 50 - 501) - «Киноночь» (пять коротких лент от кинематографистов разных стран). Денег за просмотр не возьмут.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Африканец, который работает на МТЗ: «Приехал в Беларусь как футболист, а стал слесарем на заводе. Сам не поверил бы!»
Мы поговорили с Мохаммедом Кейта о том, как он переехал из Гвинеи в Беларусь, попрощался здесь с карьерой спортсмена, зато обеих жен встретил на стадионе [фото и видео]
Новости 24
Белстат: реальные доходы белорусов в 2018 году выросли
В Бобруйске пьяная автоледи сбила насмерть пешехода, разнесла забор и и врезалась в стену дома
Больше 200 тысяч туристов из 20 стран отдохнули в этом году в белорусских здравницах
Volkswagen лоб в лоб въехал в маршрутку с пассажирами: есть погибший
Брестскую область засыпало снегом. А 18 декабря снежно будет по всей стране
В Шумилино девушка потратила 240 рублей с карточки подруги на «поцелуйчики» в соцсети
Проголосовали за логотип, который будет представлять Беларусь
Пять дней выходных или шесть? Почему было два варианта переноса рабочих дней в мае?
В Оршанском районе на пожаре погиб человек, спасатели не знают, мужчина это или женщина
Лукашенко прокомментировал очереди пенсионеров за подарками в Солигорске
БАТЭ в 1/16 финала Лиги Европы сыграет с «Арсеналом»
Кремль: планов полного объединения РФ и Беларуси нет
В Несвиже в милицейской машине нашли повешенным мужчину
Состоялась жеребьевка Лиги чемпионов. «Ливерпуль» сыграет с «Баварией», «Атлетико» - с «Ювентусом»
Лукашенко о бюджете: Надо считать каждую копейку
Александр Мошенский: В Витебской области видел кое-где на селе такую картину, что и работать-то некому
В полоцком музее открылась уютная выставка - там показывают теплые узорчатые варежки
2 января - рабочий день, а на майские отдыхаем пять дней подряд
Трезвый мужчина убил молотком знакомого из-за испорченного электронного носителя
В Пинске видеоблогера оштрафовали за фан-встречу на площади Ленина
Подростки украли в ТЦ туфли, которые женщина оставила без присмотра, и сдали их в магазин
Лось пошел по тонкому льду озера. Его спасали сотрудники МЧС
Очередь из фур: больше 1700 машин стоит на выезд из Беларуси
Туристы простояли на литовско-белорусской границе всю ночь
В Беларуси будут две рабочие субботы подряд. Объявят ли 2 января выходным?
Сильный снег и мороз до -10 градусов накроют Беларусь
В Червене рухнула главная новогодняя елка
Бьорндален: Ну, конечно, Дашу я люблю больше, чем Беларусь
Умерла пассажирка "Фольксвагена", перевернувшегося в ДТП на Орловской