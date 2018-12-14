Александр Лукашенко: Если нас хотят, как Жириновский предлагал, поделить на области и впихнуть в Россию - этого не будет никогда

Цель таких мероприятий Александр Лукашенко объяснил возможностью напрямую обратиться к гражданам дружественной страны. По его мнению, там о положении дел в Беларуси простые люди знают мало.

- А где-то, чтобы договориться о том, чтобы наш "Беларусь-24" вещал в каком-то регионе, особенно в Москве, слушайте, нам такие заградительные пошлины выставляют, что страшно подумать, - сказал Александр Лукашенко. - И это в Союзном государстве. Поэтому вы для нас сегодня, как бы там ни юродствовали некоторые у вас, да и у нас, - это настоящее окно в нашу Россию.

Президент провел во Дворце Независимости традиционную встречу с российскими журналистами. Фото: БелТА

Во время четырехчасовой беседы президент рассказал о…

…российских кредитах

"Если мы сегодня от Российской Федерации, к примеру $4 - 5 млрд. получили кредитов, то каждый год мы за обслуживание этих кредитов платим $1 млрд. 200 млн.".

"Очень часто я читаю в СМИ, слышу даже от сторонников нашего союза такие фразы: ну что мы кормим все время Беларусь? А некоторые даже подсчитали, что за время независимости нам аж $100 млрд. отвалили. Я когда это читаю, думаю, что если бы $100 млрд., то белорусы подавились бы просто от такого огромного количества купюр, которые поступили в иностранной валюте от нашего братского государства. Полная чепуха».

…славянском мире

"Мы будем стремиться к тому, чтобы у нас здесь, на территории основных славянских государств, был мир».

"Если следовать "Повести временных лет", то от полочан произошли и кривичи, и северяне, а значит, здесь - на белорусской земле - находится духовный корень всего российского северо-запада: Смоленска, Пскова, Брянска, Белгорода и Курска".

"Несколько лет назад в рамках подобной встречи я говорил о том, что Беларусь может стать некоторым нравственным фактором для России. Скажу откровенно: мы к этому всегда стремились. Чтобы вы нас ценили, если уже совсем откровенно".

…налоговом маневре России

"Самый главный вопрос, который мы должны решать, - вопрос экономический - налогового маневра".

"Владимир Владимирович предлагает 25 декабря в Кремле встретиться и обсудить вопросы".

"Надо исполнять договор и идти шаг за шагом по выполнению этих соглашений".

"Была железная договоренность: равные условия для людей, для субъектов хозяйствования, чтобы развивать интеграцию. Сегодня не мытьем, так катаньем это перечеркивается".

…назначении генсека ОДКБ

"Это позор, что мы не можем избрать главного чиновника ОДКБ". "Ведь проблему создали не мы, а он (и. о. премьер-министра Армении Никол Пашинян. - Ред.). Раз создал, возникла эта проблема, посадили бывшего руководителя организации, если ты мудрый человек - тихонько бы решили этот вопрос, избрали этого чиновника, не такую огромную роль он там играет, и не было бы этой проблемы. Нет, Никол Пашинян окунул нас во внутриполитические проблемы. То, что это внутри Армении отозвалось, - это не мы туда влезли, это в ходе обсуждения он нас туда затянул, что там выборы и прочее".

"Поскольку мы следующие должны были от Армении перенимать эту эстафету (генсека ОДКБ. - Ред.), мне как-то неудобно было на эту тему говорить, как будто я рвусь, чтобы наш был человек. Нет, это Нурсултан Назарбаев, а потом Владимир Путин и остальные поддержали, чтобы в связи с этим председательство перешло и руководителем был избран следующий - это Беларусь. Я сказал: хорошо, мы к этому готовы, всего через год мы своего человека были бы должны предложить по уставу, пусть будет". "Потом Нурсултан Назарбаев ответил журналистам, что белорусы будут следующими председательствовать, в принципе, об этом договорились. Да, Армения была против, но практически об этом договорились. Президент Казахстана об этом сказал. Пошла резкая реакция от Никола Пашиняна".

…торговле оружием

"Азербайджанцы просят - продайте (ракетный комплекс "Полонез". - Ред.). А нам надо кредит возвращать, который брали под это. И я тогда сказал, что продам азербайджанцам. И армянам предложил аналогичный комплекс. Армяне отказались, сославшись на то, что у них есть российский "Искандер", его на параде показывали. И мы по просьбе азербайджанцев сделали им комплекс к параду. Вот в чем, наверное, моя вина - что я постарался для парада сделать этот комплекс. Но я ведь предложил и армянам, они сказали, что не надо".

…взаимных извинениях на саммите ЕАЭС

"Они (российские журналисты. - Ред.) обязательно меня там за руки схватят, зная, что я, конечно, не пройду мимо микрофона, если человек спрашивает. Я уважаю журналиста, отвечаю ему на вопрос. Говорю, что там накал был, что пришлось друг перед другом извиняться". "Что они делают: дают перепалку с Путиным в открытом эфире, а дальше, что Лукашенко пришлось извиняться перед Путиным за то, что он с ним вступил в разговор. Да Господь с вами! Я бы ниже своего достоинства посчитал за это извиняться. Мы извинялись там… Я перед Николом (Пашиняном. - Ред.) извинялся, что на него нападал там по разным причинам. Путин извинялся перед всеми. Там же такая каша была… Назарбаев начал извиняться. И это действительно было - мы извинялись друг перед другом на этом заседании. Но они же (российские СМИ. - Ред.) тонко и специально подсунули эту информацию».

…суверенитете Беларуси

«Для нас, запомните, святое - это суверенитет, я уже об этом говорил. Это относительная независимость, я считаю, что абсолютно независимых государств нет. И вы (Россия. - Ред.) тоже не настолько независимы, но суверенны. Если нас хотят, как Жириновский предлагал, поделить на области и впихнуть в Россию - этого не будет никогда. И если такими категориями руководство России мыслит - это во вред самой России".

…конфликте на юго-востоке Украины

«Я не хочу, чтобы старики гибли в Донбассе. Я знаю, что там происходит, лучше, чем сидящие здесь, и лучше, чем даже руководство России. Я знаю, что происходит. За что гибнут дети и старики, женщины? Ведь мужики там воюют где-то... Но дети чего гибнут, они в чем виноваты? Вот из чего исходит моя позиция. И нам ли - славянам - воевать здесь. Мы же на одно лицо, мы одни и те же люди. И я знаю украинцев. Я там служил, я там работал, ко мне люди с запада (Украины. - Ред.) приезжали, работали. Они не враги, они не такие плохие, как вы иногда говорите на каналах. Давно пора прекратить это, уже никто не смотрит".

"Но чем дальше - тем хуже. Я вам скажу свою позицию: все боятся, что там будет НАТО. Я недавно Владимиру Владимировичу сказал: слушай, мы с тобой скоро Господа будем просить, чтобы там было НАТО, а не отмороженные нацмены с ружьем. Вот до чего мы можем довести".

"Вас не удивляет, что в этот момент США выходят из договора об ограничении ракет малой и средней дальности. А теперь представьте на минутку, что у меня под Гомелем будут стоять ракеты с ядерными боеголовками, а у вас под Ростовом. Каково? Мы что, этого хотели? Поэтому пока не поздно, надо башку в руки взять и не кричать гвалтом, а что-то сделать, чтобы это прекратить".

«Как это сделать? Надо сесть и подумать, но для этого надо отказаться от нападок. Может где-то что-то за скобки вывести, где-то что-то простить на этом этапе. Слушайте, немцам же простили - 30 миллионов погибли - почти забыли. Слава богу, этого еще в наших отношениях нет. Так давайте делать шаги в этом направлении".

…необходимости российской военной авиабазы

«Правда, испохабили все этой базой. Никому база не нужна. Слушайте, строить какую-то базу на старом аэродроме (с Путиным мы обсуждали эту проблему). Я задаю вопрос: зачем? 3 - 4 минуты - время подлета самолетов из России. Зачем на передовую, если тут война начнется, тащить аэродром? Одна ракета - взлетно-посадочная полоса непригодна. Это был непродуманный пиаровский ход - вот, мы базу тут разместим". "На любую базу (белорусскую. - Ред.) завтра сажайте 10 - 20 - 30 самолетов. Пользуйтесь".

"Я говорю: ты что, намекаешь, что я должен купить (речь о просьбе к руководству России дать десяток самолетов. - Ред.)? У меня таких денег нет. Мне за газ надо платить, кредиты возвращать. И вообще, если откровенного говорить, ты что, хочешь, чтобы я купил автомат для того, чтобы тебя защищать?" "Поэтому у нас куча элементарных вопросов, которые надо решить, а потом совместный суд создавать… Надо показать прежде всего белорусам, да и россиянам, что у нас здесь проблем нет".

По информации БелТА