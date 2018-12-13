Двое россиян представлялись газовщиками и грабили пенсионеров

По квартирам лжегазовщики ходили вдвоем, в основном в старых пятиэтажках, с расчетом, что там живут пожилые люди, и явно выбирали жертв постарше. Схема у них была проста: один якобы проверяет оборудование и отвлекает хозяев, второй забирает ценности и деньги.

Первая история произошла в ноябре в городе Заславль. 80-летняя женщина впустила в квартиру мужчин, которые представились работниками «Мингаза», и пока один отвлекал хозяйку на кухне, второй похитил деньги: у женщины пропали наличные и банковская карта - всего 1155 рублей. Более того, они умудрились выманить у пожилой хозяйки пин-код от карты и сразу же сняли деньги. Женщина обратилась в милицию.

Милиции удалось задержать лжегазовщиков. Фото: пресс-служба УВД Миноблисполкома

- Злоумышленники приезжали в нашу страну для совершения преступлений. В ходе дальнейшей разработки появились основания полагать, что дуэт снова может совершить аналогичное хищение, - говорит официальный представитель Минского РУВД Елена Королева.

Так и вышло. 8 декабря с «проверкой» двое лжегазовщиков нагрянули к 82-летней пенсионерке в агрогородке Колодищи. Женщина и не заметила, как у нее украли 500 рублей, 120 евро и… стеклянные бусы.

Со всем этим добром милиция и задержала россиян в Минске, где они снимали квартиру. Ворами оказались безработные жители Рязанской области 34 и 26 лет. Сейчас они в изоляторе Минского РУВД, на них завели уголовное дело по части 2 статьи 205 УК (Кража). Каждому грозит до 4 лет тюрьмы.

Россиян подозревают как минимум в шести таких преступлениях, три из которых произошли в Минской области, два - в столице, и еще одно - в Витебской области. Но потерпевших может быть больше. Всех, кто с этим столкнулся, просят обращаться в Минское РУВД по телефонам: 8 (017) 229-07-04, 267-26-39 и 268-88-02, 8 (029) 686-76-90, 8 (029) 507-86-40.

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Как не попасться на удочку обманщиков?

- Нужно быть внимательным. У сотрудников «Мингаза» имеются удостоверения, они приходят в специальной форме, - говорит представитель УВД Миноблисполкома Сергей Босько. - Если вам говорят, что это проверка, не лишним будет позвонить в организацию, спросить, работает ли сейчас бригада. И, конечно, ни при каких обстоятельствах не давать реквизиты банковской карточки.