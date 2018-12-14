«Чай - лучший подарок и помощник к любому празднику»

KP.BY рассказывает, как правильно подойти к выбору, и подсказывает увесистую скидку на подарочные чайные наборы.

15 декабря отмечается Всемирный день чая. Дата выбрана не случайно - в этот день в 1773 году была принята «Мировая декларация прав работников чайной индустрии». А сам напиток долгие годы носит титул самого популярного в мире.

О полезных свойствах чая слышали все, но немногие погружались в эту тему так, чтобы полноценно раскрыть все прелести напитка. Поэтому мы заглянули к чайным гуру в teashop.by, чтобы для нас провели ликбез.

Чай содержит витамины, микроэлементы, L-теанин - аминокислоту, которая стимулирует мозговую активность, другие аминокислоты, которые подавляют действие свободных радикалов. Но всякий ли чай обладает этими качествами?

В масс-маркете, как правило, можно найти в лучшем случае чай, который будет приятен (или привычен) по вкусу. Но сейчас большинство «массовых» чаев продаются с ароматизаторами. О полезных свойствах, которым обладает настоящий чай, тут говорить сложно. Что уж сказать про чайные пакетики?

Конечно, никуда не уйти от того, что мы будем пить «массовый» чай, и даже в пакетиках - на работе, в походах это практично. Но разбираться и ценить настоящий чай - это как читать классику и ходить в театр. Если перефразировать Пушкина, культурный человек должен уметь отличать как ямб от хорея, так и улун от пуэра.

ЧАЙНОЕ ПРОСТРАНСТВО

Teashop.by - это не только магазин в центре Минска, но и чайное пространство.

Тут для вас мастер церемонии по всем канонам приготовит напиток и расскажет об особенностях каждого сорта и как его правильно заваривать. Периодически в чайном пространстве проводятся дегустации и благотворительные акции, выставки картин, просмотры кинофильмов и другие мероприятия.

Дегустации обычно устраивают, когда в чайную привезли новые сорта или за ними планируют ехать в Китай. Люди, кто в теме, постоянные и новые клиенты, приходят, чтобы поделиться мнением и пожеланиями, а также просто попить хороший чай и расширить свою палитру вкусов.

КЛАССИФИКАЦИЯ ЧАЕВ

Для начала необходимо разобраться и понять, что же такое чай. По сути, это отдельное ботаническое растение (куст или дерево) - Camellia Sinensis. Именно из этого растения производится китайский, индийский, цейлонский и другие чаи. Отличаются они между собой лишь по типу обработки листа.

В китайской классификации можно выделить 6 групп чая.

Белый чай. Относится к категории неферментированных чаев, обладает большим количеством природных минералов, витаминов.

Зеленый чай. Тоже относится к категории неферментированных. Свежесть и утонченность - его главный козырь.

Желтый чай. Элегантный, «церемониальный», со сложным и многогранным вкусом.

Улун (бирюзовый чай). Делится на две категории - светлый (более низкой степени ферментации) и темный (более высокой степени ферментации). Чай-праздник для различных ситуаций и настроений.

Красный чай. Относится к категории сильно ферментированных чаев. В нашем понимании относится к привычным черным.

Черный/темный чай (хэй ча). Не стоит путать его с привычным нам черным чаем.

КАК ВЫБРАТЬ ЧАЙ

Здесь необходимо понимать, что нет универсального ключа в этом вопросе. Есть несколько моментов, которые необходимо учитывать.

- Первый из них – нужно начать пробовать разные чаи. Нельзя научиться разбираться в чае, если не пить его и расширять палитру вкусов, - говорит учредитель teashop.by Вадим Клишевский.

В чайной teashop.by вы можете выбрать любой чай из ассортимента, попробовать его и в дальнейшем приобрести себе или в подарок. Ведь чай во все времена считался идеальным презентом.

- Что касается чаепития, то я могу подсказать вам с выбором чая исходя из ваших вкусов, пожеланий, настроения, времени года и других моментов. Но выбирать чай вы всегда должны сами. Важно прийти к пониманию, что именно вам хочется выпить, - говорит чайный мастер teashop.by Вадим Липинский.

Начинать пробовать хороший чай лучше не с дорогих сортов - сначала надо себя натренировать.

- Тут вопрос опыта и вкуса. Их нужно развивать, - говорит Андрей, один из учредителей teashop.by. - Поначалу можно не отличать чай за 20 рублей и за 220. Тем более если хороший чай сразу заешь конфетой, то разницы вообще не заметишь. Он будет как обычный чай в пакетиках. Надо пить чай с осознанием. К людям, кто стремится разбираться в чае, со временем приходит свое восприятие: с какого чая начать день, каким продолжить, каким завершить. Со временем все это становится частью повседневной жизни, состоянием души (улыбается).

На что же обращать внимание при выборе чая:

- цельность листа, его цвет, аромат;

- цвет заваренного настоя, его насыщенность и чистота;

- вкус и аромат настоя, их соответствие ряду критериев;

- послевкусие, его насыщенность и продолжительность.

Без определенного опыта и умения выбрать хороший чай может быть достаточно сложно. К тому же хватает нюансов, о которых сказано выше. Лучше всего выбирать чай у профессионалов своего дела, в специализированных магазинах с достойным ассортиментом.

В teashop.by можно найти более 600 различных сортов чая из разных стран: китайский, индийский, японский, различные традиционные южноамериканские чайные напитки и травяные сборы. Словом, есть из чего выбрать. Также в магазине имеется и собственная брендированная продукция. Учредители чайной лично посещали ряд мест в Китае, сами отбирали чай, который на сегодняшний день готовится для магазина. На данный момент в этом ассортименте ряд улунов и пуэров. Вскоре собственная линейка чая расширится.

Мастера своего дела подберут чай на любой вкус и бюджет для вас либо в подарок близким. Начинать можно от простых, повседневных за 6 рублей, заканчивая эксклюзивными, коллекционными, конкурсными чаями, стоимостью в несколько сотен рублей.

В ЧЕМ ЛУЧШЕ ХРАНИТЬ ЧАЙ?

Лучше всего хранить чай в отдельном шкафу, где нет ни чрезмерной сухости, ни повышенной влажности и посторонних запахов. Возле чего поставишь чай, то он и впитает. Если вы купили чай и рассчитываете выпить его за месяц-два, то создавать специальные условия, как в случае с выдержкой, не требуется. Подходящим вариантом для хранения будет банка из бытовой никелированной жести или фарфора с герметичной крышкой. От пластиковых банок лучше отказаться. Также старайтесь избегать контакта чая с прямым солнечным светом. Не рекомендуется хранить чай в холодильнике, морозильной камере.

КОГДА ПИТЬ ЧАЙ

- Важно учитывать физиологические особенности организма. Вообще ни один из чаев не рекомендуется пить натощак, если мы ведем речь о качественном чае, - предупреждает Вадим Липинский. - При регулярном таком употреблении увеличивается риск заболеваний желудка, и ЖКТ в частности. В идеале чаепитие лучше устраивать спустя 30 - 40 минут после приема пищи. Понятно, в рабочем ритме не всегда нормально поешь. Тогда сначала надо хотя бы что-то перекусить, или, в крайнем случае, выпить чай вприкуску с чем-то.

О чае массовом, пакетированном говорить не будем, так как вопрос о качестве и вообще наличии там чая - весьма сомнительный. Однако и его лучше пить после еды. Или хотя бы во время приема пищи.

Что касается количества, которое можно пить в день, то здесь нет однозначных цифр. Рекомендуемая норма для взрослого человека - 2 - 3 литра в день. А вот какой чай и когда пить - это личное дело каждого.

Однако в преддверии приближающихся праздников хотим дать вам несколько рекомендаций.

После всех новогодних застолий и гуляний на помощь желудочно-кишечному тракту придут шу пуэры, черные (темные) чаи. Они очень хорошо выводят токсины, стимулируют перистальтику кишечника и нормализуют работу в целом.

- Если на праздники переборщили со спиртным и с утра болит голова, то хорошо помогают светлые улуны. Они насыщают влагой, улучшают кровообращение, - добавляет Андрей Чайковский.

НОВОГОДНИЕ ПОДАРКИ

Накануне Нового года в teashop.by подготовили праздничные подарочные наборы с чаем, медом и конфетами. Есть разные варианты, скомпонованные в стильные крафт-коробки с оформлением (наклейка, открытка, сезалевое волокно). Внутри в зависимости от варианта один или несколько сортов чая, пакетик с орехами в глазури, баночка с медом, елочные игрушки из дерева.

Специально для читателей KP.BY teashop.by дарит 20-процентрную скидку на готовые подарочне наборы. Чтобы ее активировать, при оформлении заказа укажите промокод KPBY

Промокод действует до 14 января 2019 года.

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