«Конфеты съедали, а пустые фантики вешали обратно»: как отмечали Новый год в 60-х

- Украшала в этом году квартиру к Новому году и вспомнила, как приносил домой ёлку мой папа, - рассказывает Ирина из Минска. – Ехали в лес от комбината, где он работал, срубали для сотрудников и заодно для себя.

Дома всегда стояла живая елка. Он принципиально брал очень высокую, под потолок, три метра. Мама аккуратно подвязывала ниточкой каждую веточку, чтобы они веселенько торчали вверх. Потом доставались коробки со старыми игрушками. Там в вате лежали желтые, розовые, зеленые шарики, шишки с серебряным напылением, стеклянные разноцветные сосульки, пузатые фиолетовые колокольчики, мохнатый лимон, хрюши с ободранными носами и какие-то петрушки на прищепках – их так и цепляли на елку, вертикально.

Фото: личный архив Ирины.

Елку обкладывали ватой – как будто снег. Туда ставили Деда Мороза из затвердевшей ваты – он был твердый, но легкий. Дождика вешали немного, «чтобы выглядело интеллигентно». Еще немного кусочков ваты, «снег». А на вершину елки – обязательно большую звезду.

Еще папина сестра доставала для нас по большому блату мандарины. Мандарины – это было чудо. Как мы мечтали съесть мандаринку! Их тоже вешали на ёлку. «Поближе к стволу, каб не опускались ветки», - говорила мама. Они блестели бочками там из глубины.

Фото: личный архив Ирины.

Потом вешали конфеты. Я делала петельки – и на ёлку. Потом, когда нам с сестрой разрешали их брать, мы разворачивали их максимально аккуратно, чтобы можно было потом сложить фантик назад и снова повесить, будто там есть конфетка. Но вообще, если честно, почти никогда даже с елки не снимали – ели прямо оттуда. А потом, когда елку выбрасывали, фантики так и висели на ней.

Фото: Галина Оскерко.

Что было на столе, я плохо помню. Там точно был винегрет, селедка под шубой и холодец. И деликатесная сырокопченая колбаска – папа приносил в заказе с работы. Система была такая: на работе давали номерок, в магазине выдавали заказы. Они были солидные: например, несколько кило мясных ребрышек, несколько коробок красиво упакованной колбасы, консервы, всякое другое мясное. Еще ставили на стол капусту в бочках, маринованные огурцы, маринованные и моченые красные и зеленые помидоры. Никаких свежих овощей в магазинах не продавали, они начинались только весной. Курицу тоже купить было непросто, в основном продавали уток. Утки стоили рубль двадцать, а курица (по два пятьдесят) была дефицитом. Варили картошку, жарили котлеты.

Фото: личный архив.

Главными подарками были конфеты. Нас возили из школы во Дворец спорта на представление, где выдавали конфетные подарки. И с работы родители приносили – это была большая радость.

Фото: Галина Оскерко.

Фото: Галина Оскерко.

Новогоднюю ночь часто отмечали с соседями: открывали двери, выносили столы и каждый приходил со своими закусками. Было очень-очень весело! А если не с соседями, то с родственниками. Или они к нам приходили, или мы к ним.

Фото: Галина Оскерко.

Как-то пришли к маминому брату в гости, на украшенной елке зажгли свечки. Одна свечка случайно упала, и елка загорелась. Ее стали тушить кто чем мог, кто-то схватил из холодильника кастрюлю с супом и вылил на елку! Все взрослые были в шоке, а мы очень веселились.

Ставила свою искусственную елку – и вспоминала живую, которую каждый год приносил домой мой папа.