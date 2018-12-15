2018-12-17T14:56:28+03:00
Спорт
КП Беларусь

На хоккее в Норвегии вместо гимна Беларуси включили «Касіў Ясь канюшыну»

Зрители отслушали мелодию стоя
Захар ПЛАТОНОВ
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Перед началом игры вместо гимна Беларуси включили хит «Песняров» «Касіў Ясь канюшыну». Фото, стоп-кадр видео.Перед началом игры вместо гимна Беларуси включили хит «Песняров» «Касіў Ясь канюшыну». Фото, стоп-кадр видео.
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Сборная Беларуси по хоккею на этой неделе отправилась в Норвегию на товарищеских турнир MECA Hockey Games. Еще в четверг наши хоккеисты в экспериментальном уступили норвежцам - 1:6. Долгое время болельщики обсуждали результат.

Сегодня же в соцсетях всплыло видео.

Норвегия - Беларусь. Гимн Беларуси - "Кас Ясь канюшыну".

Оказывается, перед началом игры вместо гимна Беларуси включили хит «Песняров» «Касіў Ясь канюшыну». Похоже, норвежские зрители теперь будут думать, что у нашей страны такой бодрый и развеселый гимн без традиционных ноток пафоса для государственной официальной мелодии. Мелодию зрители отслушали и лишь автор видео возмущался, мол, что это такое.

Можно предположить, что организаторы перепутали аудиотреки. Часто на хоккейных турнирах включают мелодии, связанные с командами-участницами. Не раз на чемпионатах мира в разных странах в паузах игры включали «Касіў Ясь канюшыну». Но тут вместо гимна...

Такие оказии с гимнами периодически случаются даже на самом высоком уровне. Но, как правильно, тут же следуют официальные извинения. Пока же ничего подобного не последовало.

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