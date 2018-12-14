Валерий Дайнеко о финале шоу «Талент краiны»: «Выступление Влады Филиппович - готовый номер для взрослого «Евровидения»

Не завидуем мы членам жюри «Талента краіны» в эту субботу. Выбрать из 10 номеров двойку лучших - задача невероятно сложная (по одному победителю из каждой возрастной группы). Тем более что каждый ребенок - талант в своем виде искусства!

За пианистку из Речицы болеет кот Моисей

- И раз, и два, и сесть, и сесть. Носки, носки, носки, - оттачивают мастерство балерины в кулуарах Дворца Республики. Утонченная 8-летняя Ивана Дедович исполнит вариацию маленькой Авроры из балета «Спящая красавица». Профессионалы понимают, что эту партию танцуют балерины с 16 лет. Но талантливой минчанке все под силу.

Самую маленькую участницу, 5-летнюю очаровашку Милану Хотулеву из Витебска, приехали поддержать все: родители со старшей сестрой помогают в гримерной, бабушка и дедушка решили наблюдать из зрительного зала.

- Бабушка сказала, что нервы не выдержат ждать за кулисами. И я что-то сегодня очень волнуюсь. Хотя два концерта до этого была совершенно спокойна, - рассказывает «Комсомолке» мама Миланы Анжела.

Самая маленькая участница - 5-летняя очаровашка Милана Хотулева из Витебска.Фото: Павел МАРТИНЧИК

- А я немножко совсем волнуюсь, - кокетливо говорит Милана и предлагает нам посмотреть фокус. Кроха мастерски прячет большой палец.

- Мила, сколько конфет съела перед выступлением?

- Так у нас пока нет конфет! - театрально разводит руками девочка. - Все конфеты после выступления.

Цирковой дуэт - Ника Хмелькова и Ксения Курченкова - из Орши на растяжке уже десятый раз за день. Сложный эквилибр на тростях подружки подготовили за месяц.

Цирковой дуэт - Ника Хмелькова и Ксения Курченкова - из Орши на растяжке уже десятый раз за день.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Сложный эквилибр на тростях подружки подготовили за месяц.Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Ника уже была в первом сезоне, но выбыла еще в отборочном концерте. Мы счастливы, что прошли в финал - теперь нужно победить! - уверенно говорит Ксения.

Талантливая пианистка Софья Антипова с виду спокойна и уверена в своих силах. Тем более когда дома в Речице за нее болеет лучший друг - пушистый персидский кот по кличке Моисей.

- Соня, тебе придает уверенности или, наоборот, смущает, что в прошлом году на «Таленце» победил виртуозный пианист Богдан Бабич?

- Думаю, победа зависит не от инструмента, а от уровня исполнения и от того, как на фоне других номеров будет смотреться мое выступление. Для финала я подготовила «Фантазию-экспромт» Фредерика Шопена. Произведение очень разное по своему стилю: в нем есть и тяжелые экспрессивные моменты, и нежная спокойная музыка.

Талантливая пианистка Софья Антипова с виду спокойна и уверена в своих силах.Фото: Павел МАРТИНЧИК

«Пустячок» на цимбалах

Финальный концерт открывает знакомая нам балерина Ивана Дедович. До самого финала продюсеры скрывали, что в семье Иваны случилась трагедия…

- На кастинг свою обожаемую принцессу привел папа Андрей, а летом его не стало… Но Ивана не отказалась от участия - «Талент краiны» для нее гораздо больше, чем соревнование, - рассказали со сцены.

После блестящего номера Ивану осыпают овациями и подарками. Малышка сияет от счастья - папы нет рядом, но она смогла дойти до финала…

После блестящего номера Ивану осыпают овациями и подарками. Малышка сияет от счастья - папы нет рядом, но она смогла дойти до финала…Фото: Павел МАРТИНЧИК

К слову, в финале шоу члены жюри не скупятся на комплименты каждому участнику.

- Я стала твоей поклонницей, Ивана. Очаровательная, музыкальная, легкая девочка! - оценивает член жюри, доцент кафедры искусства эстрады Университета культуры Дина Тытюк.

Цимбалистка Полина Стельмащук исполняет на сцене «Пустячок» Лероя Андерсена.

- Это сложный инструмент не только по количеству струн (78), но и по весу. Я по себе знаю - в студенческие годы носил цимбалы за неподражаемой Ангелиной Ткачевой. Но у тебя получилось передать и форте, и пиано, и искрящий бурлеск, и тонкую грусть, - говорит член жюри, композитор Олег Елисеенков.

Цимбалистка Полина Стельмащук исполняет на сцене «Пустячок» Лероя Андерсена.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Волной невероятного позитива окатывает зрителей, ведущих и членов жюри кроха Милана Хотулева - прирожденная артистка выезжает на велосипеде на сцену - импровизированную арену цирка. 5-летняя девочка подготовила огромный стих «Девочка и лев» Якова Акима. Вместе с ней в номере участвуют взрослые актеры - плюшевый лев и два клоуна.

- Мила, как ты запоминаешь огромные тексты? - изумляется председатель жюри Екатерина Дулова.

- Надо учить, и учить, и учить. Ну, конечно, не надо расст-р-раиваться, не надо плакать. Не получается, а потом получится! - бойко заявила Мила и ушла за кулисы с охапкой подарков от родных и друзей.

И все-таки «Рэчанька»

Конечно, имена победителей мы держим в секрете, но сердце «Комсомолки» в старшей группе принадлежит безумно талантливой вокалистке Владе Филиппович. 14-летняя минчанка точно знает, как вызвать у зрителей мороз по коже. При этом свой талант Влада открыла только на этом шоу и в итоге решили отказаться от мечты стать следователем. На сцену «Талента» вокалистка вышла в шикарном платье из черного фатина и исполнила свою версию народной песни «Рэчанька».

На сцену «Талента» вокалистка вышла в шикарном платье из черного фатина и исполнила свою версию народной песни «Рэчанька».Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Аранжировка, исполнение, звук, видеоряд - это готовый номер на взрослое «Евровидение». Влада, твое место на сцене! - изумляется еще один член жюри, Заслуженный артист Беларуси Валерий Дайнеко. А зрители купают в аплодисментах артистку.

Яркую точку в финале шоу «Талент краiны» поставил скрипач Никон Мазоль. 13-летний артист исполнил знаменитое произведение Антонио Вивальди «Времена года. Шторм».

Яркую точку в финале шоу «Талент краiны» поставил скрипач Никон Мазоль.Фото: Павел МАРТИНЧИК

ОНТ

«Талент краiны»

сб / 14.45

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