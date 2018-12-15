2018-12-16T18:25:28+03:00
Минск
КП Беларусь

У Дворца спорта открылась новогодняя ярмарка: улитки за полтора рубля, чурчхела за 10 и глинтвейн на французском вине

Целый месяц горожане смогут приходить туда погреться горячими напитками и перекусить. Работают павильончики с 12.00 до 22.00.
Ольга ШИЛАК
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У Дворца спорта в Минске открылась новогодняя ярмаркаУ Дворца спорта в Минске открылась новогодняя ярмаркаФото: Павел МАРТИНЧИК
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До Нового года осталось две недели, столицу уже по-праздничному украсили, зажглись огоньки на елочках. Значит, впору открывать и сезон праздничных ярмарок с горячими напитками, едой, сувенирами. Первыми начали работу небольшие торговые павильончики у Дворца спорта. 15 декабря мы отправились туда, чтобы узнать, чем там будут угощать минчан в этом году.

По традиции, с десяток торговых домиков, украшенных гирляндами и огоньками, выстроились вдоль проспекта Победителей. Мы пришли туда около 16.30, но некоторые из них были закрыты. Несмотря на вечер субботы, людей на ярмарке немного. Продавцы надеятся, что ближе к праздникам ситуация изменится.

- Работаем первый день, конечно, пока люди не толпятся у прилавка, - говорит продавец. – Скорее, уже к Новому году, Калядам будет больше! Мы открыты до 10 вечера, может, еще молодежь подтянется!

На ярмарке можно попробовать, например, рульку с гарниром Фото: Павел МАРТИНЧИК

На ярмарке можно попробовать, например, рульку с гарниромФото: Павел МАРТИНЧИК

Помимо еды можно купить и сувениры Фото: Павел МАРТИНЧИК

Помимо еды можно купить и сувенирыФото: Павел МАРТИНЧИК

Зато чем точно могут похвастаться нынче торговцы – так это разнообразием товаров. Тут тебе и улитки с базиликом и чесноком за полтора рубля за штуку, и блинчики с красной икрой за 7 рублей, и шаурма за 5 рублей. Есть даже чурчхела, правда, стоит она 10 рублей, зато продавцы уверяют: натуральная и орехов в ней немерено. На ярмарке можно отведать шашлык с мангала. За 100 грамм свинины нужно заплатить 4 рубля, то есть средний кусочек обойдется примерно в 7-8 рублей.

- Мы еще мало что посмотрели, - говорят Анна и Григорий. – Пришли погреться глинтвейном, прочитали, что сегодня открываются. Удивляет, конечно, что не все киоски открыты. Да и вообще их как-то маловато, можно было бы либо в два ряда сделать, либо поставить больше прям до Дворца спорта.

Погреться у огня - почему бы и нет? Фото: Павел МАРТИНЧИК

Погреться у огня - почему бы и нет?Фото: Павел МАРТИНЧИК

Видно, что в этом году к торговле на улице подтянулось больше представителей общепита. Так, появились ларьки от литовского ресторана, где можно попробовать литовские колбаски с гарниром (тушеной капустой) за 10 рублей или рульку за 12 рублей. Подают здесь даже цепеллины – большие клецки из картофеля за 5 рублей.

Рядом с прилавками есть стойка, где можно выпить горячего и отдохнуть. Замечаем там маму с маленьким сыном.

- Мы с ребенком просто прогуливались, - рассказывает минчанка Марина. – Он увидел елку, огоньки, подошли и к домикам с едой. Конечно, больше здесь разнообразия для взрослых. Для детей особых развлечений нет.

Чтобы придать ярмарке новогодний мотив, многие продавцы переоделись в дедов Морозов. У одного такого «дедушки» можно купить картофельные ломтики на палочке, приготовленные на огне. Стоит такое белорусское раздолье 3 рубля. А рядом продают и драники со сметаной, по рублю за штуку.

Ценник на глинтвейн в основном 3-3,5 рубля Фото: Павел МАРТИНЧИК

Ценник на глинтвейн в основном 3-3,5 рубляФото: Павел МАРТИНЧИК

Самый популярный напиток - глинтвейн. Его здесь варят на разных винах, а также на готовых смесях Фото: Павел МАРТИНЧИК

Самый популярный напиток - глинтвейн. Его здесь варят на разных винах, а также на готовых смесяхФото: Павел МАРТИНЧИК

Конечно, на ярмарке предлагают чай-кофе, но самый ходовой товар - это глинтвейн: красный и белый, на разных винах, для трезвенников есть и безалкогольный. Некоторые варят напиток со специями и дольками апельсина прямо на месте, на грузинских, молдавских и белорусских винах. Некоторые же используют готовые смеси. Ценник на них разный, но в основном 3- 3,5 рублей за 200-250 грамм. В одном из киосков продается глинтвейн с имбирем и медом на белом французском вине, он обойдется в 4,5 рублей, но оно того стоит!

Ярмарка будет работать до 15 января, с 12.00 до 22.00.

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