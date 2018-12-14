Крупные торговые сети обещали не повышать цены к Новому году. Стоит ли им верить?

На днях в ассоциации розничных сетей заявили, что в предновогоднее время не будут повышаться цены в крупных магазинах. Новость радостная, учитывая, что в ассоциацию входят практически все ритейлеры Беларуси, т. е. крупные торговые сети, которые белорусов на слуху или в шаговой доступности. Как они работают?

- Торговые сети ассоциации объединены общими идеями развития, законом. Мы работаем в равным условиях, но мы при этом конкуренты. Все магазины не могут сесть и договориться продавать картошку, например, по 60 копеек, а яблоки - по 79. Это невозможно, потому что у нас в стране свободный рынок и ценообразование на все, за исключением социально-значимых товаров, - рассказывает сопредседатель ассоциации Шаблинская Наталия Сергеевна.

«Комсомолка» решила задать 5 наивных вопросов о том, как работает эта система и почему цены под Новый год поднимать не будут - ведь, казалось бы, это так выгодно магазинам.

1. Какие торговые сети обязались не поднимать цены?

- Это участники ассоциации, в которую входят 16 крупнейших торговых сетей в Беларуси, самые инициативные и продвинутые ритейлеры. Государственные магазины никак с нами не связаны, - объясняет Наталия Шаблинская.

2. Почему вообще возникла такая потребность - раньше цены к Новому году поднимали?

Она не возникала - так было всегда, это часть нашей маркетинговой политики и реальная возможность для людей купить товары по доступным ценам. И раньше никто из ритейлеров цены тоже не повышал. А что происходит в мелких магазинах, которые не относятся к нашей ассоциации, я не знаю. У нас очень широкий ассортимент и количество товара для того, чтобы праздник прошел без сбоев. Сейчас разве что недостаток белорусских огурцов и помидоров, но их сезон просто закончился, и никто тут не виноват.

В канун праздников мы не только не повышаем цены, а напротив, подготовили много акций и скидок от 20 до 40%. Так что торговля готова к Новому году, и никто разочарован не будет.

3. Как и кто будет это контролировать?

Функция мониторинга цен на рынке - задача МАРТ и территориальных органов управления.

14 декабря было поручение от МАРТ следить за ценами на рынке сетевых магазинов. Сам же ритейлер может только проверять соответствие своих цен потребностям рынка. Мы регулярно проводим анализ всех своих розничных сетей - никогда между магазинами одной сети не было и не будет большой разбежки в ценах.

4. Что будет, если магазин все же поднимет цены?

- Никакой ответственности у нас не предусмотрено. В данном случае она может нести только моральный характер. Но важно понимать, что чудес не бывает. Если поставить цену, которая не будет конкурентоспособной, можно остаться ни с чем. У людей сейчас не так много денег, так что магазины борются за каждого покупателя. Если без причины взвинтить цену, то товар не реализуется, покупатель поймет, что цены стали резко выше, и уйдет в другое место. А убытки лягут на плечи самого продавца.

5. А цены после боя курантов не взвинтят?

- Нет, никаких повышений цен вообще не планируется со стороны участников ассоциации. Я бы не хотела, чтобы это подавалось как какая-то акция, после которой цены поднимутся, - заверила Наталия Шаблинская. - Ассоциация контролирует цены и с апреля добровольно предоставляет ежемесячную статистику о наценках в МАРТ, ведь государством они не регулируются. Мы же не какие-то бессердечные.

Согласен с доводами ритейлеров и руководитель и проекта belretail.by Сергей Скороход.

- Мне кажется, что заявление о неповышении цен - просто пиар-акция со стороны ассоциации, потому что цены обычно если и кто увеличивает, то, как правило, производители. Хотя и нормальные производители не будут увеличивать цены на свою продукцию в канун Нового года без причины. Магазины скорее сделают хороший запас товаров, потому что праздничный хапун и так обеспечивает большой объем продаж, - объясняет Сергей Скороход.