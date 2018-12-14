Мужчина, который угрожал взорвать школу, оказался ее бывшим учеником

Директор средней школы №2 Кличева Могилевской области Татьяна Белобородая до сих пор в шоке от событий четверга, 13 декабря.

- Это было около 15.30. Я услышала, как кто-то на коридоре громко спрашивает: «Где директор?» Открываю дверь - стоит мужчина, пьяный, неопрятный, небритый. За его спиной - гардеробщица, секретарь, соцпедагог. Мужчина говорит мне: «А я вас знаю. В школе скоро будет большой взрыв». Потом повторяет ту же фразу, берет в руки мобильный телефон и что-то нажимает.

Директор говорит, что в тот момент в голове промелькнули самые страшные мысли, но на панику времени не было. Сразу сказала кому-то из сотрудников нажать тревожную кнопку - оказалось, уже нажали, сотрудники Департамента охраны выехали к школе. Потом женщина позвонила в милицию, детей эвакуировали.

Подъезды к школе временно перекрыли. Фото: УВД Могилевского облисполкома

- На тот момент в школе находилось 44 ребенка из младших классов, которые были в группе продленного дня, и 4 старшеклассника.

Пока детей выводили из школы, лжеминер зашел в класс и сел за парту. С мужчиной осталась соцпедагог.

- Он был уже не агрессивный, просто сидел, положив голову на парту. Когда приехали сотрудники Департамента охраны и его задержали, он кричал, мол, посмотрите под лестницей - бомба там!

Каждый угол школы обыскали с собаками - взрывного устройства в здании, к счастью, не оказалось.

- Когда я узнала фамилию этого мужчины (ему 34 года. - Ред.), вспомнила, что он у нас учился, я преподавала в его классе русский язык. Он был совершенно обычным мальчиком, каких-то проблем в школе у него не было, обид ни на кого не осталось, насколько я знаю. Его одноклассники потом рассказали, что сейчас он часто пьет.

Как пьяного человека, который вел себя агрессивно, пропустили в школу?

- Специальной охраны у нас нет, но всех, кто приходит в школу во второй половине дня, записывает в специальный журнал гардеробщица. Посетители должны обязательно показать документ. Она предложила это сделать и этому мужчине, но он повел себя агрессивно, оттолкнул ее. После этого она сразу нажала тревожную кнопку. Сейчас школа работает по плану.

Со слов лжеминера, утром 13 декабря он выпил две бутылки водки, поэтому толком не мог объяснить, зачем пошел в школу с таким заявлением, рассказали в УВД Могилевского облисполкома.

Учеников и учителей сразу эвакуировали. Фото: УВД Могилевского облисполкома

Мужчина задержан, возбуждено уголовное дело за заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве. Минимальное наказание по этой части статьи - штраф, максимальное - лишение свободы на пять лет.

Как рассказали в Департаменте охраны, сейчас тревожные кнопки установлены в 3 тысячах учреждений образования по всей стране, в 97 есть пост охраны, то есть на месте постоянно дежурит сотрудник милиции. В Могилевской области тревожные кнопки планируют установить во всех школах.