Александр Лукашенко: Если не будет препятствий, нам российского рынка навсегда хватит

Главы российских регионов регулярно приезжают в Беларусь, чтобы напрямую решать вопросы экономического взаимодействия. Вчера в Минске гостил глава Карелии Артур Парфенчиков.

Беларусь готова поставлять в этот регион технику, продукты питания, а также развивать взаимодействие в агропромышленном комплексе. На встрече Александр Лукашенко высказался и о торговле с Россией в целом.

- Я абсолютно уверен, если не будет препятствий, нам российского рынка навсегда хватит. Потому что России есть что производить, что пользуется спросом на мировых рынках. Поэтому надо замещать эту продукцию, - сказал президент.

Он привел пример, что Китай отказался от сои из США, в связи с чем есть возможность для расширения экспортных поставок из России, сообщает БелТА.

- Россия весь свой экспорт может обеспечить за счет Китая. И по приличным ценам. Как раз с президентом обсуждали эту тему. Давайте тогда мы займемся каким-нибудь другим продуктом для себя и для России. То есть разумно надо подойти и сбалансировать все эти потоки. Мы это балансировали, договоры заключали, но не всегда соблюдали. Думаю, это вопрос переговоров, и мы уладим эти отношения.

Речь шла и о том, что Россия периодически закрывает поставки различной белорусской продукции, а еще порой упрекает Беларусь в поставках более дешевой продукции.

- Я часто руководителям России говорю: вы скажите, создайте компанию какую-то крупную, и мы через нее будем поставлять на всю Россию. Мы вам поставляем за рубль, а вы продавайте за 10, если считаете, что россияне очень богатые. То есть здесь просто идет недобросовестная конкуренция. Дело абсолютно не в качестве.

А в качестве товаров, которые идут в Россию, Александр Лукашенко уверен:

- Мы начали развивать, терпели. Потому что у вас были какие-то технические регламенты, а у нас - ГОСТы, у нас натуральное, а у вас - с добавками. У вас дешевле в силу этого, а у нас дороже. И мы не могли конкурировать после распада Союза на этих рынках, потому что население было небогатое. Нам трудно было конкурировать, потому что натуральное дороже стоило. Но я тогда жестко поставил задачу: будем терпеть, посмотрите - через два-три года ситуация изменится. Люди не будут все время бедными и будут склонны даже за последние деньги покупать натуральное. Так и произошло.