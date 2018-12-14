2018-12-14T14:26:57+03:00
Спорт
КП Беларусь

БАТЭ вышел в плей-офф Лиги Европы и уже заработал 10 млн. долларов

Выиграв у греческого ПАОКа в Салониках, БАТЭ выдал один из лучших матчей в своей еврокубковой истории
Владимир КРИУЛИН
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БАТЭ празднует выход в плей-офф Лиги Европы. Фото: ReutersБАТЭ празднует выход в плей-офф Лиги Европы. Фото: Reuters
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Смелая и напористая игра - 2:0 к перерыву, 3:0 в начале второго тайма. Словно по канонам древнегреческой драмы, в игре еще было удаление Николая Сигневича (автора дубля) и гол ПАОКа. Но это добавило только эмоций - победный результат отстояли (3:1).

Здорово проявил себя каждый. Так, Игорь Стасевич, сделав две голевые передачи, вышел в лучшие распаковщики турнира (6 ассистов). 21-летний защитник Захар Волков в прошлом году с новополоцким «Нафтаном» вылетел из Высшей лиги, а сейчас прокладывает путь в плей-офф еврокубка.

ПАОК останется командой-загадкой, которая может как вынести московский «Спартак», на равных играть с «Челси», лидировать в сложном чемпионате Греции, так и уступить венгерскому «Види» и нашему БАТЭ. Но лучше поговорим о находках борисовчан.

«Желто-синие» вновь показали, как умеют делать выводы. Сначала два разных по содержанию матча с «Челси» (1:3 и 0:1), теперь сделали работу над ошибками с ПАОКом (дома ведь проиграли 1:4). Алесей Бага, ставший у руля в начале лета, показывает себя не только сильным мотиватором (почти на каждой пресс-конференции он повторят, что белорусские игроки и тренеры не хуже иностранных и будут побеждать), но и тактиком.

- Главные отличия состояли в том, что мы с самого начала были предельно сконцентрированы, плотно оборонялись, улучшили качество контратак. Ну и, естественно, выгодная стартовая диспозиция: ничто не гнало вперед, ведь ничья нас устраивала. Впрочем, победить все равно хотелось, - объяснил Бага, в чем отличия двух матчей с ПАОКом.

Болельщики в восторге от игры БАТЭ, но тренер знает цену победы:

- Ну, я не назвал бы победу легкой. Она оказалась тяжелой как в эмоциональном, так и в физическом плане. Хотя мы очень хорошо подготовились к матчу. Вчера на пресс-конференции, когда говорил, что мы готовы к выходу в нокаут-раунд, я нисколько не лукавил. Потому что прекрасно знал состояние команды. Плюс на своем веку мы видели много больших стадионов, соперничали с великими футболистами. И к такому шагу были готовы.

БАТЭ в третий раз вышел в плей-офф Лиги Европы. В сезоне-2010/11 борисовчане заняли второе место в группе с киевским «Динамо», голландским «Алкмаром» и тираспольским «Шерифом», а в 1/16 финала сыграли с ПСЖ (2:2 в Минске, 0:0 в Париже). В сезоне-2012/13 было третье место в группе Лиги чемпионов, в 1/16 Лиги Европы БАТЭ встретился с турецким «Фенербахче» (0:0 в Гродно, 0:1 в Стамбуле).

За этот еврокубковый год борисовчане суммарно заработали 10 млн. 210 тыс. евро (выплаты от УЕФА). В Беларуси бюджеты клубов - информация не публичная. Как сообщал «Прессбол», предполагаемый бюджет БАТЭ на сезон-2017 был 4,5 миллиона долларов. Если он увеличился, то незначительно. То есть благодаря еврокубкам БАТЭ обеспечил безбедный следующий год.

КСТАТИ

Возможные соперники: киевское «Динамо» и «Зенит»

Жеребьевка 1/16 Лиги Европы состоится в понедельник, 17 декабря, в 15.00. БАТЭ попал в число несеяных, среди возможных соперников: «Арсенал», «Айнтрахт», «Байер», «Бенфика», «Бетис», «Валенсия», «Вильярреал», «Генк», «Динамо» (Загреб), «Динамо» (Киев), «Зальцбург», «Зенит», «Интер», «Наполи», «Севилья», «Челси».

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