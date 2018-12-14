Янка Купала в первые годы БССР: Домашний арест, льготные лампочки и командировки к маме

100-летие основания Белорусской Советской Социалистической Республики отметят 1 января 2019-го. Дате посвящен выставочный проект «Маладая Беларусь» Государственного литературного музея Янки Купалы, совместный с Национальным архивом Беларуси и Национальным историческим музеем.

Выставку в музее Купалы оформили в стилистике пограничья - собственно, в таком положении ССРБ/БССР находилось в первые годы своего существования.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В дни создания БССР (изначально ССРБ - Советская Социалистическая Республика Беларуси) Янка Купала служил агентом по обеспечению Западной области и жил в Смоленске.

- Ужо 5 студзеня да Купалы прыйшлі старшыня часовага ўраду Зміцер Жылуновіч, палітыкі Аляксандр Чарвякоў і Язэп Дыла. Яны запрасілі паэта ў Мінск. 21 студзеня Янка Купала прыехаў у сталіцу Беларусі, - рассказывает куратор проекта Мария Барткова.

В таком составе первые руководители БССР сразу после создания республики просили Янку Купалы вернуться в Минск.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Купала работает библиотекарем, потом редактором. Долго болеет. А после годовой польской оккупации, с начала 1921-го, заведует отделом в Наркомате просвещения (что-то среднее между нынешними министерствами образования, культуры и информации). Тогда же Купала завершает перевод на белорусский «Слова о полку Игореве». По свидетельству Вячеслава Селяха, одного из директоров первого Белгостеатра (БДТ-1), на этой основе хотели ставить национальную оперу.

Жил Купала на Захарьевской, 135, в деревянном домике, где прошел I съезд РСДРП. Половину занимал писатель Змитрок Бядуля с семьей, другую - не только Купала с супругой, но и (до перезда в Польшу из-за безденежья) семья ее брата Винцента Станкевича: жена, трое детей, родители. По такому случаю Купала даже получил право на льготное пользование тремя электролампочками в 25 свечей каждая.

Этот портрет Купалы написал его сосед Дмитрий Полозов в 1921-м к I Всебелоруской художественной выставке.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Но в 1923-м литераторов попросили выехать - там обосновался музей съезда. Переезжая, Купала договорился, что его собрание книг с рядом раритетов купит госбиблиотека БССР. Поэт запросил за книги 12 тысяч рублей и подарил библиотеке свои рукописи. Для сравнения (хотя это делать и трудно - шли годы страшной инфляции): в 1922-м на весь штат Академического центра Наркомпроса в 96 единиц выделялось 1920 рублей в месяц. Интересно, что, когда Купала в 1921-м полгода находился под домашним арестом по подозрению в сотрудничестве с поляками, комиссар просвещения Всеволод Игнатовский требовал, чтобы поэту вернули эти самые рукописи и книги.

Библиотеку Купалы были готовы купить за 12 тысяч рублей.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В центре экспозиции - карта Беларуси, разделенной Рижским миром в 1921-м. На ней отмечены места, связанные с биографией Купалы и его семьи. Большинство из них оказалось в Польше. Но поэт часто наведывался в фольварок Окопы неподалеку от новой границы, где с 1911 по 1926 годы жила его мама Бенигна Ивановна.

С Окопами связана история стихотворения «Па Даўгінаўскім гасцінцы» - эта дорога на Вильно, прерванная границей, вела в те места. После первых же публикаций цензура вырезала из стихотворения строфу с намеком на виновных в разделе Беларуси: «Калісь мы ў Рыгу збожжа везлі, цяпер зямлі завезлі часць…» А завершается стихотворение обращением: «Стань, Разымблюм! Акопы ўжо!» После поисков в Национальном архиве музейщики установили: этот извозчик - реальный человек Мордух Рубинович Роземблюм, земляк матери Купалы, уроженец местечка Рубежевичи, что служил фурманом в Наркомпросе.

- «Пусціўшы дома пагалоску, што я нядуж, лячыцца час...» - так з гумарам пачынае Янка Купала гэты верш, датаваны 26 чэрвеня 1926-га, і мы разумеем, што паэт выправіўся да мамы ў дні, калі адзначаў 44-ы дзень нараджэння, - говорит Мария Барткова. - Падчас іншых візітаў у Акопы на руках у Купалы меліся камандзіровачныя пасведчанні для збору фальклору. А асноўнай крыніцай была маці, якую з маладосці называлі Бянігна-пявуння.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Школы топили лесом Радзивиллов, а из театра выгоняли штыками

- В послевоенной разрухе реввоенсовет Минского района аж через главу республики Александра Червякова требовал от Наркомпроса выделить стол, три стула и одну машинку с машинисткой. А ведь этот орган власти тоже искал мебель. Скажем, в Наркомате земледелия, управлявшем бывшими имениями шляхтичей.

- В холодные зимы 1918 - 1921 годов ситуацию с отоплением школ спасала частная железная дорога из имений уже эмигрировавшей к тому времени меценатки Магдалены Радзивилл. Оттуда поставлялся лес в столицу ССРБ.

В архивах удалось установить: извозчик - герой стихотворения Купалы "Па Даўгінаўскім гасцінцы" - реальное лицо.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В первые годы советской власти в здании нынешнего Купаловского театра работали белорусская, еврейская труппы, опера и балет, хор. Но порой актеров и зрителей с билетами на руках отгоняли от дверей штыками.

- Камісары маглі на тыдзень канфіскаваць будынак, скажам, для паказальных судоў, - приводит факты Мария Барткова. - Адзін з дырэктараў БДТ-1 Аляксандр Ляжневіч склаў рапарт з пратэстам Чарвякову і праз тыдзень страціў пасаду «за неадпаведнасць» ёй.

Директора Белгостеатра уволили за несогласие с конфискацией театра красными комиссарами.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

КСТАТИ

«Саабшчыце пісьмом, дзе ідзець граніца»

В Национальном архиве - десятки томов документов по репатриации земляков. Еще от имени правительства Белорусской Народной Республики ее начинал как генеральный консул Алесь Бурбис, друг Янки Купалы, а продолжил Михаил Мороз, возглавивший Белорусское представительство в Москве.

В таких карточках (музей сделал их реконструкцию) белорусы просили вернуть их на родину.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В ответ на объявление в газете «Известия» 19 апреля 1921-го белорусы стали присылать в представительство анкеты с просьбой вернуть их на Беларусь. Купаловский музей показал, как выглядели трогательные послания.

В таких карточках (музей сделал их реконструкцию) белорусы просили вернуть их на родину.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В таких карточках (музей сделал их реконструкцию) белорусы просили вернуть их на родину.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Агроном Болеслав Лапырь, 25 лет, в своей «адповедзі» из Тулы указывает: «Збіраюся выехаць пры першай аказіі, верны сын Беларусі». Многие, как кавалерист Иван Козлов, не знали, где их дом - «у нас ці ў польскіх хляхтаў»: «Прашу, братка, не адкажыце ў маёй шчырай просьбе, саабшчыце пісьмом, дзе ідзець граніца». «Гражданин Беларуси» 54-летний Николай Наревич из Челябинска пишет, что и сам хочет в Беларусь, и его жена-домохозяйка («очень желает вернуться»), и их трое детей: «Даже очень желаю», «Имею непреодолимое желание», «Всей душой желаю вернуться на родину». Писали и группы беженцев-белорусов по 450 человек, которые не имели хлеба, умирая от голода.

Одним из тех, кто хотел вернуться в Беларусь через представительство в Москве, был поэт Владимир Дубовко.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

СПРАВКА «КП»

В конце декабря 1918-го большевики поддержали мысль о создании белорусской республики в том числе из-за большой активности послов и Рады БНР в Европе. Занимался этим вопросом лично Сталин, при его участии определяется территория - Гродненская, Минская, Могилевская, Смоленская, Витебская губернии.

Манифест, провозгласивший республику, обнародовали по радио в ночь с 1 на 2 января 1919 года. Возглавил временное правительство председатель Белорусского национального комитета Змитер Жилунович (литературный псевдоним - Цишка Гартный). Его конфликт с главой Облисполкома Западной области и фронта Александром Мясниковым за место лидера решал лично Сталин. При этом больше мест все равно осталось за сторонниками большевиков, а не Белнацкома - девять против семи.

Временное правительство вступило в права с 3 января 1919-го, а 5-го выехало из Смоленска в Минск. Затем территорию республики урезали до Минской и Гродненской губерний. Но ее независимость признал ВЦИК РСФСР, а I Всебелорусский съезд советов депутатов принял конституцию. Там же избрали постоянный ЦИК, который возглавил Мясников.

В конце февраля образована Литовско-Белорусская ССР со столицей в Вильно. Но в те же дни началась советско-польская война. Уже в апреле власть в Литбел перешла из Вильно в Минск, затем республика перестала существовать. После 40-дневной обороны 8 августа поляки почти на год заняли Минск.

После освобождения республика сменила название на БССР и стала одной из учредительниц СССР. Затем был Рижский мир 18 марта 1921 года, разделивший белорусские земли между Советской Беларусью и Польшей. В 1924 и 1926 годах территория БССР подросла вдвое за счет присоединенных от РСФСР частей Витебской, Гомельской и Смоленской губерний. Следующий раз республика вырастет уже в 1939-м, после воссоединения восточных и западных земель…