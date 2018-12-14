Алексей Ягудин: «Есть планы открыть в Беларуси школу фигурного катания»

«С ЖЕНОЙ МЫ НЕ НАДОЕДАЕМ ДРУГ ДРУГУ НИ В ЖИЗНИ, НИ НА РАБОТЕ»

- Какие ощущения перед премьерой ледового спектакля «Щелкунчик и Мышиный король» в Минске (15 декабря)? Этот спектакль вы «откатали» уже сотни раз, но в Минске первый показ. Если ли волнение или что-то такое?

- «Минск-Арена» уже как родная, все входы-выходы исхожены и знакомы. Тут мы бывали не раз и на ледовых шоу, и на «Экстраваганза». Равно как и Минск уже родной. У меня же дом на Минском шоссе. Сейчас у вас бываю часто, живу между двумя городами, ведь продолжаем снимать проект «Галерея красоты», который выйдет на «Беларусь 2» этой весной.

«Щелкунчик» мы много раз показывали в России. Премьера постановки Ильи Авербуха была в Москве два года назад, этим летом выступали в Сочи. В этом году великий тренер Татьяна Анатольевна Тарасова привнесла свои нотки, добавила свежего воздуха, видоизменила хореографию групповых номеров. Это несколько штрихов к постановке Ильи Авербуха, работы которого стали знаком качества.

Илья Авербух: «При постановке «Щелкунчика» совершил музыкальное хулиганство»

- Каково выступать вместе с женой Татьяной Тотьмяниной?

- Очень часто говорят, что людям тяжело и жить вместе, и работать вместе. Но не в нашем случае. Долго мы притирались друг к другу, были и взлеты, и падения (сейчас я не про спорт). Мы научились уважать друг друга. В этом спектакле у нас не так много пересечений, по сюжету мой герой больше хочет напакостничать Щелкунчику, а не Марии. В самом начале спектакля я приезжаю на карете. Кстати, когда наши дети или дети друзей приходят на спектакли, я рисую им усики, и такой мышиной свитой мы выезжаем на лед. Дальше я сватаюсь, хочу забрать Марию, она дает отпор… Потом всего пару моментов, где мы пересекаемся.

В последнее время мы с Татьяной делим одну гримерку. Мы не надоедаем друг другу ни в жизни, ни на работе. Это большое удовольствие, что дополнительное время можно быть со своей любимой.

«И У НАС ВСЕГДА ВОЛНЕНИЕ ПЕРЕД ВЫХОДОМ, ПОТОМУ ЧТО ДЕТЕЙ НЕЛЬЗЯ ОБМАНУТЬ»

- Как пропускали через себя роль Мышиного короля?

- Так это я! Если «Щелкунчик и Мышиный король», то кого будет играть Алексей Ягудин? Крысу. Если «Ромео и Джульетта»? Меркуццио - Ягудин. Хотя я боролся за роль Джульетты, мне ее почему-то не дали, но ладно, оставим это на потом (смеется). Если серьезно, то я человек настроения, подвержен резким колебаниям. Для спектакля я сам кое-что придумал, там много интерактива, у кого-то ворую воду, у кого-то возьму и примеряю очки, шляпу свою предложу. У этой нескучной роли много ярких сторон. Мне нравится пошалить, побегать, посмеяться, поплакать. Понятно, что в жизни я никому не пакостничаю, но такие всплески характерны моему темпераменту. Я даже горд, что в этом спектакле я такая «крыска», которая бегает и хочет немного пошалить.

Для меня детские новогодние спектакли занимают особенное место, к ним относимся с трепетом. Мы с Таней родители двух дочек. И у нас всегда волнение перед выходом, потому что детей нельзя обмануть. Для нас, как перфекционистов, это сложно, но дополнительное удовольствие.

- В ледовых шоу и спектаклях нет соперничества и медалей. В чем тут для вас интерес и кайф/драйв?

- Кайф от свободы. Хотя резкого перехода не было, ведь в фигурном катании есть показательные выступления, гастроли. Просто сейчас это стало основной работой. Тут нет границ для творчества, ты можешь быть кем захочешь, и можно делать те вещи, которые в спорте невозможно.

Алексей Ягудин: "Часто люди сюсюкаются: я тебя люблю… Слово «любовь» как таковое для меня не существует. Любовь – это твое внутреннее состояние"Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Вы как-то сказали: «Мне не нравится слово «любовь». Терпеть его не могу». Поясните.

- Часто люди сюсюкаются: я тебя люблю… Слово «любовь» как таковое для меня не существует. Любовь - это твое внутреннее состояние. Это невидимая ниточка, которая соединяет двух людей. Само слово без смысла можно твердить кому угодно, для меня большее значение имеет то состояние, в котором ты находишься при общении со своей второй половиной.

- Вы прошли школу великих тренеров и педагогов. Как воспитываете детей?

- Помню, когда Таня была беременна первым ребенком, читала много книг о воспитании. Но правильно говорят: сколько бы нам ни советовали другие люди не повторять ошибки в определенных ситуациях, мы все равно сами этого не поймем это, пока не повторим. Ребенок ребенку рознь. К одному надо пожестче, другому, наоборот, больше ласки и объяснений. Каждый по-своему видит воспитание. У нас есть одно правило в семье: например, если мама говорит, что стакан из стекла, я не могу сказать, что он из железа. Тогда у ребенка будет дилемма: на чью сторону стать. Мы все должны быть в одной лодке. Еще стараемся как можно дольше для детей сохранить сказку, что Дед Мороз им привезет подарки. Да, когда-нибудь к ним придет взрослое понимание, но пусть они еще поживут в таком «Лалаленде».

- В январе в Минске пройдет чемпионат Европы, вы выступите в роли комментатора. Расскажите как профессионал, какое место в иерархии занимают такие турниры? Какие предвкушаете интриги?

- Это второй по значимости турнир в сезоне для европейских спортсменов. Понятно, что раз в четыре года Олимпийские игры - это все. Но лично для меня Олимпиада - это словно что-то такое, что находится на другой планете. А чемпионат Европы - вот он здесь с нами. Это такой вид спорта как биатлон: можно всю гонку идти первым, а на последнем рубеже смазать весь результат. Так и у нас, вроде мы все прогнозируем, но можно упасть и все. Как говорится, лед скользкий. По посещаемости все должно быть на ура. Беларусь любит фигурное катание и зимние виды спорта.

- Сейчас к фигурному катанию дополнительное внимание за счет противостояния Загитовой и Медведевой. Это добавляет интереса к фигурному катанию? И есть ли что-то похожее на ваше соперничество с Плющенко?

- Когда есть подоплека и интрига - это поднимает интерес. Было у нас с Женей противостояние, но не на таком уровне, потому что фанаты фигурного катания были проще. И СМИ были не на таком высоком уровне, все было скучнее. Сейчас гаджеты, интернет - все моментально уходит в соцсеть. Плюс нам с Женей Плющенко было все равно, что пишут. Девушки все воспринимают по-другому, они же читают и впитывают все. И им по 16 и 19 лет. Сложно все пережить. Самое большое зло - это проявление интереса публики к тому, что у кого-то не получилось, случилось падение и так далее. Когда все хорошо - не интересно. А вот когда кто-то ушел, что-то кому-то сказал… Это все накручивают и СМИ, понятное дело для кликов, продаж. Безумные фанаты обоих лагерей подогревают интерес. Я не раз говорил: дайте девчонкам спокойно жить и тренироваться.

- Илья Авербух говорил, что пока все будут следить за противостоянием Загитовой и Медведевой, вперед может вырваться японка Рика Кихира. В финале Гран-при сезона так и получилось. Как ей удалось прорваться через российскую гегемонию в женском фигурном катании?

- Так сколько было этой гегемонии? Два года. Долгие годы в мужском катании россияне побеждали. Где они сейчас? Там же, где были девочки в те времена. Сейчас все поменялось. Кроме тех девочек, что сейчас на виду, есть перспективные юниорки. Посмотрим, как будут себя чувствовать японки. Рика Кихира - молодец, очень хорошо катается. Так получилось, что Алина Загитова допустила ошибку тогда. Но без поражений не бывает побед.

- Вы как-то говорили, что проблема Медведевой - психология, она боится проиграть. У вас большой опыт и вы читаете много книг по психологии. Что бы ей порекомендовали?

- За Женю не могут отвечать. Но мне кажется, что в ее ситуации сказывается психологический фактор. Она не боится проиграть, а хочет как можно быстрее доказать всему миру, что сделала правильный выбор, сменив тренера. Что будет дальше - скоро увидим.

Алексей Ягудин: "В ледовых спектаклях нет границ для творчества".Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Есть мнение, что правила в женском фигурном катании надо как-то изменить, иначе оно может превратиться в соревнование прыгающих девочек. Мол, сейчас многие 15 - 16-летние фигуристки делают прыжки с четырьмя оборотами. А в 19 лет после физиологических изменений не та координация и пластичность.

- Так же можно предложить вернуться к пейджерам. Зачем делать шаги назад? Фигурное катание и все правила, чтобы уберечь кого-то, наоборот, будут тормозить развитие. Всегда найдутся люди, которым не нравится система, правила. Особенно в таком виде спорта. Считаю, что надо позволять всем прыгать и соревноваться.

«ПРОБЛЕМА ФИГУРНОГО КАТАНИЯ В БЕЛАРУСИ - НЕХВАТКА ТРЕНЕРСКИХ КАДРОВ»

- Фигурное катание в Беларуси переживает не лучшие времена, пока не за кого даже просто поболеть на чемпионатах мира и Олимпиадах. Что надо делать спортивным функционерам, чтобы исправить ситуацию?

- У вас есть дети, которые хотели бы кататься, есть площадки. Проблема нехватки тренерских кадров. Думал о том, чтобы открыть в Беларуси школу. Сейчас ведутся переговоры, познакомился с председателем федерации. Мы говорим о том, чтобы придать импульс развитию фигурного катания. И чтобы это было что-то реальное, а не только девизы.

- Вспомните слова, педагогические приемы ваших тренеров, которые в значительной степени повлияли на вас и мировоззрение.

- И Алексей Мишин, и Татьяна Тарасова много сделали для меня. Татьяна Анатольевна открыла дверь в будущее. Вся сложность жизни в простоте. Всегда надо поднимать свою задницу и идти работать. Татьяна Анатольевна говорила мне тогда: «Леша, лучше умереть сегодня, чем проиграть завтра». За тебя никто твою работу не сделает, надо быть на две головы выше, чтобы у конкурентов не было шансов. Еще один постулат, которого придерживаюсь, и сейчас мне сказал психолог, с которым работал: «Кто, если не ты, когда, если не сейчас?!»

«КТО ФИГУРИСТ ЗАСТРЯЛ ЛЕЗВИЕМ В БОРТУ»

- Артистам и спортсменам часто приходится выступать через «не могу». Какие бывали ситуации? Например, завтра выступление, а сегодня поднялась температура.

- Все просто - надел коньки и пошел. Других вариантов нет. Бывало, что багаж застревал где-то при перелетах и коньки не приезжали. Тогда приходилось спрашивать у коллег. Да, было больно, потому что не твои коньки, не твой размер. Но зрители же не виноваты, что у тебя коньков нет. В любых случаях виноват только ты сам. Как-то за неделю до чемпионата Европы у меня сломались ботинки, и за это время обкатал новые, хотя обычно нужен минимум месяц. Тот турнир тогда выиграл.

А комичных ситуаций бывало много. На площадках, где поворот борта, бывают вырезы для телекамер. Один парень делал прыжок и улетел туда. Другой коньком как-то врезался в деревянный бортик (это сейчас пластиковые) и лезвием застрял. Сколько раз костюмы расходились, и у девушек грудь была видна, это, конечно, не очень смешно, но нам, мужикам, нормально.

«ДЕТСТВА КАК ТАКОВОГО НЕ БЫЛО. БЫЛ ТОЛЬКО ЛЕД И КОНЬКИ. ЗАТО КАКОЕ ПРЕКРАСНОЕ НАСТОЯЩЕЕ!»

- Какие были тяготы и лишения во время вашего выступления?

- Детства как такового не было. Но мы с Таней уделяем много внимания образованию детей. Лучше потерять детство, но обрести настоящее и будущее. Это как строить дом без фундамента. Конечно, мне в юности хотелось съездить в лагерь, пожарить шашлыки на берегу озера, мяч погонять, девчонок за косички подергать. А был только лед и коньки. Зато какое прекрасное настоящее!