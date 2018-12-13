2018-12-13T22:02:46+03:00
Общество
КП Беларусь

Сотрудницы контакт-центра 115 сфотографировались в стиле pin-up для корпоративного календаря

Моделей на предприятии отбирали с помощью голосования среди сотрудников [фото]
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Фото: Центр информационных технологий МингорисполкомаФото: Центр информационных технологий Мингорисполкома
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Центр информационных услуг уже третий год подряд выпускает корпоративные календари, в которых моделями выступают сотрудницы центра. Не стал исключением и этот год. Причем, в новом календаре на 2019-й год девушки предстали в весьма необычном образе - pin-up.

Фото: Центр информационных технологий Мингорисполкома

Фото: Центр информационных технологий Мингорисполкома

-Мы решили, что так будет оригинально, согласовали с руководством. Календарь отображает и обыгрывает разнообразие услуг и проектов Центра, актуальных на сегодня. Все модели, снявшиеся для календаря, сотрудницы Центра, в том числе контакт-центра 115.бел, Единого расчетно-справочного центра и т.д. Моделей для календаря отбирали с помощью голосования среди сотрудников, - говорят в центре информационных технологий Мингорисполкома.

Фото: Центр информационных технологий Мингорисполкома

Фото: Центр информационных технологий Мингорисполкома

И каждый месяц отображает определенную услугу, которую оказывает центр. Например, январь – это начисление и расчет за плату за ЖКУ, а июль – создание и сопровождение сайтов.

Фото: Центр информационных технологий Мингорисполкома

Фото: Центр информационных технологий Мингорисполкома

Как говорят на предприятии, тираж календаря небольшой. Все экземпляры подарят партнерам.

Фото: Центр информационных технологий Мингорисполкома

Фото: Центр информационных технологий Мингорисполкома

Фото: Центр информационных технологий Мингорисполкома

Фото: Центр информационных технологий Мингорисполкома

Фото: Центр информационных технологий Мингорисполкома

Фото: Центр информационных технологий Мингорисполкома

Фото: Центр информационных технологий Мингорисполкома

Фото: Центр информационных технологий Мингорисполкома

Фото: Центр информационных технологий Мингорисполкома

Фото: Центр информационных технологий Мингорисполкома

Фото: Центр информационных технологий Мингорисполкома

Фото: Центр информационных технологий Мингорисполкома

Фото: Центр информационных технологий Мингорисполкома

Фото: Центр информационных технологий Мингорисполкома

Фото: Центр информационных технологий Мингорисполкома

Фото: Центр информационных технологий Мингорисполкома

Фото: Центр информационных технологий Мингорисполкома

Фото: Центр информационных технологий Мингорисполкома

Фото: Центр информационных технологий Мингорисполкома

Фото: Центр информационных технологий Мингорисполкома

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