«На Новый год верующему можно выпить шампанского, но в меру»

Католическая церковь отмечает Рождество до Нового года, а стало быть, и пост заканчивается до главного светского праздника. А вот Белорусская православная церковь придерживается юлианского календаря, и пост закончится только к Рождеству, 7 января. Как тогда верующим отмечать новогодний праздник? И нужно ли говорить детям, что Деда Мороза не существует? Об этом наша беседа с протоиереем Евгением Громыко.

«Во время боя курантов обратитесь к Богу»

- В самом факте празднования Нового года ничего не вижу плохого. Более того, во многих храмах проводится специальный новогодний молебен, во время которого мы благодарим Бога за прошедший год и просим благословения на год наступающий, - рассказывает «Комсомолке» руководитель информационного отдела Минской епархии Белорусской православной церкви протоиерей Евгений Громыко. - Одно то, что люди собираются семьей за одним праздничным столом, замечательно. Другой вопрос, что во многих странах Рождество более важный праздник, чем Новый год. Почему у нас по-другому? В советское время, когда был атеизм, Рождество заменили Новым годом. И этот празднику обрел мистическое значение, мол, с наступлением его все ждут перемен в своей жизни.

Руководитель информационного отдела Минской епархии Белорусской православной церкви протоиерей Евгений Громыко

- И все же дети и взрослые верят, что новогодняя ночь волшебная. Все загадывают желания…

- Опять же: эта традиция берет свое начало с советских времен, когда был атеизм. Тогда Богу места в жизни не оставили. И человек стал обращаться в пустоту. Получается, что это некий самообман. Ведь от кого мы ждем исполнения желания? Лучше обратитесь к Богу во время боя курантов.

- Рождественский пост у православных начался 28 ноября и продлится до 6 января. Но люди, несмотря на пост, накрывают богатый стол с мясом и традиционным салатом оливье. Как к этому относится церковь?

- Нужно понимать, что пост не только в том, что мы едим постную пищу. Самое важное в посте - воздержание. Мы воздерживаемся от некоторых видов пищи, но в умеренном количестве. Если вы поститесь, то пусть ваш новогодний стол будет с салатом оливье, но хотя бы без мяса. Конечно, человек, который будет есть один салатик, среди тех, кто не постится, вызовет недоумение. Его родственники или друзья просто не поймут, и может возникнуть конфликт. И ради любви к ближнему и уважения можно поддержать общую компанию и где-то съесть кусочек сыра или мяса. Но опять же - важно не объедаться! Как говорил один профессор богословия, даже если солдат отдаст кусочек масла своему товарищу и съест батон с чаем - для него это уже будет пост. Даже если потом у него на ужин макароны по-флотски. У каждого своя мера. С помощью поста человек учится держать себя в форме, владеть собой.

«Смысл поста - не уделять пище слишком много внимания»

- То есть если я, например, люблю капучино, то отказ от ежедневной чашки кофе и будет моим постом?

- Вы правильно понимаете смысл поста. Обычным верующим людям нужно оценивать свои силы. Например, беременным или людям с некоторыми заболеваниями соблюдать пост нужно осторожно. Я вообще противник календаря питания по дням. Например, в понедельник - вареный рис, а в субботу - рыба. Этот монастырский устав был составлен в 4-6 веке нашей эры в Средиземноморье, где совсем другой климат. Смысл поста такой: не уделять пище слишком много внимания. К монастырскому уставу мы должны стараться приблизиться, но стоит помнить, что он предназначен для монахов.

- Дети должны соблюдать пост?

- Их нужно приучать к посту. Им можно, например, ограничить развлечения - лишний раз не пустить за компьютер. Или дать книжку почитать вместо просмотра мультфильма. Можно также ограничить ребенка в сладком. У меня супруга в детстве в пост откладывала конфеты до Рождества и только тогда их съедала.

- Многие люди верующие, но под бой курантов поднимают бокал шампанского. Праздник же!

- Выпить рюмочку-две спиртного можно. Но в меру, не напиваясь. Нужно понимать, что пост продолжается и устраивать бурное веселье все-таки не стоит. Для христианина Новый год - это повод собраться вместе с близкими, пообщаться с ними, а не устраивать пьянку. Одним словом, отметить Новый год нужно так, чтобы не было стыдно утром. Я сам живу в обычном многоквартирном доме и знаю, как люди могут праздновать. Иногда люди пьют и не могут остановиться. Даже с точки зрения человеческой морали это выглядит неприглядно - напиться до беспамятства.

- Как посоветуете подготовиться к Новому году верующему человеку?

- Заранее подумайте, как вы его проведете. Например, выберете хороший, душевный фильм. Если же не хотите сидеть у телевизора, подумайте об интересной настольной игре.

- Как Новый год отмечают в вашей семье?

- У меня трое детей. Мы собираемся за одним столом с родителями жены: моя теща православная, а тесть католик. Приезжает и сестра супруги. Мы общаемся, смотрим фильмы или новогодние передачи. Дети могут съесть что-то мясное, но на столе в основном постные блюда.

- В вашей семье детям дарят подарки на Рождество или на Новый год?

- На Новый год подарки символические, а на Рождество - куда более серьезные, так как это самый главный зимний праздник в нашей семье. Не подарить же что-то им на Новый год, значит обделить их родительским вниманием, которым будут окружены их одноклассники.

- А в Деда Мороза ваши дети верят? И нужно ли вообще говорить ребенку, что его не существует?

- Мы с женой говорили своим детям, что Дед Мороз есть. Потом они смекнули, что его нет. Ситуация сама с собой разрешилась. Это можно воспринимать как игру. Ведь Дед Мороз - фольклорный, полусказочный персонаж. У меня в детстве тоже было к Новому году отношение полумистическое.

- Есть такая примета: как встретишь Новый год, так его и проведешь.

- Приведу пример: как-то я шел по улице и увидел, как через дорогу пробежала черная кошка. Перед ней все машины резко затормозили, и долго никто не решался проехать первым! Мне стало смешно: оказывается, люди у нас очень суеверные. В нашей стране переплелось христианство и язычество. И верить в приметы - это наша человеческая природа. Надо это понимать и просто подумать, что все в Божиих руках. И лучше всего обращаться к нему.

- Каково ваше отношение к гороскопам? Наверное, в каждой семье говорят о том, под чьим знаком пройдет год, как в соответствии с этим одеться, что есть…

- Вопрос возникает: во что мы верим? Для христиан верить в гороскопы - грех. Потому что, вместо того чтобы молиться Богу и просить, чтобы он управлял нашей жизнью, мы ищем обходные пути. И что-то делаем, чтобы задобрить мифическое существо.

- Сейчас праздничные богослужения транслируют по телевизору. Получается, что в храм можно и не идти на Рождество…

- Это для тех людей, которые по разным причинам не могут попасть на службу. Например, человек болеет, не может встать с кровати. Или человек работает в ночную смену.

- Позволяет ли православная церковь колядовать в Рождественский сочельник? Это ведь языческая традиция.

- Это народная традиция. Но, тем не менее, в этом ничего плохого нет. Когда я был студентом, мы с однокурсниками колядовали и ходили петь к нашему преподавателю-священнику. Другой вопрос, в какой форме колядовать. Одно дело петь песни, прославляющие Христа. А другое - ходить в маске козы, петь песни «коляда, колядица моя». Это все далеко от христианства. Гадания - это тоже язычество и для верующего человека грех.

- Перед Рождеством все ждут чудес, и многие стараются делать добрые дела…

- Благотворительность нужно совершать постоянно. А оказывать милость человеку один раз в год - лицемерие. Это как все шутят про 8 Марта. Мол, только в этот день женщинам оказывается внимание. А во все остальные дни мужчины им ничем не обязаны. Но если человек хочет сделать доброе дело сейчас - накануне Рождества, то, пожалуйста. Делать добро никогда не поздно.