Выходные в Минске 15 и 16 декабря: забег Санта-Клаусов и светящиеся елки

Выставка авторских изделий

- Самая креативная и необычная предновогодняя ярмарка «Чароўны Млын» открывается 14 декабря в 11.00 в Выставочном центре «БелЭкспо» на пр. Победителей , 14 и продлится здесь до 18.00 16 декабря. На «Млын» стоит прийти за настроением, подарками, за вдохновением и общением. Здесь будут представлены новогодние предметы интерьер, детские игрушки и одежда, авторские куклы и мишки Тедди, украшения и одежда, домашний текстиль, аксессуары и многое другое, которое более 150 мастеров из Беларуси и зарубежья сделали своими руками. Билеты: 2 - 3 руб.

Предновогодняя ярмарка «Чароўны Млын» открывается 14 декабряФото: Виктор ДРАЧЕВ

Любуемся иллюминацией

- Вечером 15 декабря можно собрать компанию и отправляться к главным столичным елкам, а все потому, что в предстоящую субботу они начнут переливаться всеми своими огоньками. Главная елка на Октябрьской площади украшена так называемой пиксельной гирляндой, где вместо светодиодных лампочек световые элементы размером с теннисный шар. Каждый из них будет сиять с определенной частотой и цветом. Здесь же можно сделать селфи рядом со светящимися новогодними санями, Дедом Морозом, оленем и символом наступающего года - кабаном. Конечно, бесплатно.

«Калядны кірмаш» повеселит и детей и взрослых

- 15 декабря в 12.00 на площадке у Дворца спорта откроется Минский рождественский фестиваль «Калядны кірмаш». До 22.00 здесь рождественская ярмарка с новогодней елкой, фуд-кортом, парком аттракционов и развлекательной программой для детей и взрослых. И так целый месяц. Вход свободный, а за угощения придется заплатить.

Рождественская ярмаркаФото: Дарья ПУТЕЙКО

Развлекаемся на ярмарках

- За праздничным настроением, творческой атмосферой и подарками можно будет прийти на выставку-ярмарку «Горошек маркет» c 15 декабря в ТРЦ «Галерея Минск» (пр. Победителей, 9, 1-й этаж) и с 16 декабря - в ТРЦ «МОМО» (пр. Пртизанский, 150 а, 1-й и 2-й этажи). «Новогодний маркет» открывается 15 декабря на втором этаже ТРЦ Green City (ул. Притыцкого, 156). На этой площадке он будет до 31 декабря со всей праздничной атрибутикой - елками, игрушками, подарками, угощениями. А Большую рождественскую ярмарку ищите 15декабря с 13.00 в пространстве «Песочница», что по ул. Куйбышева, 45. 15 и 16 декабря Большой модный маркет, в котором примут участие 170 дизайнеров и мастеров, будет работать во Дворце искусства (ул. Козлова, 3). Побродить, посмотреть можно бесплатно.

Бегут Санты

- Если к шествию Дедов Морозов в Минске привыкли, то забег Санта-Клаусов - это что-то новое. Чтобы посмотреть на бегущих на 5, 10 и 15 километров Сант, отправляйтесь 15 декабря к Цнянскому водохранилищу. Начало забегов в 11.15 и 12.15 в районе улиц Усадебная и Поставская. Посмотреть - бесплатно.

Встреча с режиссером Анастасией Мирошниченко

Анастасия сняла хороший документальный фильм «Дебют» о женском театре в гомельской исправительной колонии, состоится 15 декабря в 14.00 в кинотеатре «Мир» в рамках кинофестиваля WATCH DOCS Belarus (в прокате в трех столичных кинотеатрах эта лента будет с 17 декабря). 15 декабря в 23.59 в пространстве PR3 (ул. Ленина, 50 - 501) - «Киноночь» (пять коротких лент от кинематографистов разных стран). Денег за просмотр не возьмут.