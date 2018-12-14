Скоро Новый год, Дед Мороз уже упаковал подарки. А значит, пора эти подарки получать. «Комсомолка» с 10 по 23 декабря приглашает на новогодний квест в книжные магазины.

Итак, берете карапуза за руку, направляетесь в ближайший книжный магазин сети «Букваешка» (смотри «Будь в курсе!»), находите полку с книгами и журналами Издательского дома «Комсомольская правда». А дальше играете в математику: выбираете любые издания из серий «Сказочный патруль», «Лео и Тиг», «Ми-ми-мишки», «Лунтик», «Фиксики» так, чтобы стоимость покупки была не менее 20 рублей. Оплачиваете книги и - бинго - квест пройден! В качестве подарка вы получаете детский шампунь из новой линейки Modum for Kids от компании «Модум - наша косметика».

Кстати, подарочный шампунь в полноразмерном флаконе 250 мл, без красителей, без парабенов, без силиконов, гипоаллергенный. Содержит органические экстракты ромашки, календулы, солодки и... ЗАБОТУ.

Будь в курсе!

Все детские издания «Комсомолки» созданы по мотивам любимых мульфильмов. В них тексты для чтения, увлекательные задания, развивающие память и мышление, раскраски и веселые истории в популярном формате комиксов.

Адреса книжных магазинов сети «Букваешка»

г. Минск, пр. Партизанский, 150А, 1-й этаж ТЦ МОМО;

г. Минск, ул. П. Мстиславца, 11, 3-й этаж ТЦ Dana Mall;

г. Минск, пр. Дзержинского, 104, 3-й этаж ТЦ «Титан»;

г. Гомель, пр. Речицкий, 5в, 1-й этаж ТЦ «Мандарин Плаза»;

г. Гомель, ул. Гагарина, 65, 2-й этаж ТЦ «Секрет»;

г. Гродно, ул. Дубко, 17, 2-й этаж ТЦ Old City;

г. Брест, ул. Куйбышева, 15, 1-й этаж ТЦ Gallery Grand;

г. Могилев, ул. Островского, 5, 2-й этаж ТЦ «Планета Green»;

г. Минск, ул. Тимирязева,125, к. 10, «Мир моды - 4».