2018-12-13T17:37:20+03:00
Экономика
КП Беларусь

«Мы заложили в бюджет привлечение внешнего финансирования на $1,5 млрд.»

Об этом сообщил глава Минфина Максим Ермалович
Алексей БЕЛОУСОВ
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Министр финансов Беларуси Максим Ермалович. Фото: БелТАМинистр финансов Беларуси Максим Ермалович. Фото: БелТА
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13 декабря в Бресте под руководством премьеров Сергея Румаса и Дмитрия Медведева прошло заседание Совета министров Союзного государства. Обсуждали итоги 2018-го, приоритетные направления до 2022-го, взаимное признание виз и еще ряд самых разнообразных вопросов. Подробнее о принятых решениях мы расскажем в следующем номере. А перед началом заседания министр финансов Беларуси Максим Ермалович рассказал, какие двусторонние экономические вопросы страны решают сейчас.

В частности, речь шла о российском кредите под выплаты по долгам. Он может понадобиться в 2019 году или позже.

- Сроки получения привязаны к срокам платежей, поэтому сегодня нет необходимости его ни обсуждать, ни инициировать привлечение этих средств. Они нам просто не нужны - мы сейчас осуществляем досрочное погашение наших обязательств. Зачем нам привлекать заранее средства, какой смысл? - цитирует министра БелТА. - Мы заложили в бюджет привлечение внешнего финансирования на $1,5 млрд. Соответственно, частично объем привлечения будет закрываться по тем договоренностям, которые имеются. Имеющиеся договоренности - $630 млн., которые мы согласовали с нашими коллегами на рабочем уровне.

Что касается последнего, седьмого транша кредита Евразийского фонда стабилизации и развития, то Беларусь рассчитывает его получить в январе 2019 года.

- Надеюсь, что в январе будет полностью реализована вся программа сотрудничества с ЕФСР и получим $200 млн., - сказал Максим Ермолович.

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