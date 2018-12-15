В шоу «Талент краiны - 3» победили очаровашка Мила Хотулева и скрипач Никон Мазоль

Решение судьям далось нелегко - все участники выступили достойно. В результате никто не смог устоять перед очаровательной хохотушкой Миланой, которая декламировала стихи, и, несомненно, талантливым скрипачом Никоном. «Комсомолка» поговорила с ребятами после победы.

«Папа заплакал от счастья, когда узнал о победе лапочки-дочки»

Вы удивитесь, но родители 5-летней Миланы не ожидали, что их кроха победит! Но, на наш взгляд, эта девочка не оставила равнодушным ни одного зрителя. Бесконечная радость и оптимизм малышки зарядили каждого.

Вы удивитесь, но родители 5-летней Миланы не ожидали, что их кроха победит!Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Совершенно не ожидали - удивились страшно. Папа даже заплакал от счастья за кулисами! Мы даже не думали, что так далеко пройдем. Прекрасно понимали, что Милана маленькая, и жанр у нас не популярный. Мы видели остальных детей: все - талантливые, все - умницы. До сих пор не понимаю, как жюри смогли выбрать лучших из разных жанров и возрастов. За кулисами была дружелюбная и домашняя атмосфера - конкуренции не было! - рассказывает «Комсомолке» мама Анжела Хотулева.

- А как Мила восприняла победу?

- Она пришла со сцены вся в эмоциях. Кричала:«Я финалист, я финалист!» Мне кажется, она даже не поняла, что победила! - хохочет мама. - Мила у всех спросила: «Вы меня видели? Тебе понравилось?»

Председатель жюри изумлялась, что Милана смогла выучить такой огромный текст, но Анжела признается, что проблема была не в том, чтобы выучить, а чтобы его забыть.

- Книга с картинками «Девочка и лев» Якова Акима еще из моего детства, когда-то я ребенком тоже любила эти стихи. Мила достаточно давно увлекается чтением стихов и «Девочку и лев», можно сказать, знала наизусть. Но так как это очень большое произведение, а номер по времени мне ограничили, нам пришлось забывать часть четверостиший!

С четырех лет Милана занимается в творческой студии «Форум». Именно там малышка поняла, что любит сцену.Фото: Павел МАРТИНЧИК

С четырех лет Милана занимается в творческой студии «Форум». Именно там малышка поняла, что любит сцену. Хотя растет Мила не в творческой семье, а старшая сестра 9-летняя Лиза и вовсе не любит публичности.

- Талант дочери разглядели на занятиях. Мила не только читает стихи, но и поет. Она уже выступала со своим коллективом на «Славянском базаре» в Витебске. Пела вместе с российским артистом Марком Тишманом на творческом вечере композитора-песенника Александра Морозова, - рассказывает мама.

"Девочка и лев" - одна из любимых книг из детства мамы Миланы Анжелы.Фото: Павел МАРТИНЧИК

На кастинг шоу «Талент краiны» Милану привела бабушка Светлана Викентьевна. Но не только поклонница таланта внучки, но и фанатка самого проекта. Теперь Милана благодарна бабушке и не может нарадоваться полученным призам. По ноутбуку Милана смотрит мультики, под портативную колонку поет и танцует. А на выигранные деньги девочка попросила купить ей синтезатор - Милана еще занимается музыкой! А 18 декабря у нее городские соревнования по художественной гимнастике - ведет в будущем малышка мечтает стать профессиональной гимнасткой.

«Наутро после победы простуженный Никон сразу взялся за скрипку»

13-летний Никон Мазоль растет в творческой семье.Фото: Павел МАРТИНЧИК

13-летний Никон Мазоль растет в творческой семье: мама - скрипачка, руководитель струнного оркестра Екатерина Мищенчук, дедушка - заслуженный артист Беларуси Владимир Мищенчук, бабушка - актриса театра и кино Людмила Кучеренко. Поэтому уже с пеленок у маленького Никона проснулась тяга к творчеству.

- У нас есть фотография, где сын еще в ходунках пытается играть на фортепиано. Помню, как Никон мог взять скрипку и пристально ее рассматривать, - улыбается мама Екатерина. - Мы подумали, что это знак, и, когда сын подрос, отвели его на подготовительное отделение при консерватории к профессору Эдуарду Кучинскому. Именно он сказал, что Никон очень талантливый и что мы сделали правильный выбор. С тех пор сын не расстается со скрипкой!

«Талент краiны» покорился виртуозному скрипачу не сразу. Никон приходил на кастинг второго сезона, но даже не попал в отборочный концерт.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Правда, «Талент краiны» покорился виртуозному скрипачу не сразу. Никон приходил на кастинг второго сезона, но даже не попал в отборочный концерт. Но неудача не сломала упорство мальчишки. На кастинг третьего сезона Никон подал заявку даже без предупреждения родителей.

- Сын увидел рекламу на ОНТ, записал дату, время и адрес, и сам пришел на кастинг. Я в это время была на съемках на телевидении и ничего не подозревала. Мне кажется, что к третьему сезону сын был готов больше, чем ко второму. За год мы стали учить репертуар, раскрывающий все грани его таланта. И мы счастливы, что это оценили члены жюри! Никон, кстати, наутро после победы немного простудился, но все равно сразу взялся за скрипку: решил учить следующую программу. И еще сказал: «Знаешь мама, у меня нет никакой звездной болезни!»

Никон планирует связать свою жизнь с музыкой.Фото: Павел МАРТИНЧИК

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