«Продали квартиру за $130 000 - и купили дом за $90 000. Разницу потратили на ремонт»

Шесть лет назад Оксана с мужем Евгением и дочерью Полиной поселились в частном доме в поселке под Минском. До этого семья жила в квартире барачного типа без удобств в районе минской Грушевки, а когда бараки сносили, им дали взамен отличную двухуровневую квартиру площадью 116 метров с видом на Ботанический сад. Но семья решила: надо жить так, чтобы шашлык для них не был событием. Продали квартиру за $130 000 - и купили дом с участком 15 соток за $90 000 в пяти километрах от кольцевой. Оставшиеся $40 000 потратили на ремонт.

Дом с коммуникациями и участком 15 соток был куплен за $90 тысяч.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Мы выбрали обложенный кирпичом блочный дом со всеми коммуникациями площадью 130 метров, построенный в конце 90-х годов. Он был в таком печальном состоянии, что мои близкие ужаснулись, когда впервые увидели его, - говорит Оксана. - Нам пришлось переделывать проводку, менять ненесущие стены, перекладывать плитку и прятать в подвал трубы, которые шли по стенам… Иногда я вижу статьи, где пишут: «Мы за три копейки дом построили». Никому не верьте! Все работы очень дорогостоящие. Мы $40 000 потратили на то, чтобы сделать ремонт на первом этаже, а на отделку дома снаружи и замену крыши средств уже не хватило. При этом мы старались на всем экономить. Я - простой парикмахер, муж - простой водитель, нам деньги с неба не падают.

Оксана с мужем сделали ремонт в доме за 8 месяцев.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

По словам Оксаны, только за черновые работы в кухне, ванной и прихожей бригада строителей зарядила сумму в $22 000, и это без учета строительных материалов. Другая бригада за эти же действия запросила $15 000. В итоге семья нашла строителей из Молодечно, которые сделали эти работы во всем доме за $10 000.

Площадь кухни - 27 метров

Кухня до ремонта и после. Фото: личный архивФото: Святослав ЗОРКИЙ

Хозяйка показывает нам свои владения: из просторной прихожей мы попадаем на кухню площадью 27 метров. В центре расположен кухонный остров в форме трапеции - здесь удобно и готовить, и пить кофе. Обращаем внимание на необычный широкий двухдверный холодильник с выдвижными ящиками.

В холодильнике есть удобное место для хранения хлеба.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Я влюбилась в него еще за пять лет до того, как мы купили дом, - говорит Оксана. - Ходила в магазин и смотрела на это чудо техники, очень уж мне нравилась эта модель! А когда пришло время покупать холодильник, он вдруг везде исчез из продажи. Пришлось заказывать, чтобы его привезли из Москвы. Чем он хорош? Он очень вместительный, и в нем даже есть удобное отделение для хранения хлеба - он долго остается свежим и не портится.

В ванной комнате - два входа

Санузел до ремонта и после. Фото: личный архивФото: Святослав ЗОРКИЙ

Совмещенный санузел в доме тоже просторный - площадью 13,5 метра, с двумя окнами. Возле окон стоит большое зеркало в виде мольберта. Интересно, что здесь предусмотрено два входа - один со стороны кухни, а второй - из прихожей, чтобы в туалет можно было попасть из разных помещений.

В просторном санузле с двумя окнами нашлось место для зеркала в виде мольберта.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В доме три комнаты: гостиная, спальня и комната дочки. В гостиной наше внимание привлекает большой деревянный комод для хранения спиртного и бокалов, а также барный стул из сосны, на котором стоит светильник.

В деревянном комоде удобно хранить спиртное и бокалы.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Бар закрылся на ремонт, хозяева выбросили старые стулья, а Оксана их забрала.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Когда бар закрылся на ремонт, хозяева выбросили старые стулья, и мы их забрали, - говорит Оксана. - Деревянная мебель отлично вписалась в наш интерьер.

Так выглядит спальня.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Рабочий стол - из европоддонов

В комнате дочери ремонт был сделан по ее вкусу: одна батарея выкрашена в красный цвет, вторая - в желтый. Стены оклеены обоями в виде газетной бумаги.

- А этот рабочий стол муж сделал сам из европоддонов. Сидеть за ним очень удобно, стол без ножек, - рассказывает хозяйка.

В комнате дочки рабочий стол сделан из европоддона.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Весь ремонт на первом этаже занял 8 месяцев. Несмотря на все сложности, Оксана очень довольна, что они решились на эту авантюру.

Хозяйка довольна своим ремонтом.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Конечно, все получилось благодаря тому, что мой муж из тех мужчин, которые не лежат на диване - многое здесь сделано его руками. Свекровь сначала была против нашего переезда - говорила, что только дураки меняют квартиру на дом, но потом изменила свое мнение. Единственный, кто хотел бы жить в городе, - это моя дочь.

В доме просторная прихожая.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Мебель в дом выбирали недорогую.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Весь ремонт на первом этаже занял 8 месяцев.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Уже шесть лет Оксана живет в доме. Несмотря на все сложности, она довольна, что решилась на эту авантюру.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

ЧТО ПОЧЕМ

Ремонт обошелся в $40 000, в том числе:

черновые строительные работы - около $10 000;

работы по сантехнике - $2000;

кухня с бытовой техникой - около $6000;

замена окон - $1500;

установка межкомнатных дверей - $900;

деревянный комод - $180;

другие работы, строительные материалы, мебель – около $19 000;

демонтаж старых стен, поклейка обоев, покраска и другие работы - самостоятельно.

Благодарим за помощь в подготовке материала агентство недвижимости «Твоя столица».

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